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аккуратно, красиво и достойно. Всё понравилось. Так же хорошие специалисты-массажисты. Все в группе заказывали разный массаж и всем очень понравилось. Время не ограничено. Можешь находиться в самом заведении сколько влезет. Обратно отвезут по любому с какой нибудь группой. Организация экскурсии отменная. Всё вовремя.