Знакомство с городками, сохранившими греческий колорит, и отдых на пляже
Едем из Каша в Калкан: гулять по аутентичным улочкам и набережным, отдыхать на пляже и знакомиться с ликийской историей.
Я покажу вам оба городка, расскажу о самых интересных местах в каждом и как местный житель дам полезные рекомендации: что вкусного попробовать, какие пляжи выбрать, где устроить шопинг и качественно отдохнуть.
5
3 отзыва
Описание экскурсии
Каш — Калкан
Вы отправитесь из Каша по живописной серпантинной дороге в Калкан. Там познакомитесь с аутентичными улочками, традиционной архитектурой и пейзажами греческих островов. Спуститесь к набережной, где можно отдохнуть в кафе и искупаться на пляже. Затем прогуляетесь по территории древней мечети.
Бухта Seyretcak (по желанию)
По дороге назад в Каш можем остановиться у бухты с пляжем Seyretcak, отмеченным Голубым флагом, и заняться снорклингом.
Прогулка по Кашу
Вернёмся в город и погрузимся в историю региона. Вы узнаете о союзе Ликийских государств и увидите древние ликийские артефакты. Прогуляетесь по улочкам, заглянете в магазинчики и кафе, где попробуете местное мороженое, турецкие сладости и миндаль.
Советы от местного жителя
От меня получите полезные рекомендации: где вкусно поесть, какие пляжи выбрать, что посмотреть и куда ещё съездить. Я, как местный, отвечу на любые вопросы и помогу почувствовать себя как дома.
Примерный тайминг:
Время начала согласуем индивидуально: летом рекомендуются ранние выезды
Каш — Калкан: ~30 минут
Прогулка и отдых в Калкане: ~2 часа
Остановка у бухты Seyretcak (по желанию)
Возвращение в Каш: ~30 минут
Обзорная экскурсия по Кашу: ~3 часа
Тайминг гибкий, корректируется заранее или во время программы
Организационные детали
Перемещаемся на шустрой машинке Citroen C3. Дорога Каш — Калкан в одну сторону займёт около 30 минут. Всё остальное время мы гуляем пешком
Едем из Каша, но можем обсудить трансфер из других районов
Цены на питание:
Напитки — от €2, свежевыжатый сок — €5, лёгкие закуски — от €6, блюда seafood — от €18
В Каше ресторан турецкой кухни — чек от €5, рыбной — от €18
Мороженое — от €2, турецкий кофе — от €3, домашний лимонад — от €4
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Каш Марина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Каше
Провела экскурсии для 261 туриста
Я сертифицированный переводчик, видеограф, инструктор йоги. Шаман по убеждениям, одинокая мать по факту. Сейчас живу на два города — Фетхие и Каш. Люблю путешествовать и делиться тем, чем богата — красотой вокруг, знанием и опытом внутри, любовью к каждому из посещаемых мест. Будьте готовы вернуться из любого тура со мной другим человеком. Вас ждёт день, полный открытий и приключений!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Ирина
19 сен 2025
Марина очень сердечный человек и хороший организатор, очень быстро адаптируется под запросы клиентов и создает комфортную атмосферу
Наталья
3 сен 2025
Очень рекомендую пройти этот путь вместе с Мариной! Прекрасный рассказчик, который горит своим делом 💜 всё было очень интересно, невероятно красиво и супер комфортно 🫶🏻🕊️ до новых встреч!