Мини-группа
3 часа
На яхте к затонувшему городу Кекова в мини-группе
Посмотреть на руины загадочного острова и побывать в живописных бухтах
Начало: На набережной в центре Каша
«Останавливаться или плавать в зоне руин запрещено, но с борта яхты вы всё рассмотрите и познакомитесь с историей затонувшего города»
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
3 июля в 10:00
€130 за человека
Групповая
8 часов
Из Каша в Кекова: морская прогулка на весь день
Увидеть затонувший город, поплавать с маской и пообедать на корабле (в группе)
Начало: На набережной в центре Каша
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€50 за человека
Мини-группа
3 часа
Прогулка на яхте по скрытым уголкам Средиземного моря в мини-группе
Пройти по малоизвестным бухтам и островам, увидеть обломки корабля и поплавать с цветными рыбами
Начало: На набережной в центре Каша
«Прогулка на яхте с остановками»
Расписание: ежедневно в 10:00
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
€140 за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кашу в категории «Водные развлечения»
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Сколько стоит экскурсия по Кашу в июле 2024
Сейчас в Каше в категории "Водные развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 50 до 140. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Водные экскурсии в Каше на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь 2024