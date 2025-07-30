Юг Турции: 6 лучших локаций за 6 дней

Путешествие по самым живописным уголкам южной Турции, где каждый день - открытка, а каждый вид - вдохновение
Описание тура

  • Мы начнём с Фетхие — уютного прибрежного города, окружённого горами и лазурным морем.

  • Гора Бабадаг — мекка для любителей параглайдинга. Полёт над лагуной — незабываемое впечатление.

  • Заглянем в легендарный Олюдениз — пляж, где море сливается с небом, а парапланы рисуют узоры в воздухе.

  • Проедем по панорамным дорогам к Кашу — одному из самых стильных и атмосферных мест побережья.

  • Посетим Калкан — городок с белыми домами и террасами с видом на бескрайнее Средиземное море.

  • Остановимся на фотопаузу у пляжа Капуташ — одного из самых красивых в Турции.

  • А в завершение — лодочная прогулка по реке в Дальяне, мимо камышей и ликийских гробниц, с купанием на пляже морских черепах.

Программа тура по дням

1 день

Даламан, прилёт, знакомство и отдых в Фетхие

За неделю до начала тура будет создан общий чат группы, куда я пришлю вам памятку и расскажу обо всех деталях нашего тура.

Встреча в аэропорту Даламана и отвезут в отель, где вы сможете отдохнуть после перелета и подготовится к вечерней прогулке.

Вечером за вкусным ужином вы познакомитесь с группой и прогуляетесь по красивой вечерней марине Фетхие!

2 день

Морская прогулка по бухтам

Это не просто прогулка. Это целый день на море — без спешки, с панорамными видами, свободой и настоящим турецким колоритом.

Прогулка на комфортабельном корабле по живописным бухтам залива Фетхие

Остановки для купания в кристально чистой воде.

Обед на борту (рыба/курица, салат, гарниры и закуски)

Вы увидите Фетхие с другой стороны — с воды. Там, где скалы, хвойные леса и бирюзовая гладь встречаются в идеальной гармонии.

Программа с 10:00 до 17:00

3 день

Дальян с ловлей крабов

Дальян — местные жители сравнивают эту милую рыбацкую деревушку с Венецией. И не зря, ведь она по-настоящему сказочная. Настоящий уголок нетронутой природы и античной истории.

Программа с 08:30 до 18:30

  • Пляж Изтузу (пляж Черепах) — он имеет мельчайший белый песок и тянется на 5 км, а также является частью природного заповедника. Второе название пляжа Черепаший пляж, один из самых красивых пляжей Турции, где откладывают яйца редкие морские черепахи каретта-каретта.

  • Прогулка по реке на лодке — среди камышей, с видом на ликийские гробницы прямо в скалах.

  • Гробницы царей — высеченные в скале, таинственные, древнего города Каунос. Эти гробницы датируются 4 веком до нашей эры.

  • Грязевые ванны и термальные источники — природное спа для кожи и настроения. Омолаживающие грязевые ванны, как известно, лечебная грязь обладает прекрасными свойствами, которые очень полезны при кожных заболеваниях, целлюлите, артрите и заболеваниях суставов. Сразу после вашего грязевого приключения вы входите в источник горячей воды, который особенно необходим при ревматизме, проблемах с поясницей и радикулите.

4 день

Каш, Калкан, Капуташ - сокровища Ликии

Каш — уютный аутентичный городок с белыми домами, старинными улочками и бирюзовым морем. Это место, где время словно замирает. Здесь приятно теряться в тенистых переулках, ужинать в ресторане с видом на греческий остров и наслаждаться атмосферой настоящей Турции — неспешной, тёплой и душевной.

Калкан — элегантный курорт на склоне холма, откуда открываются завораживающие виды на залив. Этот городок славится своими бутик-отелями, стильными кафе и красивыми террасами, утопающими в бугенвиллеях. Идеальное место для романтики, фото и расслабления.

Пляж Капуташ — природное чудо, спрятанное между скал. Его называют одним из самых красивых пляжей Турции. Яркая бирюза воды, мелкий светлый песок и дикая природа вокруг — место, где хочется остаться подольше и просто смотреть на море.

5 день

Свободный день, секретныы пляж, гора Бабадаг

Проснись без спешки. Утро в Фетхие — это медленно закипающий турецкий кофе, тёплый ветер с моря и лёгкий аромат соли и сосны. Сегодня никуда не надо торопиться. Сегодня день только для тебя.

Променад вдоль гавани, лавки с яркими тканями, серебром и гранатовыми украшениями. Местные улыбаются, кошки лениво спят в тени. Захочешь — сядешь в кафе на берегу, закажешь айран и свежий симит, и просто будешь смотреть, как плывут лодки.

Сегодня посетим секретный пляж Баунти, где купаются только местные.

На вершине Бабадаг — как будто на краю мира

По желанию на фуникулере можно подняться на гору.

Высота 1969 метров. Внизу — бирюзовая лагуна Олюдениза, скалы, паруса, всё как на открытке. Только ты сейчас внутри этой открытки. Ветер свежий, лёгкий, наполненный свободой.

Параглайдинг с Бабадаг — это когда сердце замирает, а душа поёт. Это мгновение, которое останется с тобой навсегда. (за дополнительную плату)

6 день

Прощание и вылет домой

Сегодня, к сожалению, наш тур подходит к концу!

С утра встаете и завтракаете, собираете вещи и выезжаете в аэропорт Даламана.

Желательно брать вылеты из Даламана после 16:00, тогда у нас будет время выспаться и выехать в 12:00 из отеля.

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в Фетхие, двухместное - трехместное размещение 5 ночей
  • Аренда авто, расходы на бензин, парковки
  • Трансферы из/ в аэропорт Даламана
  • Экскурсионная программа 3 дня
  • Фото и видео от меня на протяжении всей программы
  • Завтраки в отеле Фетхие
  • Аренда яхты в Фетхие
  • Аренда лодки в Дальян
  • Все платные входы по программе: грязевые бани и термоисточники пляж Изтезю и пляж Капутаж
  • Обед на яхте
  • Консультация и помощь в вопросах, связанные с туром
Что не входит в цену
  • Билеты на самолет из вашего города и обратно
  • Полет на параплане (150 $)
О чём нужно знать до поездки

Если вас 2 туриста провожу тур дистанционно, что это значит, вы прилетаете вас встречают и отвозят в отель, ужин, потом три дня за вами заезжает машина с нашим гидом на экскурсии, пятый день свободный, релакс, покупка сувениров, сон, программу организатор может меня для вашего комфорта, 3 дня обед входит в стоимость, тур гарантирован, подходит тур для детей.

Визы

Виза для граждан Рф не нужна

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Гульнара
Гульнара — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Дорогой путешественник, со всем радушием приветствую тебя из самого красивого города на земле Стамбула! Меня зовут Гульнара, я родилась в Казахстане, получила образование в России, а сейчас живу в Турции. Я
— автор и организатор авторских туров по Цетральной Азии и Турции. Мои путешествия — это про комфорт, взгляд местной жительницы: я показываю не только самые известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины региона, самые аутентичные места и настоящую атмосферу жизни. Я помогу вам узнать страну с новой стороны, насладиться ее культурой, архитектурой, открыть колорит базаров и отведать всё самое вкусное в местах, о которых знают только местные! До встречи!

