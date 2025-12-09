Берега реки — из светлого гранита и мрамора, а в кристально чистой воде отражается небо. И в этом зеркале — черепахи и облака. Вы понаблюдаете за животными и их размеренной жизнью, увидите, как неспешно они скользят под водой. Прикоснётесь к первозданной природе и сами почувствуете, как замедляетесь.

Описание водной прогулки

В 9:30 мы встретимся в Каше и отправимся в Демре (40 мин). По дороге вы насладитесь захватывающими видами побережья и сделаете фото на смотровой площадке.

В Демре мы пересядем на каяки и выйдем в море. Всего 15 минут гребли — и заходим в реку, где живут черепахи.

Полтора часа мы будем кататься по спокойной реке, наблюдать за черепахами, фотографировать их и просто наслаждаться природой.

Затем — переоденемся, выпьем чай и отправимся в обратный путь — в Каш мы прибудем около 14:00.

Организационные детали