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лет и за это время организовала более 20 поездок. Но для меня это не статистика — это сотни историй, рассветов и искренних улыбок людей, которые приехали незнакомцами, а уехали моими друзьями. Меня завораживают места, где время замедляется. Обожаю находить такие локации, где природа до сих пор диктует свои правила, а история спрятана не в табличках музеев, а в камнях старых улочек и запахе кофе на рассвете. Я ищу то, что нельзя сфотографировать, но можно прочувствовать. Мои туры — это «авторская архитектура» впечатлений. Вместе с моим мужем, г-н Турции, мы самостоятельно объехали Средиземноморское побережье и действительно знаем классные места, некоторые из них невозможно найти на карте. Мы прокладываем маршруты там, где не проходят толпы. Вы будете одни в тех местах, которые обычно скрыты от глаз. Мы умеем создавать такую атмосферу, что даже самый закрытый человек через час начинает смеяться и делиться историями. В путешествиях я помешана на двух вещах: безопасный комфорт и эстетика. Вам не нужно ни о чем думать — мы просчитали логистику, нашел лучшие места для остановок, чтобы вы просто наслаждались моментом. Наши путешествия для тех, кто устал от «стандартных» экскурсий, кто ценит эстетику, ищет глубину, любит общение и хочет увидеть страну живой, настоящей и по-настоящему вдохновляющей.