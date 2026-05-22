Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время. Наш водитель будет ждать вас прямо у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и привезет в отель за фиксированную цену. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €170 за экскурсию

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Надежная, приятная и безопасная поездка

Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в аэропорту Антальи. Наши водители опрятные и пунктуальные, автомобили современные и комфортабельные: Мерседесы Вито и Спринтер, Фольксвагены Каравелла и Крафтер. В салоне всегда есть питьевая вода, работает WI-FI.

Организационные детали

При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилета, название отеля.