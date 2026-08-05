Описание экскурсии
Индивидуальный тур на авто (стоимость за весь автомобиль)
Один день — и Средиземноморье становится совсем другим. Не пляжныйотдых и не галочки у достопримечательностей: это маршрут на личномавто, где вы сами выбираете темп, а я веду вас туда, куда обычныеэкскурсии не заезжают. Белоснежный Калкан с бугенвиллией на балконах,бирюзовая бухта Капуташ между отвесными скалами и неспешный Каш свидом на греческий остров Мейс — три совершенно разных характера заодин день
- Есть места, где хочется забыть о времени и просто наслаждаться каждым новым пейзажем. Эта экскурсия познакомит вас с тремя настоящими жемчужинами Средиземноморского побережья Турции — Калканом, пляжем Капуташ и Кашем, каждый из которых обладает своим особым очарованием.
- Первой остановкой станет Калкан — один из самых живописных прибрежных городов Турции. Его белоснежные дома, увитые яркой бугенвиллией, уютные мощёные улочки и неспешная атмосфера напоминают средиземноморские города прошлого. Здесь будет время прогуляться, полюбоваться морскими панорамами и искупаться в прозрачной воде.
- Затем вас ждёт пляж Капуташ — небольшая бухта, скрытая между отвесными скалами. Благодаря подземным источникам вода здесь переливается десятками оттенков бирюзы, а сам пляж давно стал одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей турецкого побережья.
- После отдыха вы отправитесь в Каш — атмосферный портовый город, который сохранил неспешный ритм жизни и особый средиземноморский колорит. После обеда в местном ресторане вы прогуляетесь по узким улочкам, украшенным цветами, заглянете в небольшие лавки и уютные кафе, а с набережной сможете полюбоваться панорамой греческого острова Мейс (Meis).
- Маршрут построен так, чтобы не гнаться и не торопиться. Стоимость фиксирована за весь автомобиль — берёте компанию, делите цену, получаете свой личный день на побережье без толпы и расписания автобуса
- Эта поездка понравится тем, кто любит красивые морские пейзажи, небольшие города с характером и путешествия, где главная ценность — не количество посещённых мест, а атмосфера каждого из них.
- Вас ожидает:
- Каш: набережная, рыбные лавки и панорама острова Мейс
- Пляж Капуташ — бирюзовая бухта, скрытая между скалами
- Прогулка по мощёным улочкам Калкана и купание в прозрачной воде
- Обед в местном ресторане в Калкане
- Средиземноморские пейзажи за окном без пробок и автобусной спешки
- Индивидуальный формат — только ваша компания в машине
- Для наших туристов - бонус. Посещение скрытых пляжей и бухт, которые сложно найти на карте и о которых знают только местные
- Полный день на бирюзовом побережье: три совершенно разных места, один маршрут и свободный темп. Стартуем с живописного Каша, заезжаем на пляж Капуташ и завершаем день в Калкане с обедом и прогулкой по набережной.
- Общий план дня:
- Встреча и выезд из точки сбора
- Прибытие в Каш
- Прогулка по старому городу, посещение античного амфитеатра
- Переезд на пляж Капуташ. Свободное время на пляже
- Переезд в Калкан
- Обед в местном ресторане
- Прогулка по набережной и улочкам Калкана
- Возвращение
- День начинается с выезда на личном автомобиле — вся машина только для вас. Первая остановка — Каш: небольшой белоснежный городок с мощёными улочками, цветущей бугенвиллией на балконах и прозрачной водой прямо у набережной. Здесь есть время неспешно погулять и насладиться панорамой на греческий остров Мейс. После отправляемся посетить античный греческий амфитеатр, у которого есть своя особенность. Затем — короткий переезд до пляжа Капуташ, бирюзовой бухты между скалами, откуда открывается один из самых узнаваемых видов турецкого побережья (по желанию остаемся на купание, т. к предусмотрены и другие остановки для отдыха и купания). После отдыха едем в Калкан: обед в местном ресторане, прогулка по цветочным улочкам и вид с набережной. Возвращение в точку старта.
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Что включено
- Трансфер на частном минивэне из вашего отеля и обратно
- Входные билеты на пляж Капуташ
- Вода в автомобиле
- Русскоязычный сопровождающий
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед/ужин (остановка предусмотрена)
- Из Аланьи к стоимости +70€
О чём нужно знать до поездки
Этот тур для вас, если вы:
- Хотите увидеть побережье глубже, чем с пляжного шезлонга
- Путешествуете семьёй или небольшой компанией
- Цените свободный темп и живую атмосферу, а не программу «по минутам»
- Уже были в Турции и хотите открыть её с другой стороны
Пожелания к путешественнику
Удобная обувь (сандалии с фиксирующей пяткой), т. к предусмотрены спуски к скрытым бухтам и пляжам