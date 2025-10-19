Посетите настоящий турецкий хаммам, наслаждаясь атмосферой спокойствия, расслабления и умиротворения вместе с разными спа-процедурами, джакузи и бассейном. Идеальный отдых для вас!
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсииИдеальный отдых Мы приглашаем вас посетить традиционный хаммам, где вы сможете насладиться пилингом, пенным и классическим массажем, а также отдохнуть за чашечкой горячего чая, расслабиться в джакузи и поплавать в бассейне. К тому же, после посещения хаммама загар ложится на кожу намного ровнее и лучше! Важная информация:
- Детям до 6 лет не предоставляется отдельное кресло в автобусе. Дети сидят на руках у взрослых. Если вы хотите, чтобы ваш ребёнок младше 6 лет занимал отдельное кресло, при оформлении бронирования выберите билет на ребёнка 7-12 лет.
- Не забудьте взять с собой питьевую воду, полотенце, купальник и деньги на личные расходы.
Каждый день с 09;00
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Сауна
- Паровая комната
- Пилинг и пенный массаж (10 мин)
- Классический массаж (20 мин)
- Чай / кофе
- Маска для лица
- Страховка
Что не входит в цену
- Любые личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 09;00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Егор
19 окт 2025
N
NIKOLAI
19 сен 2025
Хороший сервис, хороший хамам
Доп услуги дороговато
Доп услуги дороговато
С
Светлана
11 сен 2025
По организации замечаний нет. Забрали вовремя, привезли в хамам в Кемере. Оплату взяли уже там.
Всех приехавших сперва собрали в небольшой комнате и там стали "раскручивать" на дополнительные процедуры - массажи, маски. При этом ничего не рассказали и не объяснили как будут проходить стандартные процедуры.
Но сотрудники молодцы, четко отслеживали, кто на каком этапе и направляли куда надо.
Входит в следующие категории Кемера
