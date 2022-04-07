Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.

Турецкая баня в Кемере

Турецкая баня в Сиде– это традиция, которая существует с древних времен, но актуальна и в наше время. Традиция турецкого хамама своими корнями уходят в далекое прошлое. Хотя ванны и душевые в домах сейчас широко используются в больших городах, но турецкая баня остается для турецкого народа до сих пор часто посещаемым местом отдыха, расслабления, оздоровления, очищения.

Программа Турецкая баня в Кемере

Когда вы будете готовы, мы заберем вас из отеля в назначенное время и вскоре прибудем в хамам. После того, как мы доставим вас, о вас позаботятся наши профессиональные сотрудники.

Добро пожаловать в аутентичные, стильно оформленный роскошный и теплый хамам, здесь все начинается и длится 2 часа!

Наш хамам состоит из нескольких частей: комната с горячим воздухом (сауна), мраморные комнаты, раздевалки.

Все комнаты в хамам имеют традиционный турецкий дизайн.

Сауна

Когда начнется наша программа «Турецкая баня в Кемере», мы предложим вам для удобства надеть турецкое тонкое тканое банное полотенце из натуральных материалов, таких как хлопок, лен, шелк (по турецки - pestemal), далее вы войдете в сауну и сможете хорошенько пропотеть.

Находясь в сауне, наполненной паром, температура в которой составляет примерно 40-50 градусов, ваши поры расширятся, кожа смягчится и отмершие частички кожи с легкостью будут отходить и кожа будет очищаться.

Вы также можете мыть тело горячей или холодной водой в этой комнате. Когда время истечет, вы войдете в «менее теплую» комнату, где наши профессиональные сотрудники очистят вас специальной руковицей для пилинга кожи — по- турецки кесе.

Сеанс пилинга расслабит ваше тело и избавит от омертвевших частичек кожи и токсинов. Кроме того, это такой пилинг очень полезен для улучшения кровообращения.

Пенный массаж

Следующий этап будет намного приятнее.

Легкий массаж, сопровождающийся ароматами еще больше расслабит вас.

Далее вас ждет приятный массаж с ароматерапевтическим маслом

Профессиональный массажист / массажистка сделает вам массаж всего тела с использованием натуральных масел, благодаря которым вы почувствуете себя обновленным. За 25 минут у вас будет чистое тело, душа и разум!

Теперь, когда вы легкие как перышко (даже если вы не хотите) мы отвезем вас в ваш отель. Чтобы еще больше ваше тело отдохнуло, крепко выспитесь, и подготовьтесь к следующему насышенному дню.