6 причин купить эту прогулку
- 🛥️ Комфортабельная яхта
- 🏝️ Остров Сулуада
- 📸 Идеальные фото
- 🌊 Чистейшая вода
- 🍽️ Обед на борту
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Что можно увидеть
- Остров Сулуада
- Бухта Аксеки
Описание водной прогулки
Первая остановка — остров Сулуада. Его пейзажи захватывают: скалы, белоснежный песок и кристально чистая вода, сквозь которую видно дно. Вы поплаваете, позагораете и сделаете яркие фото. На острове есть природные минеральные источники, которые высоко ценят местные.
Ещё одно живописное место — бухта Аксеки, которую называют «бухтой любви». По местной легенде, тут когда-то встретились двое влюблённых. К небольшой пещере у скал можно подплыть и загадать желание.
Затем яхта остановится в уединённой бухте с открыточными видами — идеальном месте для купания, снорклинга и красивых кадров. Вы насладитесь морем, солнцем и невероятной красотой побережья.
Примерный тайминг поездки:
8:00 — отправление из Кемера
10:00 — отплытие корабля из бухты Адрасан: остановки в бухтах, свободное время на острове Сулуада (1,5 часа) и обед
17:00 — обратная дорога в Кемер
18:30 — возвращение в отель
Организационные детали
- Это поездка без экскурсионного сопровождения
- Трансфер из отеля и обратно входит в стоимость программы
- Прогулка проходит на комфортабельной двухуровневой яхте со всеми удобствами
- В стоимость включён обед (рыба или курица, макароны, салат)
- Напитки оплачиваются отдельно
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€34
|Дети 6-11 лет
|€22
|Дети до 5 лет
|Бесплатно
Остров посетить нужно конечно. Дорогу на автобусе к пристани можно опустить. Теплоходы, что вас повезут к острову, некоторые в неудовлетворительном состоянии и чадят
-яхта была не перегружена