Что может быть лучше, чем отправиться в путешествие из Каша в Патару и Калкан? Патара - это древний город с богатой историей, где родился Святой Николай. Здесь можно насладиться прогулкой
5 причин купить эту экскурсию
- 🏛️ Посещение древнего города Патара
- 🏖️ Отдых на черепашьем пляже
- 🍽️ Обед в уютном ресторане Калкана
- 📸 Панорамные виды на Лазурное побережье
- 🏙️ Прогулка по колоритным улочкам Калкана
Что можно увидеть
- Патара
- Калкан
- Маяк Нерона
- Пляж Капуташ
Описание экскурсии
Город Патара — столица Союза Ликийских государств, а также место рождения Святого Николая. Познакомимся с её древней архитектурой и посетим недавно открывшийся маяк Нерона. Патара также известна песочным черепашьим пляжем, где можно искупаться и полюбоваться дюнами.
Городок Калкан. Погуляем по красивейшим улочкам с греческим колоритом, посетим набережную с пляжем и отдохнём в уютном рыбном ресторане, совместив обед и купание в лазурном Средиземном море.
На обратном пути можем сделать остановки на смотровых площадках для панорамных фото над Калканом и знаменитым пляжем Капуташ.
На прогулке:
- Мы вместе порассуждаем о теориях происхождения Ликийской цивилизации
- Я расскажу о жизни Святого Николая: почему его называют Угодником и какую роль в его становлении сыграл город Патара
- Вы узнаете, почему Патара объявлена заповедной зоной и что по ночам происходит на её пляже
- Почувствуете на себе магнетическое обаяние Калкана
Приблизительный тайминг:
- Доедем из Каша до Патары за 45 мин.
- Прогулка по Патаре и пляжу — 1–2 часа, в зависимости от того, где захотите искупаться (в Патаре, Калкане или на другом пляже)
- Переезд в Калкан — 15 мин.
- Прогулявшись по центру 30–40 мин., мы выберем прохладное приятное место для обеда и купания (при желании) на 1,5–2 часа
- Дорога обратно займёт около 30 мин.
Организационные детали
Едем на автомобиле Citroen C3. На некоторых участках пути есть небольшой серпантин — это неудобство компенсируется шикарным видом на море и острова.
Дополнительные расходы
- Вход в Патару — €15 за чел., но цена может доходить до €25 евро в зависимости от доп. услуг (например, вход на пляж). Пожалуйста, уточняйте у меня стоимость заранее!
- Обед в Калкане: от €10 за порцию в кафе на улочках до €100 за sea-food-меню в видовом ресторане на побережье
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Каш Марина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Марина — ваш гид в Каше
Провела экскурсии для 261 туриста
Я сертифицированный переводчик, видеограф, инструктор йоги. Шаман по убеждениям, одинокая мать по факту. Сейчас живу на два города — Фетхие и Каш. Люблю путешествовать и делиться тем, чем богата — красотой вокруг, знанием и опытом внутри, любовью к каждому из посещаемых мест. Будьте готовы вернуться из любого тура со мной другим человеком. Вас ждёт день, полный открытий и приключений!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
25 июл 2025
Тур с Мариной прошёл прекрасно! Она не только отлично рассказала по программе тура, но и посоветовала другие места! Очень понравилось
Входит в следующие категории Каша
