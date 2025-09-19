Индивидуальная
до 4 чел.
Каш и Калкан: турецкая Ривьера
Знакомство с городками, сохранившими греческий колорит, и отдых на пляже
Начало: У Каш Марина
«Обзорная экскурсия по Кашу: ~3 часа»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каша - в Патару и Калкан
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Каша в Патару и Калкан, где вас ждут древние руины, песчаные пляжи и колоритные улочки
Начало: На Каш Марина
«Знакомство с его окрестностями»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок
Проникнуть в мир тайн и мистики и влюбиться в атмосферу уникального города
Начало: Каш Марина
«И наконец — обзорная экскурсия по городу»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€299 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина19 сентября 2025Марина очень сердечный человек и хороший организатор, очень быстро адаптируется под запросы клиентов и создает комфортную атмосферу
- ННаталья3 сентября 2025Очень рекомендую пройти этот путь вместе с Мариной! Прекрасный рассказчик, который горит своим делом 💜 всё было очень интересно, невероятно красиво и супер комфортно 🫶🏻🕊️ до новых встреч!
- ЕЕкатерина10 августа 2025Все отлично, спасибо!
