Турецкие Мальдивы - из Кемера

Погрузитесь в мир незабываемых впечатлений на яхте, открывая красоты острова Сулуада и бухты Аксеки. Это путешествие подарит вам море эмоций
Турецкие Мальдивы - это возможность насладиться уникальной природой Средиземного моря. На яхте вы отправитесь к острову Сулуада, где вас ждут белоснежные пляжи и кристально чистая вода. Пейзажи острова и бухты
Аксеки создадут идеальные условия для отдыха и фотографий. В уединённых бухтах можно искупаться и заняться снорклингом.

Прогулка на комфортабельной яхте станет отличным вариантом для семейного отдыха, а обед на борту добавит комфорта вашему путешествию

4.3
9 отзывов

6 причин купить эту прогулку

  • 🛥️ Комфортабельная яхта
  • 🏝️ Остров Сулуада
  • 📸 Идеальные фото
  • 🌊 Чистейшая вода
  • 🍽️ Обед на борту
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для всей семьи
Турецкие Мальдивы - из Кемера© Наталья
Что можно увидеть

  • Остров Сулуада
  • Бухта Аксеки

Описание водной прогулки

Первая остановка — остров Сулуада. Его пейзажи захватывают: скалы, белоснежный песок и кристально чистая вода, сквозь которую видно дно. Вы поплаваете, позагораете и сделаете яркие фото. На острове есть природные минеральные источники, которые высоко ценят местные.

Ещё одно живописное место — бухта Аксеки, которую называют «бухтой любви». По местной легенде, тут когда-то встретились двое влюблённых. К небольшой пещере у скал можно подплыть и загадать желание.

Затем яхта остановится в уединённой бухте с открыточными видами — идеальном месте для купания, снорклинга и красивых кадров. Вы насладитесь морем, солнцем и невероятной красотой побережья.

Примерный тайминг поездки:

8:00 — отправление из Кемера
10:00 — отплытие корабля из бухты Адрасан: остановки в бухтах, свободное время на острове Сулуада (1,5 часа) и обед
17:00 — обратная дорога в Кемер
18:30 — возвращение в отель

Организационные детали

  • Это поездка без экскурсионного сопровождения
  • Трансфер из отеля и обратно входит в стоимость программы
  • Прогулка проходит на комфортабельной двухуровневой яхте со всеми удобствами
  • В стоимость включён обед (рыба или курица, макароны, салат)
  • Напитки оплачиваются отдельно

ежедневно в 08:00

Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный€34
Дети 6-11 лет€22
Дети до 5 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 80 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Кемере
Провела экскурсии для 579 туристов
Приветствую! Меня зовут Наталья, я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С
многолетним опытом работы и тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

Отзывы и рейтинг

Основано на 9 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
3
3
2
1
1
Светлана
Светлана
19 окт 2025
Отличная экскурсия,всем рекомендую. Катались по бухтам вдоль побережья,так как остров утром был закрыт из за шторма,но это ничуть не хуже! В бухтах очень красивая и чистая вода нереально красивого цвета. Ни одно фото не передаёт этой красоты! Купались,загорали на верхней палубе. К концу поездки все таки завезли на остров.
М
Мария
12 окт 2025
Все супер, только острова маленькие а яхт миллион, очень мало места. В целом впечатления положительные. Особенно хочу отметить, что покормили действительно очень вкусно и сытно.
Ю
Юлия
22 сен 2025
Не пожалели, что поехали. Были с 5 летним ребенком, нам очень понравилось, даже дорога не особо утомила. Обед на яхте был достойный. Пляжи великолепны! Очень жаль, что нерадивые туристы очень
легкомысленно относятся к этому чуду природы, в белоснежной гальке где-то виднеются окурки, обертки и прочий мелкий мусор. Как пишут многие, народу, конечно, много, яхты выстраиваются в ряд, но всегда находилось достаточно места для купания даже в уединении. В общем за такую цену поездка просто супер, экскурсии за 100$ приносили меньше впечатлений.

Александра
Александра
15 сен 2025
Полчаса стою возле отеля. Начало экскурсии отвратительное.
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Мы всегда стараемся организовывать трансферы максимально чётко, но, к сожалению, человеческий фактор иногда вносит задержки. Приносим извинения за доставленные неудобства и обязательно разберёмся, чтобы подобная ситуация больше не повторялась. Спасибо за понимание.
В
Владислав
12 сен 2025
Природа сама предоставляет возможности, нам остается только организоваться.
Остров посетить нужно конечно. Дорогу на автобусе к пристани можно опустить. Теплоходы, что вас повезут к острову, некоторые в неудовлетворительном состоянии и чадят
ужасно выхлопными газами. Все, десятки, теплоходов разом едут к острову, в одно место, на один пляж. Места для купания практически нет. Можно же разделиться и не всем сразу парковаться в одном месте! Море замечательное. Обед предлагаю делать так: закупить упакованный гамбургер и раздать каждому с бутылкой напитка. А не черпать каждому ложкой из тазика салат в тарелку. Остановки в открытом море делать поблизости к берегу, только с соблюдением мер безопасности. Так унесет кого то в море, что делать?
Вокруг острова провезли, молодцы, всё показали. Всё прошло хорошо. В отель отвезли. Регламент соблюден. Спасибо

Олег
Олег
29 авг 2025
Зер гуд!
Ольга
Ольга
14 авг 2025
Были 14 августа 2 взрослых+2 подростков. Организация тура отличная: -трансфер до яхты и обратно (из Чамьюва 40-50 минут. Очень боялись длительной поездки по серпантину, но доехали хорошо),
-яхта была не перегружена
людьми, было довольно свободно,
-доброжелательный капитан и команда,
-на обед курица/рыба, паста, салат, потом чай и ещё потом арбуз. Еды достаточно. Напитки за свой счет.
Что касается красот-нужно быть готовыми, что места, где швартуются корабли у островов переполнены туристами. Нет, ПЕРЕПОЛНЕНЫ. Буквально: у берега 10-15 яхт по 40-80 человек. Это очень много. Буквально-друг у друга на головах все, между яхтами 10-15 см, плавать почти невозможно, в гротах очереди сделать фото. Маски с трубками вам не пригодятся, рыб мало и они неяркие. А,вот, коралловые тапочки будут кстати. Жаль, что нам об этом не сказали и мы не взяли их с собой из отеля.
Одно из мест купания-в открытом море, вода потрясающих оттенков и вокруг горы, это безумно красиво.
В целом: очень красивые места, потрясающего цвета вода, но нужно быть готовым к толпам. На фото толп не видно, мы постарались, чтобы создалось впечатление райского уединенного места)

Д
Дарья
5 авг 2025
Очень понравилась экскурсия на Сулуаду, место сказочное! Из-за задержки рейса сначала хотела отказаться и отдыхать в отеле, но поехала и не пожалела. Кусочек рая) Яхта понравилась, на втором этаже можно
было лежать на матрасах. Покормили тоже вкусно: курица/рыба на выбор, макароны, салат, хлеб, арбуз, позже давали чай. Из Чамьювы до порта ехали меньше часа, не устала)

Спасибо Наталье за организацию, очень рекомендую побывать на этом острове!

О
Ольга
21 июл 2025
Экскурсия прекрасная. Правда не каждый «осилит» 1,5 часовую поездку до места отправления катера и обратно из Кемера. Нам было не сложно) ехали с одной остановкой, можно было попить, перекусить. Дорога
лежит через мост оры, Олимп, виды шикарные. Затем отправились на корабле к островам, Затем было четыре остановки в прекрасных бухтах с купанием. После первого купания нас покормили обедом (паста, салат, рыба или нагетс и арбуз. Затем был чай. Голодных не было) в баре можно приобрети напитки, мороженое. На корабле места достаточно. Мы сидели, можно было на втором этаже прилечь с видом на море.

