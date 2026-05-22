Индивидуальный трансфер из аэропорта — это комфорт и сэкономленное время.
Наш водитель будет ждать вас прямо у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и привезет в отель за фиксированную цену. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне!
Наш водитель будет ждать вас прямо у выхода с именной табличкой, поможет с багажом и привезет в отель за фиксированную цену. Обещаем, что все пройдет на высшем уровне!
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Надежная, приятная и безопасная поездка
Мы с радостью организуем для вас индивидуальную встречу в аэропорту Антальи. Наши водители опрятные и пунктуальные, автомобили современные и комфортабельные: Мерседесы Вито и Спринтер, Фольксвагены Каравелла и Крафтер. В салоне всегда есть питьевая вода, работает WI-FI.
Организационные детали
При бронировании, пожалуйста, укажите номер рейса, время прилета, название отеля.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В аэропорту Антальи
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Рамазан — Организатор в Каше
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 8604 туристов
Я представляю лицензированное туристическое агентство в Турции. Мы специализируемся на организации индивидуальных трансферов. Наша миссия — сделать путешествия максимально комфортными, безопасными и доступными для каждого гостя. Для этого мы объединили команду
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 10 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
N
Все понравилось! спасибо! встретили в аэропорту с табличкой. Водитель подождал пока купили кофе в дорогу. Сама поездка комфортная, не смотря на то что ехали 3 часа из аэропорта Анталии в Каш. Была одна остановка на заправке, можно было зайти в магазин и уборную. рекомендую. обратно так же воспользовались данным трансфером
Рамазан
Ответ организатора:
Спасибо за такой подробный отзыв! Очень рады, что и встреча в аэропорту, и обе поездки прошли комфортно. Благодарим за доверие и рекомендации. Будем рады снова организовать для вас трансфер в Турции!
Вам был полезен этот отзыв?
Заказывали трансфер из гостиницы г. Каш до аэропорта Антальи. Водитель приехал вовремя, помог с багажом. Во время догори была предложена вода, за что огромное спасибо! Доехали без проблем, достаточно быстро. Спасибо водителю! Данную услугу рекомендую. Хороший сервис, комфортный автомобиль! Заказчик всегда на связи. Все прошло отлично!
Вам был полезен этот отзыв?
все прошло замечательно! быстро, с комфортом, спасибо большое организаторам и водителю!
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Замечательный сервис.
Лдни плюсы: Встретили с табличкой. Фиксированная цена. Пунктуальность. Помощь с багажом. Менеджер на связи
Лдни плюсы: Встретили с табличкой. Фиксированная цена. Пунктуальность. Помощь с багажом. Менеджер на связи
Рамазан
Ответ организатора:
Спасибо за ваш отзыв! Очень приятно, что вы отметили пунктуальность, помощь с багажом и работу нашей команды. Благодарим за доверие и будем рады снова организовать для вас комфортный трансфер!
Вам был полезен этот отзыв?
все прошло так как мы договорились!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Воспользовались трансфером из аэропорта Анталии до Каш, остались очень довольны, рекомендую! Водитель встретил нас у входа с табличкой в руках и помог с багажом. Нас была группа из 8 человек,
Рамазан
Ответ организатора:
Спасибо большое за такой подробный и тёплый отзыв! Очень рады, что поездка прошла комфортно для всей вашей группы и что всё оперативно решили с забытыми вещами. Благодарим за доверие и рекомендации — будем рады снова видеть вас!
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Каша
Похожие экскурсии на «Трансфер из аэропорта Антальи в Каш или обратно»
Групповая
до 20 чел.
Лучший выборКаш: закат на пяти островах
Погрузитесь в атмосферу Каша, отправившись в морское путешествие по бухте Лиманази и архипелагу пяти островов. Насладитесь закатом на границе Турции и Греции
Начало: В порту Каша
Расписание: в среду и субботу в 18:00
Сегодня в 18:00
12 авг в 18:00
€45 за человека
Групповая
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день с обедом на борту
Увидеть руины древнего города, поплавать в живописных бухтах и отдохнуть на комфортабельном корабле
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 09:30
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
€60 за человека
Индивидуальная
до 12 чел.
Частная яхта в Каше
Насладитесь трёхчасовой морской прогулкой на комфортабельной яхте в Каше. Плавание по живописным бухтам, купание и отдых под солнцем ждут вас
Начало: У центрального порта в Каше
Завтра в 10:00
10 авг в 17:30
от €400 за всё до 12 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Живописные уголки Каша
Пройти по каньону, отдохнуть на великолепном пляже, полюбоваться водопадом и песчаными дюнами
Начало: У отеля
Расписание: во вторник в 09:00
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
€120 за человека
от €170 за экскурсию