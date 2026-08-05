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Бирюзовое побережье Турции: Калкан, Капуташ и Каш за один день

Индивидуальный тур на авто (стоимость за весь автомобиль). Один день - и Средиземноморье становится совсем другим
Бирюзовое побережье Турции: Калкан, Капуташ и Каш за один деньФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Бирюзовое побережье Турции: Калкан, Капуташ и Каш за один деньФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Бирюзовое побережье Турции: Калкан, Капуташ и Каш за один деньФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание экскурсии

Индивидуальный тур на авто (стоимость за весь автомобиль)

Один день — и Средиземноморье становится совсем другим. Не пляжныйотдых и не галочки у достопримечательностей: это маршрут на личномавто, где вы сами выбираете темп, а я веду вас туда, куда обычныеэкскурсии не заезжают. Белоснежный Калкан с бугенвиллией на балконах,бирюзовая бухта Капуташ между отвесными скалами и неспешный Каш свидом на греческий остров Мейс — три совершенно разных характера заодин день

  • Есть места, где хочется забыть о времени и просто наслаждаться каждым новым пейзажем. Эта экскурсия познакомит вас с тремя настоящими жемчужинами Средиземноморского побережья Турции — Калканом, пляжем Капуташ и Кашем, каждый из которых обладает своим особым очарованием.
  • Первой остановкой станет Калкан — один из самых живописных прибрежных городов Турции. Его белоснежные дома, увитые яркой бугенвиллией, уютные мощёные улочки и неспешная атмосфера напоминают средиземноморские города прошлого. Здесь будет время прогуляться, полюбоваться морскими панорамами и искупаться в прозрачной воде.
  • Затем вас ждёт пляж Капуташ — небольшая бухта, скрытая между отвесными скалами. Благодаря подземным источникам вода здесь переливается десятками оттенков бирюзы, а сам пляж давно стал одной из самых узнаваемых природных достопримечательностей турецкого побережья.
  • После отдыха вы отправитесь в Каш — атмосферный портовый город, который сохранил неспешный ритм жизни и особый средиземноморский колорит. После обеда в местном ресторане вы прогуляетесь по узким улочкам, украшенным цветами, заглянете в небольшие лавки и уютные кафе, а с набережной сможете полюбоваться панорамой греческого острова Мейс (Meis).
  • Маршрут построен так, чтобы не гнаться и не торопиться. Стоимость фиксирована за весь автомобиль — берёте компанию, делите цену, получаете свой личный день на побережье без толпы и расписания автобуса
  • Эта поездка понравится тем, кто любит красивые морские пейзажи, небольшие города с характером и путешествия, где главная ценность — не количество посещённых мест, а атмосфера каждого из них.
  • Вас ожидает:
  • Каш: набережная, рыбные лавки и панорама острова Мейс
  • Пляж Капуташ — бирюзовая бухта, скрытая между скалами
  • Прогулка по мощёным улочкам Калкана и купание в прозрачной воде
  • Обед в местном ресторане в Калкане
  • Средиземноморские пейзажи за окном без пробок и автобусной спешки
  • Индивидуальный формат — только ваша компания в машине
  • Для наших туристов - бонус. Посещение скрытых пляжей и бухт, которые сложно найти на карте и о которых знают только местные
  • Полный день на бирюзовом побережье: три совершенно разных места, один маршрут и свободный темп. Стартуем с живописного Каша, заезжаем на пляж Капуташ и завершаем день в Калкане с обедом и прогулкой по набережной.
  • Общий план дня:
  • Встреча и выезд из точки сбора
  • Прибытие в Каш
  • Прогулка по старому городу, посещение античного амфитеатра
  • Переезд на пляж Капуташ. Свободное время на пляже
  • Переезд в Калкан
  • Обед в местном ресторане
  • Прогулка по набережной и улочкам Калкана
  • Возвращение
  • День начинается с выезда на личном автомобиле — вся машина только для вас. Первая остановка — Каш: небольшой белоснежный городок с мощёными улочками, цветущей бугенвиллией на балконах и прозрачной водой прямо у набережной. Здесь есть время неспешно погулять и насладиться панорамой на греческий остров Мейс. После отправляемся посетить античный греческий амфитеатр, у которого есть своя особенность. Затем — короткий переезд до пляжа Капуташ, бирюзовой бухты между скалами, откуда открывается один из самых узнаваемых видов турецкого побережья (по желанию остаемся на купание, т. к предусмотрены и другие остановки для отдыха и купания). После отдыха едем в Калкан: обед в местном ресторане, прогулка по цветочным улочкам и вид с набережной. Возвращение в точку старта.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на частном минивэне из вашего отеля и обратно
  • Входные билеты на пляж Капуташ
  • Вода в автомобиле
  • Русскоязычный сопровождающий
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Обед/ужин (остановка предусмотрена)
  • Из Аланьи к стоимости +70€
О чём нужно знать до поездки

Этот тур для вас, если вы:

- Хотите увидеть побережье глубже, чем с пляжного шезлонга

- Путешествуете семьёй или небольшой компанией

- Цените свободный темп и живую атмосферу, а не программу «по минутам»

- Уже были в Турции и хотите открыть её с другой стороны

Пожелания к путешественнику

Удобная обувь (сандалии с фиксирующей пяткой), т. к предусмотрены спуски к скрытым бухтам и пляжам

Когда начало
Выберите удобную дату из расписания
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Алена
Алена — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Меня зовут Алена, и я приглашаю вас увидеть регион Анталии не глазами туриста из автобуса, а взглядом близкого друга, который знает здесь каждый поворот. Я путешествую уже более 15
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лет и за это время организовала более 20 поездок. Но для меня это не статистика — это сотни историй, рассветов и искренних улыбок людей, которые приехали незнакомцами, а уехали моими друзьями. Меня завораживают места, где время замедляется. Обожаю находить такие локации, где природа до сих пор диктует свои правила, а история спрятана не в табличках музеев, а в камнях старых улочек и запахе кофе на рассвете. Я ищу то, что нельзя сфотографировать, но можно прочувствовать. Мои туры — это «авторская архитектура» впечатлений. Вместе с моим мужем, г-н Турции, мы самостоятельно объехали Средиземноморское побережье и действительно знаем классные места, некоторые из них невозможно найти на карте. Мы прокладываем маршруты там, где не проходят толпы. Вы будете одни в тех местах, которые обычно скрыты от глаз. Мы умеем создавать такую атмосферу, что даже самый закрытый человек через час начинает смеяться и делиться историями. В путешествиях я помешана на двух вещах: безопасный комфорт и эстетика. Вам не нужно ни о чем думать — мы просчитали логистику, нашел лучшие места для остановок, чтобы вы просто наслаждались моментом. Наши путешествия для тех, кто устал от «стандартных» экскурсий, кто ценит эстетику, ищет глубину, любит общение и хочет увидеть страну живой, настоящей и по-настоящему вдохновляющей.

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