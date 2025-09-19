Мои заказы

Каш и Калкан: турецкая Ривьера

Знакомство с городками, сохранившими греческий колорит, и отдых на пляже
Едем из Каша в Калкан: гулять по аутентичным улочкам и набережным, отдыхать на пляже и знакомиться с ликийской историей.

Я покажу вам оба городка, расскажу о самых интересных местах в каждом и как местный житель дам полезные рекомендации: что вкусного попробовать, какие пляжи выбрать, где устроить шопинг и качественно отдохнуть.
5
3 отзыва
Каш и Калкан: турецкая Ривьера© Марина
Каш и Калкан: турецкая Ривьера© Марина
Каш и Калкан: турецкая Ривьера© Марина

Описание экскурсии

Каш — Калкан

Вы отправитесь из Каша по живописной серпантинной дороге в Калкан. Там познакомитесь с аутентичными улочками, традиционной архитектурой и пейзажами греческих островов. Спуститесь к набережной, где можно отдохнуть в кафе и искупаться на пляже. Затем прогуляетесь по территории древней мечети.

Бухта Seyretcak (по желанию)

По дороге назад в Каш можем остановиться у бухты с пляжем Seyretcak, отмеченным Голубым флагом, и заняться снорклингом.

Прогулка по Кашу

Вернёмся в город и погрузимся в историю региона. Вы узнаете о союзе Ликийских государств и увидите древние ликийские артефакты. Прогуляетесь по улочкам, заглянете в магазинчики и кафе, где попробуете местное мороженое, турецкие сладости и миндаль.

Советы от местного жителя

От меня получите полезные рекомендации: где вкусно поесть, какие пляжи выбрать, что посмотреть и куда ещё съездить. Я, как местный, отвечу на любые вопросы и помогу почувствовать себя как дома.

Примерный тайминг:

Время начала согласуем индивидуально: летом рекомендуются ранние выезды

  • Каш — Калкан: ~30 минут
  • Прогулка и отдых в Калкане: ~2 часа
  • Остановка у бухты Seyretcak (по желанию)
  • Возвращение в Каш: ~30 минут
  • Обзорная экскурсия по Кашу: ~3 часа

Тайминг гибкий, корректируется заранее или во время программы

Организационные детали

  • Перемещаемся на шустрой машинке Citroen C3. Дорога Каш — Калкан в одну сторону займёт около 30 минут. Всё остальное время мы гуляем пешком
  • Едем из Каша, но можем обсудить трансфер из других районов

Цены на питание:

  • Напитки — от €2, свежевыжатый сок — €5, лёгкие закуски — от €6, блюда seafood — от €18
  • В Каше ресторан турецкой кухни — чек от €5, рыбной — от €18
  • Мороженое — от €2, турецкий кофе — от €3, домашний лимонад — от €4

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Каш Марина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Каше
Провела экскурсии для 261 туриста
Я сертифицированный переводчик, видеограф, инструктор йоги. Шаман по убеждениям, одинокая мать по факту. Сейчас живу на два города — Фетхие и Каш. Люблю путешествовать и делиться тем, чем богата — красотой вокруг, знанием и опытом внутри, любовью к каждому из посещаемых мест. Будьте готовы вернуться из любого тура со мной другим человеком. Вас ждёт день, полный открытий и приключений!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Ирина
19 сен 2025
Марина очень сердечный человек и хороший организатор, очень быстро адаптируется под запросы клиентов и создает комфортную атмосферу
Наталья
Наталья
3 сен 2025
Очень рекомендую пройти этот путь вместе с Мариной! Прекрасный рассказчик, который горит своим делом 💜 всё было очень интересно, невероятно красиво и супер комфортно 🫶🏻🕊️ до новых встреч!
Очень рекомендую пройти этот путь вместе с Мариной! Прекрасный рассказчик, который горит своим делом 💜 всёОчень рекомендую пройти этот путь вместе с Мариной! Прекрасный рассказчик, который горит своим делом 💜 всёОчень рекомендую пройти этот путь вместе с Мариной! Прекрасный рассказчик, который горит своим делом 💜 всё
Екатерина
Екатерина
10 авг 2025
Все отлично, спасибо!

Входит в следующие категории Каша

Похожие экскурсии из Каша

Каш: закат на пяти островах
2 часа
5 отзывов
Водная прогулка
Каш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
Расписание: в среду и субботу в 16:30
Сегодня в 16:30
19 ноя в 16:30
€29 за человека
Живописные уголки Каша
На машине
8 часов
8 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
18 ноя в 09:00
25 ноя в 09:00
€79 за человека
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
На машине
2 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Трансфер из аэропорта Антальи в Каш
Индивидуальный трансфер в Каш из аэропорта Антальи с комфортом и безопасностью. Водитель встретит вас с табличкой и поможет с багажом
Начало: В аэропорту Антальи
Сегодня в 05:30
Завтра в 00:30
€200 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Каше. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Каше