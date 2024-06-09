Прогуляетесь по узким уютным улочкам полуострова Симена с крепостью на вершине холма и познакомитесь с турецкой кухней.
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Бухта Инёню. Вы сможете выйти на небольшой пляж, поплавать в чистом море и поразглядывать рыбок с маской. Если повезёт, встретите черепах: смотрите по сторонам внимательно!
Бухта Аквариум. Идеальное место для купания и снорклинга — морское дно видно уже с палубы! Во время этой остановки вас ждёт свежий обед с закусками и основным блюдом.
Затонувший город Кекова. Одна из основных достопримечательностей Средиземноморья. Остановки здесь официально запрещены, но, проходя на корабле рядом с наследием Ликийской цивилизации, вы рассмотрите руины города, а гид расскажет его историю: кому он принадлежал в разные времена, как оказался под водой, как жило местное население и где был вход в дома.
Калекёй и крепость Симена. В этой деревне у вас будет свободный час, чтобы прогуляться по уютным улочкам, сделать фото, выпить турецкий кофе и попробовать местное мороженое из козьего молока. Также рекомендуем подняться на крепость на холме и насладиться видами на море и горы!
Бухта Терсане. В античные времена здесь строили корабли. Вы выйдете на берег и исследуете развалины, а также поплаваете в море с маской, всматриваясь в подводные остатки прошлых цивилизаций.
Бухта Чамлык или бухта Ялыджа. Финальная остановка зависит от погодных условий и количества других лодок на маршруте. В любом случае вас ждёт купание в чистейшей воде: если в бухте Чамлык, то в окружении сосен, а если в бухте Ялыджа, то среди скал, напоминающих каньон.
Организационные детали
- Программа подходит участникам всех возрастов
- В стоимость входит: прогулка на яхте, сопровождение гида, говорящего на английском и турецком языках, а также возможность слушать аудиогид на русском языке, поддержка русскоязычного консультанта по телефону (при необходимости), страховка, обед — закуски, рыба/мясо, гарнир, салат
- Отдельно оплачивается вход в крепость Калекёй — 90 лир/чел. и личные расходы
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Прочитайте до бронирования
- В случае плохой погоды и невозможности выйти в море мы предложим перенести прогулку
- Приходите к месту встречи за 20 минут до отправления корабля
- Сообщите нам заранее, если придерживаетесь определённого питания
ежедневно в 09:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€50
|Дети до 7 лет
|Бесплатно