Найдено 3 экскурсии в категории « На весь день » в Каше, цены от €50. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году

На машине 8 часов 1 отзыв Мини-группа до 7 чел. Живописные уголки Каша Откройте для себя четыре уникальных места в Каше за один день. Пляжи, каньоны и водопады ждут вас на этом увлекательном маршруте Начало: У отеля Расписание: в четверг в 08:00 €69 за человека 8 часов 4 отзыва Водная прогулка Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день Увидеть затонувший город, поплавать с маской и пообедать на корабле (в группе) Начало: На набережной в центре Каша Расписание: ежедневно в 09:30 €50 за человека На машине 6 часов Индивидуальная до 4 чел. Каш мистический: Ликийская тропа и загадочный греческий городок Путешествие по Ликийской тропе и греческому городку в Каше откроет тайны древних цивилизаций и удивит живописными видами Начало: Каш Марина €299 за всё до 4 чел. Другие экскурсии Каша Последние отзывы на экскурсии А Анна Живописные уголки Каша читать дальше сезон, когда можно купаться и не страшно ходить в ледяной воде продолжительное время. Зимой все это выглядит не так заманчиво. Рестораны в Рамадан не работают совсем. Маршрут хороший: все красивое вокруг Каша за один день. Мустафа - хороший водитель, приятный человек. Только все это прекрасно в

Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «На весь день»

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