Едем из Каша в Калкан: гулять по аутентичным улочкам и набережным, отдыхать на пляже и знакомиться с ликийской историей. Я покажу вам оба городка, расскажу о самых интересных местах в каждом и как местный житель дам полезные рекомендации: что вкусного попробовать, какие пляжи выбрать, где устроить шопинг и качественно отдохнуть.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Каш — Калкан

Вы отправитесь из Каша по живописной серпантинной дороге в Калкан. Там познакомитесь с аутентичными улочками, традиционной архитектурой и пейзажами греческих островов. Спуститесь к набережной, где можно отдохнуть в кафе и искупаться на пляже. Затем прогуляетесь по территории древней мечети.

Бухта Seyretcak (по желанию)

По дороге назад в Каш можем остановиться у бухты с пляжем Seyretcak, отмеченным Голубым флагом, и заняться снорклингом.

Прогулка по Кашу

Вернёмся в город и погрузимся в историю региона. Вы узнаете о союзе Ликийских государств и увидите древние ликийские артефакты. Прогуляетесь по улочкам, заглянете в магазинчики и кафе, где попробуете местное мороженое, турецкие сладости и миндаль.

Советы от местного жителя

От меня получите полезные рекомендации: где вкусно поесть, какие пляжи выбрать, что посмотреть и куда ещё съездить. Я, как местный, отвечу на любые вопросы и помогу почувствовать себя как дома.

Примерный тайминг:

Время начала согласуем индивидуально: летом рекомендуются ранние выезды

Каш — Калкан: ~30 минут

Прогулка и отдых в Калкане: ~2 часа

Остановка у бухты Seyretcak (по желанию)

Возвращение в Каш: ~30 минут

Обзорная экскурсия по Кашу: ~3 часа

Тайминг гибкий, корректируется заранее или во время программы

Организационные детали

Перемещаемся на шустрой машинке Citroen C3. Дорога Каш — Калкан в одну сторону займёт около 30 минут. Всё остальное время мы гуляем пешком

Едем из Каша, но можем обсудить трансфер из других районов

Цены на питание: