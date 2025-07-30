Описание тура
Путешествие по самым живописным уголкам южной Турции, где каждый день — открытка, а каждый вид — вдохновение.
Мы начнём с Фетхие — уютного прибрежного города, окружённого горами и лазурным морем.
Гора Бабадаг — мекка для любителей параглайдинга. Полёт над лагуной — незабываемое впечатление.
Заглянем в легендарный Олюдениз — пляж, где море сливается с небом, а парапланы рисуют узоры в воздухе.
Проедем по панорамным дорогам к Кашу — одному из самых стильных и атмосферных мест побережья.
Посетим Калкан — городок с белыми домами и террасами с видом на бескрайнее Средиземное море.
Остановимся на фотопаузу у пляжа Капуташ — одного из самых красивых в Турции.
А в завершение — лодочная прогулка по реке в Дальяне, мимо камышей и ликийских гробниц, с купанием на пляже морских черепах.
Программа тура по дням
Даламан, прилёт, знакомство и отдых в Фетхие
За неделю до начала тура будет создан общий чат группы, куда я пришлю вам памятку и расскажу обо всех деталях нашего тура. При покупке авиабилетов консультация с организатором тура.
10:00 12:00 Вас встретят в аэропорту Даламана и отвезут в отель, где вы сможете отдохнуть после перелета и подготовится к вечерней прогулке.
18:00 Вечером за вкусным ужином вы познакомитесь с группой и прогуляетесь по красивой вечерней марине Фетхие!
Морская прогулка по бухтам Фетхие на целый день
Завтрак 08:00 09:00
09:30 выходим из отеля. Сегодня целый день на море — без спешки, с панорамными видами, свободой и настоящим турецким колоритом.
Прогулка на комфортабельном корабле по живописным бухтам залива Фетхие
Остановки для купания в кристально чистой воде.
13:00 14:00 Обед на борту (рыба/курица, салат, гарниры и закуски)
Вы увидите Фетхие с другой стороны — с воды. Там, где скалы, хвойные леса и бирюзовая гладь встречаются в идеальной гармонии.
Программа с 10:00 до 17:00
Возвращение в отель 18:00 свободное время
Дальян, пляж черепах, древний город Каунос
Дальян — местные жители сравнивают эту милую рыбацкую деревушку с Венецией. И не зря, ведь она по-настоящему сказочная. Настоящий уголок нетронутой природы и античной истории.
Завтрак 07:00
Программа с 08:30 до 18:30
Пляж Изтузу (пляж Черепах) — он имеет мельчайший белый песок и тянется на 5 км, а также является частью природного заповедника. Второе название пляжа Черепаший пляж, один из самых красивых пляжей Турции, где откладывают яйца редкие морские черепахи каретта-каретта.
Обед 13:00 14:00
Прогулка по реке на лодке — среди камышей, с видом на ликийские гробницы прямо в скалах.
Гробницы царей — высеченные в скале, таинственные, древнего города Каунос. Эти гробницы датируются 4 веком до нашей эры.
Грязевые ванны и термальные источники — природное спа для кожи и настроения. Омолаживающие грязевые ванны, как известно, лечебная грязь обладает прекрасными свойствами, которые очень полезны при кожных заболеваниях, целлюлите, артрите и заболеваниях суставов. Сразу после вашего грязевого приключения вы входите в источник горячей воды, который особенно необходим при ревматизме, проблемах с поясницей и радикулите.
Возвращение в отель 18:00 свободное время
Сокровища Ликийского побережья
Завтрак 08:00
09:00 выезжаем в Каш — уютный аутентичный городок с белыми домами, старинными улочками и бирюзовым морем. Это место, где время словно замирает. Здесь приятно теряться в тенистых переулках, ужинать в ресторане с видом на греческий остров и наслаждаться атмосферой настоящей Турции — неспешной, тёплой и душевной.
Обед 13:00 14:00
Калкан — элегантный курорт на склоне холма, откуда открываются завораживающие виды на залив. Этот городок славится своими бутик-отелями, стильными кафе и красивыми террасами, утопающими в бугенвиллеях. Идеальное место для романтики, фото и расслабления.
Пляж Капуташ — природное чудо, спрятанное между скал. Его называют одним из самых красивых пляжей Турции. Яркая бирюза воды, мелкий светлый песок и дикая природа вокруг — место, где хочется остаться подольше и просто смотреть на море.
Свободный день и время для параплайдинга
Сегодня высыпаемся
Завтрак 08:00 10:00
Проснись без спешки. Утро в Фетхие — это медленно закипающий турецкий кофе, тёплый ветер с моря и лёгкий аромат соли и сосны. Сегодня никуда не надо торопиться. Сегодня день только для тебя.
Променад вдоль гавани, лавки с яркими тканями, серебром и гранатовыми украшениями. Местные улыбаются, кошки лениво спят в тени. Захочешь — сядешь в кафе на берегу, закажешь айран и свежий симит, и просто будешь смотреть, как плывут лодки.
На вершине Бабадаг — как будто на краю мира
Высота 1969 метров. Внизу — бирюзовая лагуна Олюдениза, скалы, паруса, всё как на открытке. Только ты сейчас внутри этой открытки. Ветер свежий, лёгкий, наполненный свободой.
Параглайдинг с Бабадаг — это когда сердце замирает, а душа поёт. Это мгновение, которое останется с тобой навсегда. (за дополнительную плату)
День прощания и возвращения домой
Сегодня, к сожалению, наш тур подходит к концу!
С утра встаете и завтракаете, собираете вещи и выезжаете в аэропорт Даламана.
Желательно брать вылеты из Даламана после 16:00, тогда у нас будет время выспаться и выехать в 12:00 из отеля.
Варианты проживания
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле Фетхие, двухместное размещение 5 ночей
- Аренда авто, расходы на бензин, парковки
- Трансферы из/ в аэропорт Даламана
- Экскурсионная программа 3 дня
- Сопровождение организатора тура
- Фото и видео от меня на протяжении всей программы
- Завтраки в отеле Фетхие
- Аренда яхты в Фетхие
- Аренда лодки в Дальян
- Все платные входы по программе
- Обед от капитана на морской прогулке
- Консультация и помощь в вопросах, связанные с туром
Что не входит в цену
- Билеты на самолет из вашего города и обратно
- Полет на параплане (150 $)
О чём нужно знать до поездки
Климат — чего ждать
Этот регион южного побережья Турции (Анталия, Фетхие, Каш, Калкан, Дальян) имеет типичный средиземноморский климат:
Лето — жаркое, сухое, солнечное, дневные температуры часто 2535 C и выше, ночью прохладнее у моря.
Весна и осень — очень приятные температуры, особенно комфортно для экскурсий.
Днём в тёплое время:
Одежда
Удобная обувь
Защитный крем от солнца
Солнцезащитные очки
Головной убор: шляпа, кепка, панама
Полотенце
Лёгкие футболки / майки
Хлопковые шорты или лёгкие брюки
Пляжная одежда (купальники, плавки)
Сувениры идеи:
Вот что обычно привозят из этого региона:
Турецкий чай и кофе
Лукум и халва — классические сладости
Специи и травы
Оливковое масло и косметика на его основе
Керамика/фарфор с традиционными узорами
Тюркский килим или платок-пашмина
Магниты, открытки, изделия из кожи
Визы
Виза для граждан Рф не нужна