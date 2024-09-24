Турецкие Мальдивы

Погрузитесь в красоту острова с оранжевыми скалами и белоснежным песком, насладитесь обедом на борту и купанием в прозрачных водах
На уютной деревянной яхте отправляйтесь на поиски частички Мальдив в Турции. Остров Сулуада удивит белоснежными песками и кристально чистой водой.

Прозрачность воды достигает 25 метров! Путешествие включает посещение бухты с грот-пещерами,
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где солнечный свет создаёт удивительные переливы лазури. Бухта Аквариум порадует необычной консистенцией воды и чёрными скалами. Программа доступна для всех возрастов и включает трансфер, обед и сопровождение гида. Напитки оплачиваются отдельно

4.33
3 отзыва

7 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Прогулка на уютной деревянной яхте
  • 🏝 Остров Сулуада с белоснежными песками
  • 💧 Кристально чистая вода с прозрачностью до 25 метров
  • 🌞 Бухта с грот-пещерами и солнечными переливами
  • 🐠 Бухта Аквариум с необычной консистенцией воды
  • 🍽 Включённый обед на борту яхты
  • 🚍 Трансфер от отеля и обратно
    • Турецкие Мальдивы
    Турецкие Мальдивы
    Турецкие Мальдивы
    Ближайшие даты:
    Время начала: 08:00

    Что можно увидеть

  • Остров Сулуада
  • Бухта с грот-пещерами
  • Бухта Аквариум

    • Описание водной прогулки

    • Остров с оранжевыми скалами и белоснежным песком. Песок представляет собой крошечную светлую гальку, которая даже во время шторма сохраняет кристальную чистоту. Прозрачность воды — 25 метров!
    • Бухта с грот-пещерами. Нереальная красота посреди моря! Сквозь пещеры здесь скользит солнечный свет, создавая удивительные переливы всех оттенков лазури.
    • Бухта Аквариум — необычная консистенция моря. Очень плотная и шелковистая на ощупь вода и чёрные скалы у берега — это незабываемо!

    Вы прокатитесь на борту небольшой деревянной яхты, искупаетесь в тёплых водах Эгейского моря, отдохнёте на пляже, побудете наедине с природой. Также на борту вас ждёт обед, который уже включён в стоимость.

    Организационные детали

    • Обратите внимание: это видовой тур, рассказы гида на прогулке не предполагаются
    • Программа ориентирована на участников всех возрастов и доступна из отелей Кемера, Анталии и Белека
    • В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на автобусе с кондиционером, прогулка на яхте (40 мин в одну сторону), страховка, сопровождение, обед в одной из бухт
    • Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки
    • Время сбора на сайте указано ориентировочное (точное время сообщат за день до экскурсии)
    • В группе может быть больше 20-ти человек

    ежедневно в 08:00

    Выбрать дату

    Стоимость водной прогулки

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет€56
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    У вашего отеля
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 08:00
    Экскурсия длится около 13 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.4
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
    5
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    4
    3
    1
    2
    1
    Вишняков
    24 сен 2024
    Все прошло супер, доставили на удобном автобусе до красивого корабля и после посадки начались обалденные виды, рекомендую к посещению
    М
    9 сен 2024
    Если коротко то вы купите тоже самое на улице в 2,5 раза дешевле
    За эту повышенную цену нет никаких привилегий, мы как и все в наш день попали в организационные проблемы
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    связанные с первоначальным опозданием водителя в отель (со слов из за аварии), в итоге оказались везде позже на 1,5 часа
    Сами места красивые, и прогулка морская хорошая, но это конечно никак не Мальдивы и цена здесь явно преувеличена и рассчитана на тех кто не знает цены в городе

    Ольга и Максим
    Ольга и Максим
    Ответ организатора:
    Мария, благодарим за Ваш отзыв!

    Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий и что Вы столкнулись с организационными проблемами.

    Мы
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    ценим обратную связь от наших клиентов, в том числе и относительно цен, так как именно ваши отзывы помогают улучшить наши услуги и повысить лояльность наших туристов, предоставлять нашим гостям лучшее соотношение цены и качества.

    При этом, хотели бы отметить, что стоимость туров включает в себя не только саму экскурсию, но и гарантии по организации, безопасность, профессионализм наших водителей и сопровождающих гидов.
    Мы стремимся обеспечить комфорт и удобство для наших клиентов.

    Действительно, на улице можно найти подобные предложения по более низкой цене, однако, такие варианты не всегда могут гарантировать тот же уровень качества и сервиса, что и у нас.

    Мы стараемся обеспечить, чтобы каждое ваше путешествие прошло без заминок, с высокой степенью удовлетворенности.

    Будем рады видеть Вас снова среди наших гостей и надеемся, что в следующий раз Ваш опыт будет более позитивным.

    Н
    27 авг 2024
    Каждому, кто ищет вдохновение и мечтает о необыкновенных приключениях, я настоятельно рекомендую отправиться к острову Сулада. Это место навсегда останется в моем сердце как маленький уголок рая на земле.
    Каждому, кто ищет вдохновение и мечтает о необыкновенных приключениях, я настоятельно рекомендую отправиться к острову Сулада.Каждому, кто ищет вдохновение и мечтает о необыкновенных приключениях, я настоятельно рекомендую отправиться к острову Сулада.Каждому, кто ищет вдохновение и мечтает о необыкновенных приключениях, я настоятельно рекомендую отправиться к острову Сулада.

    Входит в следующие категории Кемера

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