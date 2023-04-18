Посещение турецкой бани. Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, воду, деньги на личные расходы.
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии
Описание
Лучшее начало отдыха в солнечной Турции – турецкая баня Хаммам!
Приглашаем вас посетить профессиональный хаммамный комплекс с полным спектром услуг от лучших массажистов.
В парной ваша кожа разогреется, а мышцы расслабятся. После джакузи вас проведут в турецкую баню, чтобы сделать пилинг специальной перчаткой кесе. Эта процедура обеспечит ровный и стойкий загар.
После пилинга все тело покроют высоким слоем пены, сделают легкий массаж, проведут вас в комнату отдыха, где можно выпить турецкий чай. Последний этап процедуры – 20-ти минутный расслабляющий масляный массаж всего тела!
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание. Посещение сауны
- Парной
- Джакузи и бассейна. Пилинг и пенный массаж (около 20 минут). Расслабляющий массаж с маслами (20 минут)
- Что не входит
- Напитки. Дополнительные массажи и процедуры
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 08:40, 09:40, 10:40, 13:40, 15:30, 16:30Экскурсия длится около 2.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Tez Tour — Организатор в Кемере
Экскурсионная компания Tezeks входит в знаменитую группу компаний Tez Tour, заслужившую доверие многих туристов по всему миру
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Дата и количество участников выбирается при бронировании