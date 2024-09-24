На уютной деревянной яхте отправляйтесь на поиски частички Мальдив в Турции. Остров Сулуада удивит белоснежными песками и кристально чистой водой.
Прозрачность воды достигает 25 метров! Путешествие включает посещение бухты с грот-пещерами,
Прозрачность воды достигает 25 метров! Путешествие включает посещение бухты с грот-пещерами,
7 причин купить эту прогулку
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00
Что можно увидеть
Описание водной прогулки
- Остров с оранжевыми скалами и белоснежным песком. Песок представляет собой крошечную светлую гальку, которая даже во время шторма сохраняет кристальную чистоту. Прозрачность воды — 25 метров!
- Бухта с грот-пещерами. Нереальная красота посреди моря! Сквозь пещеры здесь скользит солнечный свет, создавая удивительные переливы всех оттенков лазури.
- Бухта Аквариум — необычная консистенция моря. Очень плотная и шелковистая на ощупь вода и чёрные скалы у берега — это незабываемо!
Вы прокатитесь на борту небольшой деревянной яхты, искупаетесь в тёплых водах Эгейского моря, отдохнёте на пляже, побудете наедине с природой. Также на борту вас ждёт обед, который уже включён в стоимость.
Организационные детали
- Обратите внимание: это видовой тур, рассказы гида на прогулке не предполагаются
- Программа ориентирована на участников всех возрастов и доступна из отелей Кемера, Анталии и Белека
- В стоимость включено: трансфер от вашего отеля и обратно на автобусе с кондиционером, прогулка на яхте (40 мин в одну сторону), страховка, сопровождение, обед в одной из бухт
- Отдельно (по желанию) оплачиваются напитки
- Время сбора на сайте указано ориентировочное (точное время сообщат за день до экскурсии)
- В группе может быть больше 20-ти человек
ежедневно в 08:00
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Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€56
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Кемере
Провели экскурсии для 2645 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Наша команда опытных гидов и менеджеров берут на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Мы внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.4
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вишняков
24 сен 2024
Все прошло супер, доставили на удобном автобусе до красивого корабля и после посадки начались обалденные виды, рекомендую к посещению
М
Мария
9 сен 2024
Если коротко то вы купите тоже самое на улице в 2,5 раза дешевле
За эту повышенную цену нет никаких привилегий, мы как и все в наш день попали в организационные проблемы
За эту повышенную цену нет никаких привилегий, мы как и все в наш день попали в организационные проблемы
Ольга и Максим
Ответ организатора:
Мария, благодарим за Ваш отзыв!
Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий и что Вы столкнулись с организационными проблемами.
Мы
Нам искренне жаль, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий и что Вы столкнулись с организационными проблемами.
Мы
Н
Неля
27 авг 2024
Каждому, кто ищет вдохновение и мечтает о необыкновенных приключениях, я настоятельно рекомендую отправиться к острову Сулада. Это место навсегда останется в моем сердце как маленький уголок рая на земле.
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Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
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