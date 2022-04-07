Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Турецкая баня в Кемере

На территории Турции разбросано множество памятников античных времен

Групповая
На территории Турции разбросано множество памятников античных времен.

Со мной вы отправитесь в путешествие по трем древним городам и познакомитесь с античной историей Турции.

Вы увидите скальные гробницы, загляните в древний амфитеатр и узнаете историю затонувшего города.

Откройте для себя Турции за пределами курортных зон!
Турецкая баня в Кемере
Турецкая баня в Кемере
Турецкая баня в Кемере
Турецкая баня в Кемере
Турецкая баня в Кемере
Турецкая баня в Кемере

Турецкая баня в Кемере

Турецкая баня в Сиде– это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время. Традиция турецкого хамама своими корнями уходят в далекое прошлое. Хотя ванны и душевые в домах сейчас широко используются в больших городах, но турецкая баня остается для турецкого народа до сих пор часто посещаемым местом отдыха, расслабления, оздоровления, очищения.

Программа Турецкая баня в Кемере

Когда вы будете готовы, мы заберем вас из отеля в назначенное время и вскоре прибудем в хамам. После того, как мы доставим вас, о вас позаботятся наши профессиональные сотрудники.
Добро пожаловать в аутентичные, стильно оформленный роскошный и теплый хамам, здесь все начинается и длится 2 часа!
Наш хамам состоит из нескольких частей: комната с горячим воздухом (сауна), мраморные комнаты, раздевалки.
Все комнаты в хамам имеют традиционный турецкий дизайн.

Сауна

Когда начнется наша программа «Турецкая баня в Кемере», мы предложим вам для удобства надеть турецкое тонкое тканое банное полотенце из натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк (по турецки - pestemal), далее вы войдете в сауну и сможете хорошенько пропотеть.
Находясь в сауне, наполненной паром, температура в которой составляет примерно 40-50 градусов, ваши поры расширятся, кожа смягчится и отмершие частички кожи с легкостью будут отходить и кожа будет очищаться.
Вы также можете мыть тело горячей или холодной водой в этой комнате. Когда время истечет, вы войдете в «менее теплую» комнату, где наши профессиональные сотрудники очистят вас специальной руковицей для пилинга кожи — по- турецки кесе.
Сеанс пилинга расслабит ваше тело и избавит от омертвевших частичек кожи и токсинов. Кроме того, это такой пилинг очень полезен для улучшения кровообращения.
Пенный массаж
Следующий этап будет намного приятнее.
Легкий массаж, сопровождающийся ароматами еще больше расслабит вас.
Далее вас ждет приятный массаж с ароматерапевтическим маслом
Профессиональный массажист / массажистка сделает вам массаж всего тела с использованием натуральных масел, благодаря которым вы почувствуете себя обновленным. За 25 минут у вас будет чистое тело, душа и разум!
Теперь, когда вы легкие как перышко (даже если вы не хотите) мы отвезем вас в ваш отель. Чтобы еще больше ваше тело отдохнуло, крепко выспитесь, и подготовьтесь к следующему насышенному дню.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от /до отеля
  • Душ
  • Сауна
  • Парная
  • Турецкая баня
  • Пилинг
  • Расслабляющий массаж (20 мин)
  • Угощения гостей чай
Что не входит
  • Напитки
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Кемер
Когда и сколько длится
Когда: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Время начала экскурсии зависит от места
  • Где находится ваш отель. Чтобы мы смогли забрать вас
  • Нам нужно знать ваш адрес в Турции. Обязательно свяжитесь с нами
  • Иначе мы не сможем вас найти
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

👥Групповые🚌На автобусе🧖SPA

Еще несколько похожих предложений в Кемере

Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
2.5 часа
🚌 На автобусе
Групповая
НАСИБ
4.6
8 отзывов
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Приглашаем вас посетить традиционный хаммам, где у вас будет возможность сделать пилинг, пенный
$15 за 1 человека
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
13 часов
🚌 На автобусе
Групповая
Анна
4.5
4 отзыва
Памуккале и турецкие Мальдивы: групповая экскурсия из Кемера
Отдохнуть на бирюзовом озере Салда, увидеть белоснежные террасы и побывать в античном городе
50 за 1 человека
Сафари-микс из Кемера: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
12 часов
🛣 Джиппинг
🚌 На автобусе
Групповая
Анна
4
2 отзыва
Сафари-микс из Кемера: каньоны Кёпрюлю и Тазы, Камни Дьявола и античный Сельге
Увидеть природные и исторические богатства Турции в групповом туре на автобусе и джипе
30 за 1 человека
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
8 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
Нет отзывов
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
Погулять по руинам городов Перге и Аспендос, погрузиться в древнюю историю и полюбоваться природой
300255 за 1-4 чел.
Из Кемера в древнюю Кибиру
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Василиса
Нет отзывов
Из Кемера в древнюю Кибиру
Увидеть руины римского города, познакомиться с Медузой Горгоной и проникнуться атмосферой античности
425 за 1-6 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
10 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
5
4 отзыва
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Погулять по амфитеатру, увидеть ликийские наскальные гробницы и расшифровать древние фрески
276235 за 1-4 чел.
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
12 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
5
6 отзывов
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
Погулять по белоснежным склонам, отдохнуть в горячих термальных водах и посетить древний город
333300 за 1-4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
Кирилл
4.8
14 отзывов
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
Открыть красивые уединенные места, познакомиться с бытом горных деревушек и покататься над пропастью
165124 за 1-9 чел.
Параглайдинг в Кемере из Адрасана
2 часа
🚌 На автобусе
Мини-группа
BreezesTour
4.9
10 отзывов
Параглайдинг в Кемере из Адрасана
Хотите рассмотреть турецкое побережье с необычного ракурса
$135 за 1 человека
Аквапарк ДолуСу в Кемере
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
BreezesTour
Нет отзывов
Аквапарк ДолуСу в Кемере
Аквапарк Dolusu известен как один из центров притяжения туристов из Кемера и Антальи
$50 за 1 человека
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера
6 часов
🚌 На автобусе
Групповая
TurkeyTours
4.9
52 отзыва
Экскурсия на Остров Сулуада из Кемера
Остров Сулуада называют «Турецкими Мальдивами» и не зря, ведь вода здесь настолько прозрачная, что
$25 за 1 человека
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
5 часов
🚗 На машине
Индивидуальная
Угур
5
4 отзыва
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом
200160 за 1-4 чел.
У нас ещё много экскурсий 😎 в Кемере. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Кемере
ХОРОШО
🇹🇷
ТАМ