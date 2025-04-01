Мини-группа
до 7 чел.
Живописные уголки Каша
Откройте для себя четыре уникальных места в Каше за один день. Пляжи, каньоны и водопады ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: У отеля
Расписание: в четверг в 08:00
17 апр в 08:00
24 апр в 08:00
€69 за человека
Водная прогулка
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
Увидеть затонувший город, поплавать с маской и пообедать на корабле (в группе)
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 09:30
Завтра в 09:30
17 апр в 09:30
€50 за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок
Путешествие по Ликийской тропе и греческому городку в Каше откроет тайны древних цивилизаций и удивит живописными видами
Начало: Каш Марина
Завтра в 09:30
18 апр в 09:30
€299 за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна1 апреля 2025Маршрут хороший: все красивое вокруг Каша за один день. Мустафа - хороший водитель, приятный человек. Только все это прекрасно в
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «На весь день»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каше
В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Сколько стоит экскурсия по Кашу в апреле 2025
Сейчас в Каше в категории "На весь день" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 299. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Отправляйтесь в экскурсионный тур в Каш на 1 день, гиды Каша подготовили свою авторскую программу на целый день, вас ждёт экскурсия, обед, трансфер, интересные места и достопримечательности, где вы обязательно сделаете много фото и запомните Каш так, как видят её местные жители. Сегодня можно забронировать на 📅 апрель, май и июнь 2025