Отправьтесь в увлекательное путешествие к затонувшему острову Кекова! С корабля вы рассмотрите развалины ушедшего под воду античного города и узнаете его историю. Во время остановок поплаваете в бухтах Средиземноморья с кристально чистой водой. Прогуляетесь по узким уютным улочкам полуострова Симена с крепостью на вершине холма и познакомитесь с турецкой кухней.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Бухта Инёню. Вы сможете выйти на небольшой пляж, поплавать в чистом море и поразглядывать рыбок с маской. Если повезёт, встретите черепах: смотрите по сторонам внимательно!

Бухта Аквариум. Идеальное место для купания и снорклинга — морское дно видно уже с палубы! Во время этой остановки вас ждёт свежий обед с закусками и основным блюдом.

Затонувший город Кекова. Одна из основных достопримечательностей Средиземноморья. Остановки здесь официально запрещены, но, проходя на корабле рядом с наследием Ликийской цивилизации, вы рассмотрите руины города, а гид расскажет его историю: кому он принадлежал в разные времена, как оказался под водой, как жило местное население и где был вход в дома.

Калекёй и крепость Симена. В этой деревне у вас будет свободный час, чтобы прогуляться по уютным улочкам, сделать фото, выпить турецкий кофе и попробовать местное мороженое из козьего молока. Также рекомендуем подняться на крепость на холме и насладиться видами на море и горы!

Бухта Терсане. В античные времена здесь строили корабли. Вы выйдете на берег и исследуете развалины, а также поплаваете в море с маской, всматриваясь в подводные остатки прошлых цивилизаций.

Бухта Чамлык или бухта Ялыджа. Финальная остановка зависит от погодных условий и количества других лодок на маршруте. В любом случае вас ждёт купание в чистейшей воде: если в бухте Чамлык, то в окружении сосен, а если в бухте Ялыджа, то среди скал, напоминающих каньон.

Организационные детали

Программа подходит участникам всех возрастов

В стоимость входит: прогулка на яхте, сопровождение гида, говорящего на английском и турецком языках, а также возможность слушать аудиогид на русском языке, поддержка русскоязычного консультанта по телефону (при необходимости), страховка, обед — закуски, рыба/мясо, гарнир, салат

Отдельно оплачивается вход в крепость Калекёй — 90 лир/чел. и личные расходы

Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

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