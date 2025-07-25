Что может быть лучше, чем отправиться в путешествие из Каша в Патару и Калкан? Патара - это древний город с богатой историей, где родился Святой Николай. Здесь можно насладиться прогулкой

по руинам и отдохнуть на черепашьем пляже. Калкан - это современный городок с греческим колоритом, где можно прогуляться по уютным улочкам и отведать вкусные блюда в местных ресторанах. На обратном пути можно сделать остановки для панорамных фото на смотровых площадках

Описание экскурсии

Город Патара — столица Союза Ликийских государств, а также место рождения Святого Николая. Познакомимся с её древней архитектурой и посетим недавно открывшийся маяк Нерона. Патара также известна песочным черепашьим пляжем, где можно искупаться и полюбоваться дюнами.

Городок Калкан. Погуляем по красивейшим улочкам с греческим колоритом, посетим набережную с пляжем и отдохнём в уютном рыбном ресторане, совместив обед и купание в лазурном Средиземном море.

На обратном пути можем сделать остановки на смотровых площадках для панорамных фото над Калканом и знаменитым пляжем Капуташ.

На прогулке:

Мы вместе порассуждаем о теориях происхождения Ликийской цивилизации

Я расскажу о жизни Святого Николая: почему его называют Угодником и какую роль в его становлении сыграл город Патара

Вы узнаете, почему Патара объявлена заповедной зоной и что по ночам происходит на её пляже

Почувствуете на себе магнетическое обаяние Калкана

Приблизительный тайминг:

Доедем из Каша до Патары за 45 мин.

Прогулка по Патаре и пляжу — 1–2 часа, в зависимости от того, где захотите искупаться (в Патаре, Калкане или на другом пляже)

Переезд в Калкан — 15 мин.

Прогулявшись по центру 30–40 мин., мы выберем прохладное приятное место для обеда и купания (при желании) на 1,5–2 часа

Дорога обратно займёт около 30 мин.

Организационные детали

Едем на автомобиле Citroen C3. На некоторых участках пути есть небольшой серпантин — это неудобство компенсируется шикарным видом на море и острова.

