читать дальше Множество красивейших бухт для купания, в том числе рядом с черепахами карета-карета 😍. Исторические впечатления в крепости Симена, у острова Кекова с рассказом Анастасии - прекрасное сочетание полезного с приятным. Ну и обед с барбекю от капитана - выше всех похвал! Спасибо организаторам! Стоит подумать о том, чтобы вся экскурсия проходила в послеобеденное время, так как купания были в самый солнцепёк (подгорели несмотря на мощную защиту spf)

Замечательная прогулка! 💥Неутомительный переезд в микроавтобусе из Каша к пристани в Демре. Очень комфортная лодка с тремя ярусами, где и пообщаться можно, и в тоже время никто никому не мешает.