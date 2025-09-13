Участники лодочной прогулки по бухтам Кековы смогут провести день на воде, изучая руины античного города и купаясь в живописных бухтах. На борту будет приготовлено барбекю, а также предоставлены все удобства для комфортного отдыха. В программе - посещение замка Симена и заливов, где обитают морские черепахи и дельфины. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и позволит насладиться красотой Средиземного моря
6 причин купить эту прогулку
- 🏛️ Руины затонувшего города
- 🍖 Барбекю на борту
- 🐢 Возможность увидеть черепах
- 🏰 Посещение замка Симена
- 🌊 Купание в уединённых бухтах
- 🐬 Возможность увидеть дельфинов
Что можно увидеть
- Затонувший город Кекова
- Залив Терсане
- Калекёй (замок Симена)
- Бухта Хамидие
- Залив Гёккая
- Залив Калемлик
Описание водной прогулки
- Затонувший город Кекова — руины античного города под водой
- Залив Терсане — район кораблестроения в прошлом
- Калекёй (замок Симена) — древняя крепость с видом на море
- Бухта Хамидие — уединённое место для купания
- Залив Гёккая с лазурной водой и пиратской пещерой
- Залив Калемлик, где можно увидеть морских черепах
На борту мы приготовим обед — барбекю. И будем надеяться на встречу с дельфинами, которые время от времени показываются в здешних водах.
Организационные детали
- У капитана есть все необходимые лицензии на перевозку. На борту имеются спасательные жилеты, а также пресный душ, туалет и место для переодевания
- Возьмите с собой полотенце и купальники
- Барбекю входит в стоимость прогулки. Дополнительно оплачиваются билеты в замок Симена — ~100 лир с чел. (оплата наличными на месте)
- Вас будет сопровождать капитан из нашей команды
в пятницу в 09:30
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€80
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 09:30
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Георгий — ваша команда гидов в Каше
Провели экскурсии для 249 туристов
Всем привет! Мы творческая команда из Петербурга, говорим по-русски и увлечены фотографией и кино. Наши экскурсии похожи на маленькие фильмы, где каждый маршрут становится ярким приключением с контрастами эмоций
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывах
Я
Яна
13 сен 2025
Легкая, интересная, приятная экскурсия! Организация на высоте! Прекрасный обед- пикник на борту, отличные бухты для купания без толп народа! Сюрпризы от капитана корабля, которые не стану описывать, чтобы сохранить изюминку путешествия для вас! Скоро прилетит дочь с подругой, посоветую им посетить данную экскурсию!
И
Иван
16 авг 2025
Замечательная, насыщенная программа и очень вкусный обед!
У
Ульяна
8 авг 2025
Великолепная экскурсия! Спасибо огромное всей команде. Однозначно рекомендую туристам. Вас окунут в бирюзовое море, искупают с черепахами, накормят вкусным барбекю, расскажут увлекательную историю этих мест так, что захочется вернуться вновь. Так что всем любителям морских прогулок советую. А мы увозим с собой чудесные воспоминания.
Марк
25 июл 2025
Все было прекрасно!!!
А
Алина
21 июл 2025
Прекрасная экскурсия, чтобы максимально накупаться в живописных местах, позагорать на лодке и погрузиться в историю. Все прошло прекрасно, благодаря чудесной Анастасии и опытному капитану!
Е
Елена
12 июл 2025
Замечательная прогулка! 💥Неутомительный переезд в микроавтобусе из Каша к пристани в Демре. Очень комфортная лодка с тремя ярусами, где и пообщаться можно, и в тоже время никто никому не мешает.
