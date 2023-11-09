Хаммам - турецкая баня пакет VIP

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Посещение турецкой бани. Рекомендуем взять с собой: фото/видеокамеру, купальник/плавки, воду, деньги на личные расходы.
Хаммам - турецкая баня пакет VIP
Хаммам - турецкая баня пакет VIP
Хаммам - турецкая баня пакет VIP
Хаммам - турецкая баня пакет VIP
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Лучшее начало отдыха в солнечной Турции – турецкая баня Хаммам!

Приглашаем вас посетить профессиональный хаммамный комплекс с полным спектром услуг от лучших массажистов в хамам SPA Babel Palace.

В самом SPA центре, на верхнем этаже находится 2 апартамента где проводятся все процедуры VİP.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание. Душ
  • Сауна
  • Хамам
  • Шоковое джакузи
  • Паровая комната
  • Скраб по желанию (10 минут) (соль
  • Кофе или обычный)
  • Пенный массаж (10 мин)
  • Медицинская маска
  • Вавилонский массаж Клеопатры (40 мин)
  • Тарелка свежих фруктов
  • Бокал вина
Что не входит
  • Напитки
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 09:40, 10:40, 16:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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