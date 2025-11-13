Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Индивидуальный трансфер в Каш из аэропорта Антальи с комфортом и безопасностью. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 01:30
11 дек в 00:30
€200 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каша - в Патару и Калкан
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Каша в Патару и Калкан, где вас ждут древние руины, песчаные пляжи и колоритные улочки
Начало: На Каш Марина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
16 дек в 09:00
23 дек в 09:00
€79 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААрина13 ноября 2025Насыщенная программа. Больше всего удивил античный город и каньон Саклыкент. Определенно буду рекомендовать данную экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Огромное спасибо организаторам тура.
- ССветлана11 ноября 2025Очень понравилось мероприятие, было весело! Больше всего понравился и впечатлил каньон своими размерами, я бы ещё раз там прошлась. Обед, пляж, водопад и античный город - всё было интересно и красиво!
- ААлиса5 ноября 2025Экскурсия насыщена интересными локациями. Я осталась под приятным впечатлением от увиденных мест. Георгий - очень позитивный и доброжелательный проводник.
Восхитил античный город Тлосс.
Было весело, информативно, познавательно!
Благодарю организатора за положительные эмоции!
- ННаталья22 октября 2025В экскурсию входят самые красивые места вокруг Каша. Чудесный пляж Капуташ,- на мой взгляд, самый живописный в этих краях. Времени
- ААлександр25 июля 2025Тур с Мариной прошёл прекрасно! Она не только отлично рассказала по программе тура, но и посоветовала другие места! Очень понравилось
- ААлина21 июля 2025Отличная прогулочная экскурсия, которая закроет все основные и красивые места в ближайшей доступности к городу Каш. Очень много положительных эмоций, благодаря грамотно простроенному маршруту, распределению времени и насыщенности программы. Спасибо большое, все было супер!!!
- ААндреева7 июля 2025Добрый день! 20 июня посетили экскурсию «Живописные уголки Каша». Благодарим за прекрасно проведенный день. Получили массу впечатлений, много созерцали, посетили все атмосферные места Каша. Очень насыщенная программа - рекомендуем!
Желаем вдохновения и благодарных, интересных туристов.
- ИИрина14 июня 2025Провели с Егором целый день. Он прекрасный водитель, рассказчик и просто хороший легкий и ироничный человек. Егор провез нас по
- ААнна1 апреля 2025Маршрут хороший: все красивое вокруг Каша за один день. Мустафа - хороший водитель, приятный человек. Только все это прекрасно в
