Экскурсии Каша об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Каше, цены от €79. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
На машине
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Индивидуальный трансфер в Каш из аэропорта Антальи с комфортом и безопасностью. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Начало: В аэропорту Антальи
Завтра в 01:30
11 дек в 00:30
€200 за всё до 10 чел.
Из Каша - в Патару и Калкан: путешествие между прошлым и будущим
На машине
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Каша - в Патару и Калкан
Отправьтесь в незабываемое путешествие из Каша в Патару и Калкан, где вас ждут древние руины, песчаные пляжи и колоритные улочки
Начало: На Каш Марина
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€299 за всё до 4 чел.
Живописные уголки Каша
На машине
8 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
16 дек в 09:00
23 дек в 09:00
€79 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Арина
    13 ноября 2025
    Живописные уголки Каша
    Насыщенная программа. Больше всего удивил античный город и каньон Саклыкент. Определенно буду рекомендовать данную экскурсию. Все прошло на высшем уровне. Огромное спасибо организаторам тура.
  • С
    Светлана
    11 ноября 2025
    Живописные уголки Каша
    Очень понравилось мероприятие, было весело! Больше всего понравился и впечатлил каньон своими размерами, я бы ещё раз там прошлась. Обед, пляж, водопад и античный город - всё было интересно и красиво!
    Очень понравилось мероприятие, было весело! Больше всего понравился и впечатлил каньон своими размерами, я бы ещё раз там прошлась. Обед, пляж, водопад и античный город - всё было интересно и красиво!
  • А
    Алиса
    5 ноября 2025
    Живописные уголки Каша
    Экскурсия насыщена интересными локациями. Я осталась под приятным впечатлением от увиденных мест. Георгий - очень позитивный и доброжелательный проводник.
    Восхитил античный город Тлосс.
    Было весело, информативно, познавательно!
    Благодарю организатора за положительные эмоции!
    Экскурсия насыщена интересными локациями. Я осталась под приятным впечатлением от увиденных мест. Георгий - очень позитивный и доброжелательный проводник.
    Восхитил античный город Тлосс.
    Было весело, информативно, познавательно!
    Благодарю организатора за положительные эмоции!
  • Н
    Наталья
    22 октября 2025
    Живописные уголки Каша
    В экскурсию входят самые красивые места вокруг Каша. Чудесный пляж Капуташ,- на мой взгляд, самый живописный в этих краях. Времени
    читать дальше

    на нем хватило и пофотографировать, и накупаться вволю. Очень понравился каньон Саклыкент. Удивительное место. Река совсем неглубокая, по щиколотку, можно не бояться идти. И не смотря на то, что сейчас конец октября,- вода нормальной температуры. И очень понравились пески Патары. Виды на закат с песчаных дюн - просто нереальные. Спасибо огромное организаторам за то, что показали эти невероятные места.

    В экскурсию входят самые красивые места вокруг Каша. Чудесный пляж Капуташ,- на мой взгляд, самый живописный в этих краях. Времени
  • А
    Александр
    25 июля 2025
    Из Каша - в Патару и Калкан: путешествие между прошлым и будущим
    Тур с Мариной прошёл прекрасно! Она не только отлично рассказала по программе тура, но и посоветовала другие места! Очень понравилось
  • А
    Алина
    21 июля 2025
    Живописные уголки Каша
    Отличная прогулочная экскурсия, которая закроет все основные и красивые места в ближайшей доступности к городу Каш. Очень много положительных эмоций, благодаря грамотно простроенному маршруту, распределению времени и насыщенности программы. Спасибо большое, все было супер!!!
  • А
    Андреева
    7 июля 2025
    Живописные уголки Каша
    Добрый день! 20 июня посетили экскурсию «Живописные уголки Каша». Благодарим за прекрасно проведенный день. Получили массу впечатлений, много созерцали, посетили все атмосферные места Каша. Очень насыщенная программа - рекомендуем!
    Желаем вдохновения и благодарных, интересных туристов.
    Добрый день! 20 июня посетили экскурсию «Живописные уголки Каша». Благодарим за прекрасно проведенный день. Получили массу впечатлений, много созерцали, посетили все атмосферные места Каша. Очень насыщенная программа - рекомендуем!
    Желаем вдохновения и благодарных, интересных туристов.
  • И
    Ирина
    14 июня 2025
    Живописные уголки Каша
    Провели с Егором целый день. Он прекрасный водитель, рассказчик и просто хороший легкий и ироничный человек. Егор провез нас по
    читать дальше

    самым интересным местам в районе Каша, рассказал много интересного о местной истории, сделал чудесные фотографии. Помимо этой экскурсии пригласил на вечернюю прогулку на лодке - джаз на закате, это было очень романтично и атмосферно - лодка, закат, саксофон, прекрасная девушка исполнитель международных хитов, бокальчик вина и инстаграмные фото. Спасибо Егору, очень рекомендуем его программы👍

  • А
    Анна
    1 апреля 2025
    Живописные уголки Каша
    Маршрут хороший: все красивое вокруг Каша за один день. Мустафа - хороший водитель, приятный человек. Только все это прекрасно в
    читать дальше

    сезон, когда можно купаться и не страшно ходить в ледяной воде продолжительное время. Зимой все это выглядит не так заманчиво. Рестораны в Рамадан не работают совсем.

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Каше
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
  2. Из Каша - в Патару и Калкан: путешествие между прошлым и будущим
  3. Живописные уголки Каша
Какие места ещё посмотреть в Каше
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Кашу в декабре 2025
Сейчас в Каше в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 79 до 299. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте экскурсию в Каше на 2025 год по теме «История и архитектура», 15 ⭐ отзывов, цены от €79. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль