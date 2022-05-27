Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Кемера

Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник и деньги на личные расходы.
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение сауны, паровой бани, джакузи и бассейна (время не ограниченно)
Пилинг и пенный массаж 10 мин.
Классический массаж 20 мин.
Сауна
Паровая комната
Маска для лица и угощение чаем
Трансфер от и до отеля
Aвтобус с кондиционером
Страховка
Что не входит
Любые личные расходы (фотографии, сувениры и т. д.)
Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: В 09:15, 10:30, 14:15, 16:15, 20:10
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Важная информация
Если вы не заполнили данные вашего отеля, обязательно заполните или сообщите их организаторам заранее, иначе места на экскурсии могут быть не гарантированными
Вы можете также связаться с организаторами в Whatsapp по номеру +90 531 827 83 25. Не забудьте сказать, что забронировали экскурсии через Sputnik8 и назвать номер заказа
Детям до 6-ти лет отдельное кресло в автобусе мы не предоставляем. Дети сидят вместе со взрослыми (на руках). Но если вы хотите, чтобы ваш ребёнок до 6-ти лет занимал отдельное кресло в автобусе, то во время заказа экскурсий оформите своих детей, как дети в возрасте от (7-12) лет.
Возьмите с собой: фотоаппарат, воду, полотенце, купальник и деньги на личные расходы
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
EKM — ваш гид в Кемере
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