Что вас ожидает

Калеичи — «другая Анталья»

Калеичи — район, совсем не похожий на остальную Анталью. Здесь нет современных домов, зато есть древнеримские здания, колоритные мечети и башни. Я расскажу, как выглядели эти места несколько веков назад и что предпринимают современные власти для сохранения здесь духа Старой Турции. Проведу вас по живописным извилистым улочкам, похожим на лабиринты, покажу остатки городской крепостной стены и другие знаковые достопримечательности.

«Визитные карточки» города

Вы посетите площадь Джумхуриет и узнаете, почему минарет Йивли называют «рифленым». Раскроете особенности конструкции мечети Искеле и оцените усеченный минарет Кесик. А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина. Кроме того, я покажу знаменитые ворота Адриана, башню Хыдырлык, медресе Каратай, монастырь Мевлевихане и расскажу связанные с ними истории. В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате и не предполагает дополнительных расходов.