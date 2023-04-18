Лучшее начало отдыха в солнечной Турции – турецкая баня Хаммам!

Приглашаем вас посетить профессиональный хаммамный комплекс с полным спектром услуг от лучших массажистов.

В парной ваша кожа разогреется, а мышцы расслабятся. После джакузи вас проведут в турецкую баню, чтобы сделать пилинг специальной перчаткой кесе. Эта процедура обеспечит ровный и стойкий загар.

После пилинга все тело покроют высоким слоем пены, сделают легкий массаж, проведут вас в комнату отдыха, где можно выпить турецкий чай. Последний этап процедуры – 20-ти минутный расслабляющий масляный массаж всего тела!