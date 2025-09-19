Марина очень сердечный человек и хороший организатор, очень быстро адаптируется под запросы клиентов и создает комфортную атмосферу

Н Наталья

Очень рекомендую пройти этот путь вместе с Мариной! Прекрасный рассказчик, который горит своим делом 💜 всё было очень интересно, невероятно красиво и супер комфортно 🫶🏻🕊️ до новых встреч!