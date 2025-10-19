Турецкие Мальдивы - это возможность насладиться уникальной природой Средиземного моря. На яхте вы отправитесь к острову Сулуада, где вас ждут белоснежные пляжи и кристально чистая вода. Пейзажи острова и бухты

Аксеки создадут идеальные условия для отдыха и фотографий. В уединённых бухтах можно искупаться и заняться снорклингом. Прогулка на комфортабельной яхте станет отличным вариантом для семейного отдыха, а обед на борту добавит комфорта вашему путешествию

Описание водной прогулки

Первая остановка — остров Сулуада. Его пейзажи захватывают: скалы, белоснежный песок и кристально чистая вода, сквозь которую видно дно. Вы поплаваете, позагораете и сделаете яркие фото. На острове есть природные минеральные источники, которые высоко ценят местные.

Ещё одно живописное место — бухта Аксеки, которую называют «бухтой любви». По местной легенде, тут когда-то встретились двое влюблённых. К небольшой пещере у скал можно подплыть и загадать желание.

Затем яхта остановится в уединённой бухте с открыточными видами — идеальном месте для купания, снорклинга и красивых кадров. Вы насладитесь морем, солнцем и невероятной красотой побережья.

Примерный тайминг поездки:

8:00 — отправление из Кемера

10:00 — отплытие корабля из бухты Адрасан: остановки в бухтах, свободное время на острове Сулуада (1,5 часа) и обед

17:00 — обратная дорога в Кемер

18:30 — возвращение в отель

