Турецкая Ривьера с душой Санторини (7 дней)

Комбо из турецких удовольствий и релакса в одной поездке с лучшими локациями, яхтой и пляжами
Описание тура

Знакомьтесь - другая Турция!

Вас ждет насыщенное, увлекательное и очень живописное путешествие — будем исследовать несколько регионов на юге Турции, отдыхать на фантастически красивых пляжах, плавать в открытом море с бокальчиком Prosecco, ловить крабов, купаться в чистом море, и наслаждаться солнцем на одном из побережий Турции)

Откроем тайные уголки прекрасных островов и изучим богатую историю уникального региона в приятной компании.

Природа Турции поражает: сосны перемешиваются с пальмами, а скалы можно спутать с античными развалинами, погруженными в воду. Море настолько чистое, что далеко внизу видно дно и рыб. А с борта корабля можно увидеть дельфинов и морских черепах в их естественной среде обитания.

Приглашаем вас провести это лето с нами!

Программа тура по дням

1 день

День прилета

Самый красивый регион Турции приветствует вас! Именно здесь начнётся наше путешествие.

В аэропорту Даламан вас встретит комфортный трансфер и отвезёт в отель. Заселяемся, немного отдыхаем, а вечером отправляемся знакомиться с Фетхие вместе с нашим гидом.

Первой остановкой станет Аминтос — древние ликийские гробницы, высеченные прямо в скале. Они находятся высоко над городом, поэтому отсюда открывается один из лучших видов на Фетхие: бухта, яхты, горы и всё побережье как на ладони.

Дальше едем в Каякёй — заброшенный греческий город с пустыми каменными домами и узкими улицами, где до сих пор сохранилась атмосфера прошлого века.

После этого прогуляемся по знаменитой улице с яркими зонтиками, сделаем остановку на Дороге Любви вдоль моря и вечером отправимся на рыбный рынок. Там можно выбрать свежую рыбу и морепродукты, которые приготовят прямо при вас, а ужин обычно проходит под живую музыку и шум вечернего города.

Вечером возвращаемся в отель отдыхать — впереди ещё много красивых мест.

2 день

Дальян. Черепаший пляж

Сегодня нас ждет — потрясающая природа, древняя история, турецкая кухня и спа…

Это один из самых необычных регионов на побережье Турции.

Здесь всё выглядит совсем иначе: река, лодки, тростниковые каналы, горы и древние гробницы прямо в скалах. Из-за этой системы водных каналов Дальян часто называют турецкой Венецией.

На лодке проплывём мимо знаменитых ликийских гробниц, высеченных высоко в скале. Наш гид расскажет, почему главная царская гробница так и осталась незавершённой и какие легенды связаны с этим местом.

После этого отправимся на Черепаший пляж — длинную песчаную косу между морем и рекой, где откладывают яйца редкие морские черепахи каретта-каретта.

Здесь будет время искупаться, погулять по пляжу и просто насладиться этой локацией без толп и шумных курортов.

Дальше нас ждёт обед в ресторане у реки и небольшое приключение — ловля голубых крабов.

А после — турецкий спа с грязевыми ваннами и термальными источниками. Да, выглядеть мы будем максимально эффектно, зато эмоций и фотографий после этого дня точно хватит надолго.

Вечером возвращаемся в отель.

3 день

Пляжный отдых

Сегодня — свободный день.

Можно выспаться, позавтракать и провести день в своём ритме: море, пляж, прогулки, кафе, фрукты, шоппинг или отдых в тени сосен у воды.

Кто-то проведёт весь день на пляже, загорать и купаться без расписания и экскурсия, а кто-то решит исследовать город и местные магазинчики. Такие дни в путешествии тоже нужны.

А вечером собираемся всей компанией на ужин в местном ресторане — вкусная еда, разговоры, поднимем бокальчик игристого за еще один хороший вечер в Турции.

4 день

Каш, Капуташ и пляж молодости

Назовем этот день Ликийская перезагрузка.

Сегодня едем исследовать одно из самых красивых побережий Турции — Каш, Калкан и пляж Капуташ. Этот регион когда-то был частью древней Ликии — цивилизации, существовавшей здесь тысячи лет назад. И следы той эпохи до сих пор встречаются буквально на улицах города.

По дороге сделаем остановку в Калкане — маленьком курортном городке с белыми домами, цветущими балконами и узкими улочками. Многие сравнивают его с греческими островами, и в этом действительно что-то есть.

Дальше нас ждёт смотровая площадка с видом на пляж Капуташ — тот самый бирюзовый залив между скал, который часто попадает во все подборки самых красивых пляжей Турции.

После этого отправляемся в Каш — уютный город у моря с греческой архитектурой, атмосферными улочками, маленькими магазинами и кафе с террасами прямо над водой.

Здесь можно спокойно гулять, пить турецкий кофе с видом на море, покупать украшения ручной работы, текстиль, местные сладости и просто ловить ритм этого города без спешки.

А потом — пляж. Бирюзовая вода, скалы вокруг и отдых без суеты: купаемся, загораем, фотографируемся и просто кайфуем от этого места.

К вечеру возвращаемся в отель.

5 день

Морская прогулка по островам

Сегодня бухты Эгейского моря исполнят ваши желания!) Нас ждет увлекательная морская прогулка по шести островам Олюдениз!!! Целый день моря, островов и полного переключения от города и суеты.

После завтрака отправляемся из гавани в морское путешествие на комфортабельном корабле за морскими пейзажами и принимать солнечные ванны, будем делать остановки в открытом море, и в бухтах для купания и ныряния. Во время прогулки вас ждет вкусный обед и конечно же будет возможность купаться в чистейших водах.

Капитан ставит судно на якорь на изумрудных необитаемых островах и красивейших диких пляжных бухтах: Голубая пещера; бухта Аквариум, где вы почувствуете себя настоящей русалкой; Остров Св. Николая, где сохранились остатки византийских церквей 5-7 веков н. э. Если вы подниметесь на вершину острова, вы увидите необычайно красивую панораму глубокого синего моря и парусных кораблей и яхт, которые блуждают по нему и Верблюжий пляж, здесь вы увидите настоящий кусочек рая Турции. После этого мы направимся в бухту Согуксу. Здесь рядом с тёплой морской водой проходят холодные подводные источники, поэтому температура воды меняется буквально в нескольких метрах друг от друга.

100% это тот самый день, когда ничего не надо делать, никуда идти, а только получать удовольствие!)

Ближе к вечеру возвращаемся на побережье к месту нашего проживания.

6 день

Олюдениз: wow-эффект

это будет тот самый вау-день, после которого карта памяти на телефоне закончится быстрее обычного.

Утром отправляемся к побережью Олюдениза — одному из самых известных курортов Турции с прозрачной бирюзовой водой, белыми пляжами и горами прямо у моря.

Главное приключение дня — полёт на параплане с горы Бабадаг. Именно сюда приезжают со всего мира ради видов, которые обычно видят только на открытках: лагуна Олюдениза, скалы, яхты и длинная линия побережья под ногами.

И да, это не страшно ради галочки. Обычно после приземления все говорят одну и ту же фразу: Почему я так боялась и почему это закончилось так быстро?

Если летать не захочется — спокойно отдыхаем у моря. У вас будет свободное время: пляж, кафе, прогулки по Олюденизу, магазины и набережная.

По дороге нас ждут горные серпантины, сосновые леса и виды, из-за которых постоянно хочется остановить машину для фото.

Вечером собираемся всей компанией на ужин, делимся впечатлениями, кто всё-таки решился на полёт.

7 день

День вылета

Сегодня мы прощаемся с солнечной Турцией и отправляемся домой.

За эти дни у нас были горные дороги, бухты Эгейского моря, прогулки на лодках, пляжи, древние города, шумные ужины всей компанией и сотни фотографий в телефоне, которые ещё долго будут напоминать об этом путешествии.

Чек-аут из отеля — в 11:00. После этого групповой трансфер отвезёт вас в аэропорт Даламан. Для комфортного вылета рекомендуем выбирать рейсы после 14:00.

Спасибо, что провели эти 7 дней вместе с нами.

А где встретимся в следующем путешествии - выбирать вам: может это будет Стамбул, Каппадокия, Армения, Малайзия, Филиппины, Вьетнам, Черногория или Оман.

До новых путешествий и новых встреч!

Варианты проживания

2-x местный номер

3-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле/вилле 2-х местное размещение, кровати раздельные. Возможно одноместное размещение за доплату. Заселение с 14:00, при наличии свободных номеров вас смогут заселить раньше
  • Завтраки в отеле
  • Групповой трансфер из/в аэропорт Даламан в рамках дней тура в рекомендованное время. Если вы прибываете отдельным рейсом от большинства участников тура, будет организован индивидуальный трансфер за доплату
  • Трансферы по всей программе
  • Экскурсионная программа
  • Все входные билеты по программе
  • Морская прогулка по островам с обедом
  • Сопровождение лицензированного гида
  • Фото/видео отчет из путешествия
  • Круглосуточная поддержка 24/7
Что не входит в цену
  • Авиа-перелет в/из Даламан
  • Обеды и ужины (около 30-40$)
  • Личные расходы, сувениры, алкогольные напитки
  • Активности вне программы тура
  • Полет на параплане (от 130$)
О чём нужно знать до поездки

Важно: тур состоится в составе группы от 2-х человек!

Оплата: 15% предоплата на площадке Ютревел, постоплата в два этапа (часть суммы до старта переводом в рублях, часть суммы в долларах в первый день тура наличными)

Обратите внимание при покупке авиабилетов - вы прибываете в аэропорт Даламан. При выборе времени прилета учитывайте, что заселение в отель не ранее 14:00. После посадки: на паспортный контроль и получение багажа закладывайте примерно 50-60 минут. Наши менеджеры с удовольствием помогут вам с подбором удобных рейсов.

Пожелания к путешественнику

Возьмите с собой хорошее настроение) удобную обувь для прогулок, купальные принадлежности, головной убор, средства с Spf защитой, солнце в летний период очень активное!

Визы

Виза в Турцию не требуется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Олеся
Олеся — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Привет! Я Олеся, однажды мне надоело сидеть в офисе и несмотря на сложившуюся карьеру и высокую зарплату - всё бросила и начала заниматься любимым делом: фитнес и путешествия. Опыт управленца помог
мне тщательно планировать туры и организовывать группы людей по интересам. В турах очень комфортно, программа насыщена на живописные локации, активности и отдых, при этом всегда безопасна. В каждой стране и городе вы будете чувствовать себя как дома. Люблю людей, общение и с удовольствием делюсь своим опытом и энергией!) Солнце светит всем на Планете, а особенно ярко в хорошей компании. Жду вас в путешествиях!

