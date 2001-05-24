Ликийская тропа проходит по побережью Средиземного моря и соединяет между собой города и деревушки древнего Ликийского содружества. Длина всей тропы 540 км, мыпройдём самую живописную часть от Текирово до Каша.

Пешая часть нашего маршрута составит 90-110 км (мы проходим от 15 до 23 км в день). Двигаться будем налегке, рюкзаки и чемоданы отправятся на трансфере до следующей локации.

Это путешествие для тех, кто любит много ходить, без потери комфорта. Если это про Вас, то наш маршрут идеально подойдёт. Проживаем только в гостиницах (никаких палаток и кемпингов) и в гостевых домах (душ и туалет всегда есть в номере).

Каждое утро выходим на тропу с маленьким радиальным рюкзачком (бутылка воды, крем от загара, купальник и полотенце с собой).

Каждый день разные пейзажи: многочисленные бухты, дикие пляжи, оливковые рощи, гранатовые и апельсиновые сады, белоснежный маяк, руины древних городов времён Римской и Греческой эпох. На маршруте нас ждут чудеса этих мест: пляж с неоновым планктоном, который светится по ночам и огненная гора Химера (пламень из неё бьёт уже более двух тысяч лет). Посетим Древний город Олимпос и пройдём на кораблике над затонувшим городом Кеково, который ушёл под воду после крупного землетрясения. Увидим гробницы Ликийских правителей.

Нас ждут роскошные виды, разнообразные ландшафты, пляжи Средиземного моря и километры ходьбы без рюкзаков чистый кайф!