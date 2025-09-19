Мои заказы

Обзорные и познавательные экскурсии Каша

Найдено 3 экскурсии в категории «Обзорные» в Каше, цены от €299. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Каш и Калкан: турецкая Ривьера
На машине
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Каш и Калкан: турецкая Ривьера
Знакомство с городками, сохранившими греческий колорит, и отдых на пляже
Начало: У Каш Марина
«Обзорная экскурсия по Кашу: ~3 часа»
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
€299 за всё до 4 чел.
Из Каша - в Патару и Калкан: путешествие между прошлым и будущим
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каша - в Патару и Калкан
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Каша в Патару и Калкан, где вас ждут древние руины, песчаные пляжи и колоритные улочки
Начало: На Каш Марина
«Знакомство с его окрестностями»
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок
Проникнуть в мир тайн и мистики и влюбиться в атмосферу уникального города
Начало: Каш Марина
«И наконец — обзорная экскурсия по городу»
Завтра в 09:30
11 дек в 09:30
€299 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    19 сентября 2025
    Каш и Калкан: турецкая Ривьера
    Марина очень сердечный человек и хороший организатор, очень быстро адаптируется под запросы клиентов и создает комфортную атмосферу
  • Н
    Наталья
    3 сентября 2025
    Каш и Калкан: турецкая Ривьера
    Очень рекомендую пройти этот путь вместе с Мариной! Прекрасный рассказчик, который горит своим делом 💜 всё было очень интересно, невероятно красиво и супер комфортно 🫶🏻🕊️ до новых встреч!
  • Е
    Екатерина
    10 августа 2025
    Каш и Калкан: турецкая Ривьера
    Все отлично, спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Обзорные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каше
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Каш и Калкан: турецкая Ривьера
  2. Из Каша - в Патару и Калкан: путешествие между прошлым и будущим
  3. Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок
Какие места ещё посмотреть в Каше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кашу в декабре 2025
Сейчас в Каше в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 299 до 299. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Изучение достопримечательностей города Каша нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Каше много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль 2025