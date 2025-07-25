Мои заказы

Из Каша - в Патару и Калкан: путешествие между прошлым и будущим

Отправьтесь в незабываемое путешествие из Каша в Патару и Калкан, где вас ждут древние руины, песчаные пляжи и колоритные улочки
Что может быть лучше, чем отправиться в путешествие из Каша в Патару и Калкан? Патара - это древний город с богатой историей, где родился Святой Николай. Здесь можно насладиться прогулкой
по руинам и отдохнуть на черепашьем пляже.

Калкан - это современный городок с греческим колоритом, где можно прогуляться по уютным улочкам и отведать вкусные блюда в местных ресторанах. На обратном пути можно сделать остановки для панорамных фото на смотровых площадках

5
1 отзыв

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Посещение древнего города Патара
  • 🏖️ Отдых на черепашьем пляже
  • 🍽️ Обед в уютном ресторане Калкана
  • 📸 Панорамные виды на Лазурное побережье
  • 🏙️ Прогулка по колоритным улочкам Калкана
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя15
ноя16
ноя17
ноя19
ноя
Время начала: 10:00

Что можно увидеть

  • Патара
  • Калкан
  • Маяк Нерона
  • Пляж Капуташ

Описание экскурсии

Город Патара — столица Союза Ликийских государств, а также место рождения Святого Николая. Познакомимся с её древней архитектурой и посетим недавно открывшийся маяк Нерона. Патара также известна песочным черепашьим пляжем, где можно искупаться и полюбоваться дюнами.

Городок Калкан. Погуляем по красивейшим улочкам с греческим колоритом, посетим набережную с пляжем и отдохнём в уютном рыбном ресторане, совместив обед и купание в лазурном Средиземном море.

На обратном пути можем сделать остановки на смотровых площадках для панорамных фото над Калканом и знаменитым пляжем Капуташ.

На прогулке:

  • Мы вместе порассуждаем о теориях происхождения Ликийской цивилизации
  • Я расскажу о жизни Святого Николая: почему его называют Угодником и какую роль в его становлении сыграл город Патара
  • Вы узнаете, почему Патара объявлена заповедной зоной и что по ночам происходит на её пляже
  • Почувствуете на себе магнетическое обаяние Калкана

Приблизительный тайминг:

  • Доедем из Каша до Патары за 45 мин.
  • Прогулка по Патаре и пляжу — 1–2 часа, в зависимости от того, где захотите искупаться (в Патаре, Калкане или на другом пляже)
  • Переезд в Калкан — 15 мин.
  • Прогулявшись по центру 30–40 мин., мы выберем прохладное приятное место для обеда и купания (при желании) на 1,5–2 часа
  • Дорога обратно займёт около 30 мин.

Организационные детали

Едем на автомобиле Citroen C3. На некоторых участках пути есть небольшой серпантин — это неудобство компенсируется шикарным видом на море и острова.

Дополнительные расходы

  • Вход в Патару — €15 за чел., но цена может доходить до €25 евро в зависимости от доп. услуг (например, вход на пляж). Пожалуйста, уточняйте у меня стоимость заранее!
  • Обед в Калкане: от €10 за порцию в кафе на улочках до €100 за sea-food-меню в видовом ресторане на побережье

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На Каш Марина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина
Марина — ваш гид в Каше
Провела экскурсии для 261 туриста
Я сертифицированный переводчик, видеограф, инструктор йоги. Шаман по убеждениям, одинокая мать по факту. Сейчас живу на два города — Фетхие и Каш. Люблю путешествовать и делиться тем, чем богата — красотой вокруг, знанием и опытом внутри, любовью к каждому из посещаемых мест. Будьте готовы вернуться из любого тура со мной другим человеком. Вас ждёт день, полный открытий и приключений!
Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
А
Александр
25 июл 2025
Тур с Мариной прошёл прекрасно! Она не только отлично рассказала по программе тура, но и посоветовала другие места! Очень понравилось

Входит в следующие категории Каша

