Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани

Приглашаем вас посетить традиционный хаммам, где у вас будет возможность сделать пилинг, пенный

Приглашаем вас посетить традиционный хаммам, где у вас будет возможность сделать пилинг, пенный и классический массаж, а также выпить горячего чая, провести время в джакузи и поплавать в бассейне.
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Программа посещения:• Трансфер от отеля;
  • Посещение сауны (время не ограниченно);
  • Посещение паровой бани (время не ограниченно);
  • Джакузи (время не ограниченно);
  • Бассейн (время не ограниченно);
  • Пилинг 10 мин.;
  • Пенный массаж 10 мин.;
  • Классический массаж 20 мин.;
  • Маска для лица;
  • Угощение чаем;
  • Трансфер до отеля.

Важная информация:

  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник и деньги на личные расходы.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение сауны, паровой бани, джакузи и бассейна (время не ограниченно)
  • Пилинг и пенный массаж 10 мин.
  • Классический массаж 20 мин.
  • Сауна
  • Паровая комната
  • Маска для лица и угощение чаем
  • Трансфер от и до отеля
  • Aвтобус с кондиционером
  • Страховка
Что не входит
  • Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В 09:15, 10:30, 14:15, 16:15, 20:10
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
  • Если вы не заполнили данные вашего отеля, обязательно заполните или сообщите их организаторам заранее, иначе места на экскурсии могут быть не гарантированными
  • Вы можете также связаться с организаторами в Whatsapp по номеру +90 531 827 83 25. Не забудьте сказать, что забронировали экскурсии через Sputnik8 и назвать номер заказа
  • Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
  • Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник и деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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