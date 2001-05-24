Описание тура
Ликийская тропа проходит по побережью Средиземного моря и соединяет между собой города и деревушки древнего Ликийского содружества. Длина всей тропы 540 км, мыпройдём самую живописную часть от Текирово до Каша.
Пешая часть нашего маршрута составит 90-110 км (мы проходим от 15 до 23 км в день). Двигаться будем налегке, рюкзаки и чемоданы отправятся на трансфере до следующей локации.
Это путешествие для тех, кто любит много ходить, без потери комфорта. Если это про Вас, то наш маршрут идеально подойдёт. Проживаем только в гостиницах (никаких палаток и кемпингов) и в гостевых домах (душ и туалет всегда есть в номере).
Каждое утро выходим на тропу с маленьким радиальным рюкзачком (бутылка воды, крем от загара, купальник и полотенце с собой).
Каждый день разные пейзажи: многочисленные бухты, дикие пляжи, оливковые рощи, гранатовые и апельсиновые сады, белоснежный маяк, руины древних городов времён Римской и Греческой эпох. На маршруте нас ждут чудеса этих мест: пляж с неоновым планктоном, который светится по ночам и огненная гора Химера (пламень из неё бьёт уже более двух тысяч лет). Посетим Древний город Олимпос и пройдём на кораблике над затонувшим городом Кеково, который ушёл под воду после крупного землетрясения. Увидим гробницы Ликийских правителей.
Нас ждут роскошные виды, разнообразные ландшафты, пляжи Средиземного моря и километры ходьбы без рюкзаков чистый кайф!
Программа тура по дням
Старт
Встречаемся в 15:00 в Анталии, у торгового центра Марк Анталия и на трансфере отправляемся в деревушку, на берегу моря Текирово (в пути около 1,5 2 часов).
Сегодня отдыхаем перед завтрашним стартом, поэтому сегодня день спокойный прогулка до пляжа, знакомство, ужин и отдых, чтоб завтра пораньше выйти на тропу.
Если вдруг в один из дней Вы устанете, натрёте ноги или не захотите идти, будет возможность передвижения на автосопровождении с багажом (количество желающих ограничено).
Текирово Чирали (Бухты и пляжи)
В 9:00 мы покидаем отель и выходим на тропу, идём налегке. Сегодня один из красивейших дней маршрута. Идём вдоль моря, мимо живописных бухт, на одном и диких пляжейобязательно искупаемся.
Придём в деревню около 17-18 часов (наш багаж уже здесь). Есть время на душ, отдых и ужин, ждём, когда настанет южная ночь. С наступлением темноты отправляемся на пляж, смотретьнеоновый планктон (это сезонное явление, и бывает не всегда, так же отсутствует в шторм, но надеемся, что нам повезёт).
Маршрут на день: Текирово-Чиралы.
Длина маршрута 23 км, совокупный набор высоты 650 метров.
Грот и Химера
После активного дня сегодня будет входной, но у нас есть дела. Идём вдоль моря, мимо руин средневековой крепости взатерянный грот, просто с тропы его не увидеть. Спустившись в грот, можно выплыть прямо в море (нырять и подныривать не надо). Тропа сегодня идёт мимо отвесных скал (здесь можновстретить спортсменов-скалолазов), мимо зарослей лавра, где можно набрать пряной лаврушки, в качестве сувенира.
У грота устроим пикник с фруктами и турецкими сладостями.
Вечером выходим в сторону огненной Химеры, захватим ссобой зефирки, чтоб поджарить их на языках древнего пламени.
Длина маршрута 10 км, набор высоты 300 метров
Чирали Адрасан
Утром покидаем отель (багаж как обычно на трансфере). Сегодня нас ждёт гора с восхитительными видами. Сначаласмотрим древний город Олимпос, которому более 2000 лет. Здесь многое сохранилось: дом с мозаичным полом, руины амфитеатра, здание бани и церкви. Наша тропа начинается прямо из древнего города.
Сегодня совсем другой пейзаж. Тропу густо окружают заросли, так что даже бывает не видно неба, в этом плюс когда сильное солнце, тень деревьев спасает от жары. Здесь много древесных запахов из-за большой влажности. На пути часто будем встречать Земляничное Дерево или Крымскую Бесстыдницу(дерево без коры). На вершине отдых и обед с роскошным видом.
Спустимся с горы прямо в сады гранатов и апельсинов, здесь у подножия, живут фермеры и сады раскинулись на многиекилометры (место, где надо пить гранатовый сок).
Маршрут на день: Чирали Адрасан.
Длина маршрута 19 км, высота набора 750 метров.
Маяк Геледония
Сегодня, пожалуй, самый красивый ходовой день, держим путьчерез маяк Гелидония.
Идём вдоль моря, но на высоте, поэтому искупаться сегодня не получится, спуска к морю на маршруте, не будет.
Встретим дикие оливковые рощи, а в конце маршрута нас ждёт маяк, здесь обед и роскошный вид. Мыс, на котором находитсямаяк, сильно выступает в море и имеет форму кинжала. Здесь открывается вид на архипелаг Беш Адалар, состоящий из пяти маленьких необитаемых островов.
Ещё 3 километра до конца тропы и дальше отправляемся на трансфере в нашу следующую локацию рыбацкую деревушку Калеучагиз (время на трансфере до отеля около 3 часов).
Маршрут на день: Адрасан Геледония Калеучагиз
Длина маршрута 19 км, набор высоты 750 метров
Калеучагиз и затонувший город Кеково
После двух больших ходовых дней, сегодня будет самый настоящий выходной! День кайф!
Калеучагиз совсем маленькая деревушка, поэтому и выбор жилья здесь не большой. Живём в частном гостевом доме, довольно скромно, но очень уютно и гостеприимно. Утром,после завтрака, отправимся на большую морскую прогулку. Сначала прогуляемся до древней крепости Симена (V век до н. э.), вид потрясающий: синяя марина, вид на затонувший город напротив. Здесь попробуем домашнее мороженое из козьего молока. От причала крепости нас заберёт кораблик и дальше идём на нём.
Останавливаемся в малолюдных бухтах, чтоб искупаться, подойдём прямо к краю затонувшего города. На кораблике нас ждёт обед от капитана: дорада на гриле, цукини и турецкие сладости. Вернёмся в деревню около 17 часов. Будет время отдохнуть и пройтись по деревеньке.
Трекинг или Каяки
Мы в рыбацкой деревушке Калеучгиз, и здесь потрясающе вкусная и свежая рыба, креветки и фирменный суп Буйабес. Деревушка хоть и маленькая, но очень уютная.
Сегодня есть два варианта, как можно провести этот день:
- отправиться на морских каяках на морскую прогулку по Средиземному морю (оплачивается отдельно, стоит 40$ счеловека, возможно при отсутствии ветра на море). Морская прогулка занимает 3-4 часа, идём по морю в сопровождении турецкого инструктора по гребле и с лодкой сопровождения;
- прошагать ещё 15 километров.
Наш путь пройдёт вдоль моря, к пляжу с белоснежными камнями, до Демре. Красивый и интересный путь, сегодня безбольших подъёмов: идём всегда вдоль моря, будет возможность искупаться на красивом белокаменном пляже. Сегодня необычная тропа, так как идём по бывшему дну моря, по омертвевшим кораллам, которым миллионы лет, поэтому сегодня много внимания будет уходить под ноги, на саму тропу, так ка пористая порода выступает неравномерно. Выйдем на длинную песчаную косу, в старую бухту Андрияке, здесь нас заберёт трансфер и отвезёт обратно, в новую локацию нарядный город Каш.
Маршрут на день: Калеучгиз Демре Каш.
Длина маршрута 15 км, высота набор 150 метров.
Каш жемчужина Среднеземноморского побережья
Узкие улочки, ресторанчики, сувенирные лавки и ремесленныемастерские. Каш это уже настоящий курортный город, город праздник!
Утром идём на смотровую площадку, с видом на Каш. Тропа не опасная и удобная для ходьбы, но сегодня набор довольно резкий (450 метров за 1,6 км), так что придётся попыхтеть немного по подъёме. Вид потрясающий весь Каш, как на ладони и даже видны берега греческих Эгейских островов (если есть шенгенская виза, можно сплавать одним днём на пароме на остров Кастелорицо). Наша прогулка займёт около 2 часов. После, можно отправиться на лазурный пляж купаться или совершить ещё один трекинг до пляжа Лимонадзи, мимо Ликийских гробниц. Трекинг довольно простой, всего 6 км, без набора высоты, вдоль моря, с выходом к пляжу. С пляжа уедем на кораблике.
Вечером разместимся в одном из уютных ресторанчиков, поделимся впечатлениями и подведём итоги нашего маршрута.
Длина маршрута 5 км, набор высоты 500 метров.
Дополнительный маршрут: 6 км, без набора высоты.
Каш жемчужина Средиземноморского побережья
На этом наше путешествие по Ликийской тропе заканчивается.
Если Вы хотите немного задержаться в Турции, то Каш именно то место, где хочется остаться.
Из Каша до Анталии можно добраться на удобном рейсовом автобусе, он отправляется каждый час, стоит около 800 рублей, время в пути до Анталии 4 часа. Или заказать индивидуальный трансфер, он стоит 120$ (минивен на 7 человек).
Мы уверены, что наше путешествие надолго останется в Вашем Сердце, а главное помните: в пути человек не стареет!
Ответы на вопросы
Что включено
- 2-х местное проживание доплата за одноместное размещение 28 000руб
- Завтраки и перекусы на маршрутах
- Входные билеты: Огни Химеры, Олимпос, Симена
- Прогулка на кораблике с обедом
- Сопровождение гида
- Все необходимые трансферы
- Автосопровождение багажа
Что не входит в цену
- Все ужины
- Обед в Калеучагиз, обед в Каше
- Авиабилеты
- Аренда трекинговых палок - 1500руб. Количество ограничено. Просим сообщать о необходимости аренды при записи на тур - координатор уточнит наличие
- Медицинская страховка
- Личные расходы
- Ежедневная вода на маршрут
О чём нужно знать до поездки
Проживание и подселение в турах:
Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах.
Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.
Важно:
Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.
Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение.
После оплаты брони сумма за вами фиксируется в рублях. Оставшуюся часть оплаты вы можете внести по счету за 14 дней или валютой при встрече. Если вы выбрали опцию наличными в валюте:(долларах или евро в зависимости от страны путешествия) — курс будет заранее зафиксирован за 5 дней до начала тура и опубликован в организационном чате участников. Мы заранее проследим за выгодным курсом и сообщим точную информацию, чтобы вы могли подготовить необходимую сумму наличными. Просим заранее сообщить какой вид оплаты для Вас предпочтительнее.
Пожелания к путешественнику
Важно знать всем участникам Ликийской тропы!
Мы работаем только с проверенной командой гидов — это настоящие профи, надёжные, весёлые, опытные и очень душевные ребята, с которыми вы точно почувствуете себя в надёжных руках.
Каждый из них проводит Ликийскую тропу в определённые даты, и вы заранее можете узнать, кто именно будет вашим проводником в этом приключении.
12-20.04 Алёна Несмелова / Иван Оболенский
26.04-04.05 Алёна Несмелова / Иван Оболенский
28.04-06.05 Вера Винокурова / Николай Текке
1-09.05 Алёна Харламова
3-11.05 Иван Оболенский
8-16.05 Ольга Тюлюс
17-25.05 Алёна Несмелова/ Алёна Харламова
24.05-01.06 Алёна Несмелова
Необходимо иметь:
- Трекинговые ботинки (не кроссовки) и трекинговые палки (по желанию)
- Рюкзачок для радиальных выходов.
Питание:
Завтраки включены в отеле
Перекусы/пикники во время ходового дня на маршруты (тунец/овощи/сыры/фрукты/сладости)
Ужины не включены в стоимость, поужинать можно в кафе и ресторанчиках, которые есть в каждом городе и деревушке на нашем маршруте (чек от 1000 рублей)
Передвижение:
в тех местах, где необходим трансфер передвигаемся на минивене или микроавтобусе (зависит от количества человек).