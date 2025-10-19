С Светлана

По организации замечаний нет. Забрали вовремя, привезли в хамам в Кемере. Оплату взяли уже там.



Всех приехавших сперва собрали в небольшой комнате и там стали "раскручивать" на дополнительные процедуры - массажи, маски. При этом ничего не рассказали и не объяснили как будут проходить стандартные процедуры.



Но сотрудники молодцы, четко отслеживали, кто на каком этапе и направляли куда надо.