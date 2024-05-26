Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 4 экскурсии в категории «SPA» в Кемере, цены от $15. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
🚌 На автобусе
Групповая
2.5 часа
30 отзывов
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Посетите традиционный хаммам в Кемере и насладитесь пилингом, массажем, джакузи и бассейном. Идеальный способ расслабиться и подготовить кожу к загару
Начало: Ваш отель
«Посещение паровой бани (время не ограниченно)»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$15 за человека
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
35 отзывов
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Начало: Кемер
«Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня»
Расписание: Каждый день
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
Турецкая баня в Кемере
🚌 На автобусе
Групповая
2 часа
Турецкая баня в Кемере
Начало: Кемер
«Турецкая баня в Кемере Мы заберем вас из отеля в назначенное время и вскоре прибудем в хаммам, где вас встретят наши профессиональные сотрудники»
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$20 за человека
Хаммам - турецкая баня
Групповая
2.5 часа
Хаммам - турецкая баня
«Лучшее начало отдыха в солнечной Турции – турецкая баня Хаммам»
Расписание: Ежедневно в 08:40, 09:40, 10:40, 13:40, 15:30, 16:30
$15 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
    Ну во первых само заведение очень красивое внутри. Находится в предгорье. И сидя у бассейна любуешься природой. Внутри всё чисто,
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    аккуратно, красиво и достойно. Всё понравилось. Так же хорошие специалисты-массажисты. Все в группе заказывали разный массаж и всем очень понравилось. Время не ограничено. Можешь находиться в самом заведении сколько влезет. Обратно отвезут по любому с какой нибудь группой. Организация экскурсии отменная. Всё вовремя.

  • D
    Denys
    25 мая 2024
    Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
    Отличное место для отдыха, хамам просто шикарен, а массаж это нечто, всем советую попробовать 🙂
  • А
    Анна
    23 мая 2024
    Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
    Очень понравилось, отдохнули, расслабились, очистились после долгих перелетов. Сервис в турецком хамаме, улучшается с каждым годом. Удивило, что массажиста- специалиста можно
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    выбрать по предпочтениям по виду массажа: тайский, балийский, турецкий и его делает именно представитель этой страны. Нам очень понравилась техника бвлийского массажа и девочки балийки, огонь. Спасибо большое организаторам! Все четко и соответствует заявленному!

  • К
    Константин
    4 октября 2023
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Увидели всё, что планировали - это плюс! Завтрак, обед, ужин - всё это было, мы непритязательны, поэтому всё было годное.
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    Кто поедет, берите на двоих воды минимум литр и других напитков. В целом экскурсия годная, нужная, познавательная. Единственное что несколько неудовлетворило в этой экскурсии - гид Оксана. Крайне мало исторической информации. Мы ехали из Гёйнюка, наберитесь терпения, ехать придётся 3-3,5 часа, но это того стоит! Спасибо "Спутнику", пользуйтесь их услугами!

  • А
    Александр
    9 июня 2023
    Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
    Я просто не могу передать словами, насколько потрясающим было это путешествие! Террасы Памуккале из Кемера - это настоящее чудо природы. Очарован и вдохновлен!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «SPA»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "SPA" можно забронировать 4 экскурсии от 15 до 54. Туристы уже оставили гидам 65 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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