Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера

Погулять по колоритному району Калеичи и посетить его знаковые места с профессиональным гидом

5
4 отзыва
Приглашаю совершить путешествие от времен расцвета Римской империи до Турецкой республики! Вы пройдете по старинным улочкам и увидите древние ворота, башни, мечети, дома и медресе.

А я помогу вам погрузиться в атмосферу античности, познакомлю с культурой и традициями турецкого народа.
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера

Что вас ожидает

Калеичи — «другая Анталья»

Калеичи — район, совсем не похожий на остальную Анталью. Здесь нет современных домов, зато есть древнеримские здания, колоритные мечети и башни. Я расскажу, как выглядели эти места несколько веков назад и что предпринимают современные власти для сохранения здесь духа Старой Турции. Проведу вас по живописным извилистым улочкам, похожим на лабиринты, покажу остатки городской крепостной стены и другие знаковые достопримечательности.

«Визитные карточки» города

Вы посетите площадь Джумхуриет и узнаете, почему минарет Йивли называют «рифленым». Раскроете особенности конструкции мечети Искеле и оцените усеченный минарет Кесик. А также отдохнете в самом живописном месте Старого города — морском порту Калеичи Марина. Кроме того, я покажу знаменитые ворота Адриана, башню Хыдырлык, медресе Каратай, монастырь Мевлевихане и расскажу связанные с ними истории. В завершение отвезу вас к 50-метровому каскадному водопаду Дюден, впадающему в Средиземное море.

Организационные детали

Экскурсия проходит в авто-пешеходном формате и не предполагает дополнительных расходов.

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Угур
Угур
Здравствуйте, дорогие гости! Меня зовут Угур, мне 42 года. Я родился и вырос в Турции, закончил Кабардино-Балкарский университет. За 5 лет учебы я не только получил высшее образование, но и прекрасно овладел русским языком. По возвращении в Турцию поступил на службу в жандармерию Антальи. В студенческие годы на Кавказе я проникся русскими культурой и менталитетом — это стало решающим фактором при выборе своего будущего. Я прошел обучение по специальности «гид-историк» и получил лицензию Министерства культуры и туризма Турции. Так, 15 лет назад я начал водить экскурсии — и с удовольствием занимаюсь этим по сей день.
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4 настоящих отзыва от туристов

Н
25 сен 2021
Большинство из нас смотрят на новые места, города и страны глазами гида, который нам их представляет. И от того, насколько гид владеет своей профессией, насколько знает и любит свою страну и город, в котором живет, во многом зависит и наше восприятие увиденного.
Угур - очень обаятельный человек, влюблённый в свой город, великолепно знающий его историю и культуру. Он открыл для нас не туристическую Анталью, а Анталью (Сатталею, Саталью, Адалью) глазами людей, посещавших и восхищавшихся этим великим и волшебным городом, этим «Раем на земле» во времена Римской, Византийской и Османской империи, а также глазами современного жителя Турецкой республики. Очень рекомендую всем замечательного человека и великолепного гида.
О
22 сен 2021
Посетили экскурсию по старому городу Антальи с Угуром. Всем рекомендую- море информации, чудесный рассказчик, обаятельный человек. С большим вниманием относится к туристам, даже в мелочах. Старый город с неповторимой атмосферой, впечатления только положительные. Благодарим Угура за погружение нас в мир старой Турции!
М
2 сен 2021
Отличная экскурсия по старому городу Антальи, а также посещение водопада. Все очень понравилось! Угур интересно рассказал не только факты про город, но также и про особенности жизни в Турции
С
3 авг 2021
Очень понравилась экскурсия, по содержанию, маршруту, интересным и вкусным местам старого(и нового) города. Угур, конечно, очень интересный рассказчик, но не перегружает информацией, учитывает пожелания по маршруту и интересам туристов. Анталия сама по себе прекрасна, а с отличным гидом увлекает ещё больше! Огромное спасибо, очень рекомендуем гида!

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