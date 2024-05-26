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Групповая
2.5 часа
Хаммам в Кемере: посещение аутентичной турецкой бани
Посетите традиционный хаммам в Кемере и насладитесь пилингом, массажем, джакузи и бассейном. Идеальный способ расслабиться и подготовить кожу к загару
Начало: Ваш отель
«Посещение паровой бани (время не ограниченно)»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$15 за человека
Групповая
14 часов
Памуккале из Кемера: мраморные чудеса и термальные источники
Начало: Кемер
«Травертины Памуккале, образовавшиеся в результате землетрясений 400 тысяч лет назад, привлекают внимание своими термальными источниками, которые использовались в качестве термальных источников более 1000 лет и служат таким же образом сегодня»
Расписание: Каждый день
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
от $54 за человека
Групповая
2 часа
Турецкая баня в Кемере
Начало: Кемер
«Турецкая баня в Кемере Мы заберем вас из отеля в назначенное время и вскоре прибудем в хаммам, где вас встретят наши профессиональные сотрудники»
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
$20 за человека
Групповая
2.5 часа
Хаммам - турецкая баня
«Лучшее начало отдыха в солнечной Турции – турецкая баня Хаммам»
Расписание: Ежедневно в 08:40, 09:40, 10:40, 13:40, 15:30, 16:30
$15 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья26 мая 2024Ну во первых само заведение очень красивое внутри. Находится в предгорье. И сидя у бассейна любуешься природой. Внутри всё чисто,
- DDenys25 мая 2024Отличное место для отдыха, хамам просто шикарен, а массаж это нечто, всем советую попробовать 🙂
- ААнна23 мая 2024Очень понравилось, отдохнули, расслабились, очистились после долгих перелетов. Сервис в турецком хамаме, улучшается с каждым годом. Удивило, что массажиста- специалиста можно
- ККонстантин4 октября 2023Увидели всё, что планировали - это плюс! Завтрак, обед, ужин - всё это было, мы непритязательны, поэтому всё было годное.
- ААлександр9 июня 2023Я просто не могу передать словами, насколько потрясающим было это путешествие! Террасы Памуккале из Кемера - это настоящее чудо природы. Очарован и вдохновлен!
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «SPA»
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