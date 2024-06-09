Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день

Увидеть затонувший город, поплавать с маской и пообедать на корабле (в группе)
Отправьтесь в увлекательное путешествие к затонувшему острову Кекова! С корабля вы рассмотрите развалины ушедшего под воду античного города и узнаете его историю. Во время остановок поплаваете в бухтах Средиземноморья с кристально чистой водой.

Прогуляетесь по узким уютным улочкам полуострова Симена с крепостью на вершине холма и познакомитесь с турецкой кухней.
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
Ближайшие даты:
Время начала: 09:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Бухта Инёню. Вы сможете выйти на небольшой пляж, поплавать в чистом море и поразглядывать рыбок с маской. Если повезёт, встретите черепах: смотрите по сторонам внимательно!

Бухта Аквариум. Идеальное место для купания и снорклинга — морское дно видно уже с палубы! Во время этой остановки вас ждёт свежий обед с закусками и основным блюдом.

Затонувший город Кекова. Одна из основных достопримечательностей Средиземноморья. Остановки здесь официально запрещены, но, проходя на корабле рядом с наследием Ликийской цивилизации, вы рассмотрите руины города, а гид расскажет его историю: кому он принадлежал в разные времена, как оказался под водой, как жило местное население и где был вход в дома.

Калекёй и крепость Симена. В этой деревне у вас будет свободный час, чтобы прогуляться по уютным улочкам, сделать фото, выпить турецкий кофе и попробовать местное мороженое из козьего молока. Также рекомендуем подняться на крепость на холме и насладиться видами на море и горы!

Бухта Терсане. В античные времена здесь строили корабли. Вы выйдете на берег и исследуете развалины, а также поплаваете в море с маской, всматриваясь в подводные остатки прошлых цивилизаций.

Бухта Чамлык или бухта Ялыджа. Финальная остановка зависит от погодных условий и количества других лодок на маршруте. В любом случае вас ждёт купание в чистейшей воде: если в бухте Чамлык, то в окружении сосен, а если в бухте Ялыджа, то среди скал, напоминающих каньон.

Организационные детали

  • Программа подходит участникам всех возрастов
  • В стоимость входит: прогулка на яхте, сопровождение гида, говорящего на английском и турецком языках, а также возможность слушать аудиогид на русском языке, поддержка русскоязычного консультанта по телефону (при необходимости), страховка, обед — закуски, рыба/мясо, гарнир, салат
  • Отдельно оплачивается вход в крепость Калекёй — 90 лир/чел. и личные расходы
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Прочитайте до бронирования

  • В случае плохой погоды и невозможности выйти в море мы предложим перенести прогулку
  • Приходите к месту встречи за 20 минут до отправления корабля
  • Сообщите нам заранее, если придерживаетесь определённого питания

ежедневно в 09:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный€50
Дети до 7 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На набережной в центре Каша
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:30
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 90 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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