Берега реки — из светлого гранита и мрамора, а в кристально чистой воде отражается небо. И в этом зеркале — черепахи и облака. Вы понаблюдаете за животными и их размеренной жизнью, увидите, как неспешно они скользят под водой. Прикоснётесь к первозданной природе и сами почувствуете, как замедляетесь.
Описание водной прогулки
В 9:30 мы встретимся в Каше и отправимся в Демре (40 мин). По дороге вы насладитесь захватывающими видами побережья и сделаете фото на смотровой площадке.
В Демре мы пересядем на каяки и выйдем в море. Всего 15 минут гребли — и заходим в реку, где живут черепахи.
Полтора часа мы будем кататься по спокойной реке, наблюдать за черепахами, фотографировать их и просто наслаждаться природой.
Затем — переоденемся, выпьем чай и отправимся в обратный путь — в Каш мы прибудем около 14:00.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном Mercedes Sprinter или Mercedes Vito, для каждого путешественника предусмотрена бутылка воды
- Перед поездкой на каяках мы проведём инструктаж по безопасности и выдадим всё необходимо снаряжение
- Чай в кафе — по желанию, заказ оплачивается вами дополнительно
- Вероятность встречи с черепахами — 95%
- С вами буду я или другой русскоязычный сопровождающий из нашей команды
в среду и субботу в 09:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€65
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Каша
Когда и сколько длится?
Когда: в среду и субботу в 09:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Георгий — ваша команда гидов в Каше
Провели экскурсии для 262 туристов
Всем привет! Мы творческая команда из Петербурга, говорим по-русски и увлечены фотографией и кино. Наши экскурсии похожи на маленькие фильмы, где каждый маршрут становится ярким приключением с контрастами эмоций —
