Семейные развлекательные экскурсии Кемера

Найдено 43 экскурсии в категории «Можно с детьми» в Кемере, цены от €15, скидки до 19%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
🚌 На автобусе
скидка
19%
Групповая
13 часов
59 отзывов
Калейдоскоп Каппадокии: уникальное 2-дневное приключение из Кемера
Погрузитесь в магию Каппадокии: от подземных городов до полета на воздушном шаре в этом незабываемом путешествии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 02:30
13 июня в 02:30
6754 за человека
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
230 за всё до 4 чел.
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
20 отзывов
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533480 за всё до 4 чел.
Групповая конная прогулка в Чамьюве
🐴 Конные прогулки
Групповая
3 часа
1 отзыв
Групповая конная прогулка в Чамьюве
Зарядиться эмоциями от верховой езды и насладиться прибрежными пейзажами недалеко от Кемера
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
45 за человека
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Кемер: Йорук, Фазелис и панорама с горы Чалыш
Откройте для себя уникальное сочетание природы и истории Кемера, посетив этнопарк Йорук, древний Фазелис и насладившись видами с горы Чалыш
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
210 за всё до 4 чел.
По каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера: рафтинг и джипинг/кабрио-сафари
🛣 Джиппинг
скидка
10%
Групповая
12 часов
17 отзывов
Рафтинг и джипинг по каньонам Кёпрюлю и Тазы из Кемера
Впечатляющее приключение по каньонам Кёпрюлю и Тазы с рафтингом и джипингом ждет вас в Кемере
Начало: У вашего отеля
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4036 за человека
Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
🛻 На квадроциклах
🛞 Багги
Групповая
6.5 часов
3 отзыва
Сафари на багги / квадроцикле и рафтинг в Кёпрюлю Каньон из Кемера
Впечатляющее приключение на багги и квадроциклах, дополненное рафтингом в Кёпрюлю Каньоне, обещает незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
35 за человека
Рафтинг по горной реке
Групповая
13 часов
4 отзыва
Рафтинг в национальном парке Кёпрюлю Каньон: захватывающий сплав
Покорите горную реку в национальном парке Кёпрюлю Каньон. Впечатляющие виды и безопасное приключение с профессиональными гидами ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 08:00
10 июня в 08:00
12 июня в 08:00
25 за человека
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
449 за всё до 3 чел.
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу: экскурсия по древним руинам и парку
Посетите древние города Перге и Аспендос, узнайте их историю и насладитесь красотой национального парка Куршунлу с живописным водопадом
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Античные города Перге и Аспендос плюс водопад Куршунлу: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Сиде и Манавгат: Историческое приключение из Кемера
Погрузитесь в эпоху античности, посетив легендарные руины Сиде и восхитительный водопад Манавгат
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
422380 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Озеро Салда и древний город Сагалассос: уникальное путешествие из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
461415 за всё до 4 чел.
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Из Кемера - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
На квадроцикле - по сосновому лесу
🛻 На квадроциклах
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2 часа
1 отзыв
На квадроцикле - по сосновому лесу в Кемере
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
35 за человека
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
🛞 Багги
Групповая
9 часов
1 отзыв
Суперкомбо в каньоне Кепрюлю: рафтинг, каньон Тазы и багги-сафари
За один день в нацпарке «Каньон Кепрюлю» вы сможете насладиться рафтингом, поездкой по каньону Тазы и багги-сафари. Включены трансфер и обед
Начало: У вашего отеля
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 07:15
Завтра в 07:15
11 июня в 07:15
56 за человека
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
2 отзыва
Из Кемера - к лавандовым полям и озеру Салда
Отправляйтесь на групповую экскурсию из Кемера к озеру Салда и лавандовым полям. Вас ждут белоснежные берега, ароматные поля и уникальные фотографии
Начало: У вашего отеля
28 июня в 04:00
2 июля в 04:00
50 за человека
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
Путешествие в Демре и Мире с профессиональным гидом. Узнайте о жизни Николая Чудотворца и исследуйте древние руины
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
300 за всё до 4 чел.
Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
🚌 На автобусе
🛥 На яхте
скидка
10%
Групповая
9 часов
26 отзывов
Из Кемера в Демре, Мира и Кекова: путешествие по античной Ликии
Вас ждет незабываемое путешествие по святыням и античным руинам, завершающееся яхтенной прогулкой у острова Кекова
Начало: у вашего отеля
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
4036 за человека
Плавание с дельфинами в Кемере
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
6 отзывов
Плавание с дельфинами в Кемере - встреча мечты и реальности
Встреча с дельфинами - это не просто экскурсия, это волшебство, доступное каждому в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:15 – 16:30
Завтра в 10:15
10 июня в 10:15
$110 за человека
Яхта Харем Мальдива
🛥 На яхте
Групповая
7 часов
19 отзывов
Яхта Харем Мальдива
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 9:00
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
$75 за человека
Океанариум Анталии из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
1 отзыв
Экскурсия в Океанариум Анталии из Кемера: Подводное путешествие
Вас ждет захватывающее путешествие в подводный мир Океанариума Анталии. Уникальные морские существа и растения уже ждут вас
Начало: Кемер
Расписание: Ежедневно в 10:00. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$60 за человека
Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
6 отзывов
Аквапарк The Land Of Legends из Кемера
Посетите аквапарк The Land Of Legends из Кемера и ощутите всплеск эмоций и адреналина. Это идеальное место для семейного отдыха и веселья с друзьями
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от $95 за человека
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Кемера
Групповая
10 часов
1 отзыв
Остров Сулуада (Турецкие Мальдивы) из Кемера
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$30 за человека
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
3 отзыва
Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
Увидеть античные руины, каменных исполинов возрастом 65 миллионов лет и гордых обитателей каньона
Начало: У вашего отеля
Расписание: в понедельник, четверг и субботу в 07:30
10 июня в 07:30
13 июня в 07:30
33 за человека
Из Кемера - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия из Кемера: древний Сиде и его сокровища
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и архитектурой мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до водопада Дюден
Ваш идеальный день в Анталье: узнайте историю Калеичи и восхититесь водопадом Дюден с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
325 за всё до 4 чел.
Аквапарк в Кемере
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
Аквапарк Кемер: Семейное Веселье и Адреналин
Веселитесь вместе с семьей, скользя по горкам Аквапарка Кемер, и наслаждайтесь солнцем Турции
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$50 за человека
Хаммам - турецкая баня
Групповая
2.5 часа
Хаммам - турецкая баня
Расписание: Ежедневно в 08:40, 09:40, 10:40, 13:40, 15:30, 16:30
$15 за человека
Обзорная экскурсия по Анталии
Групповая
9 часов
Обзорная экскурсия по Анталии
Расписание: Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$35 за человека
Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Групповая
8 часов
Развлекательная экскурсия на пиратском корабле
Начало: На ресепшн вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$35 за человека
Фазелис и природный парк Улупинар
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Фазелис и природный парк Улупинар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$587 за всё до 10 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$735 за всё до 10 чел.
Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$437 за всё до 5 чел.
Природные Чудеса Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Природные Чудеса Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Валентин
    6 июня 2024
    Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
    Автор знает свой вопрос, связывает историю с современностью. Понравилось то, что нам рассказали об изменениях в понимании функционирования храма, где служил Николай Чудотворец. Рекомендую
  • Р
    Родион
    4 июня 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет потрачен на дорогу туда
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    и обратно. Трудности переезда компенсировались знанием материала нашим гидом Джемом и его отличной подачей, а также регулярными остановками по маршруту автобуса. На ночевку останавливались в отеле Duru. Ужин и завтрак на 4. Ну и за все удовольствие в Каппадокии нужно будет доплачивать, но организатор этого и не скрывает. В целом, учитывая, что это не индивидуальная экскурсия, все здорово 👍🏻

    Хорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будетХорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будетХорошая возможность увидеть все прелести Каппадокии по факту за один день, т. к. еще день будет
  • А
    Антон
    1 июня 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У нас двое детей (5
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    и 9 лет). Экскурсия длилась с 8-00 до 20-00. То что было классно и круто, это не сказать ничего!!! Угур очень интересный, тактичный и грамотный гид, любящий и знающий свою профессию! Он учёл абсолютно всё, что мы хотели, вся экскурсия была просто супер! Кроме того, он прекрасный человек, с которым просто интересно поговорить. К тому-же очень честный и работает сразу чувствуется для гостей Турции, а не просто номер отбывает! Мы с ним добавили к экскурсии, которую оформляли тут, античный Фазелис и подъём на гору Тахталы на фуникулёре, а также обед в именно местном турецком ресторане домашней кухни (не передать, как вкусно!!!). Всё вовремя, всё круто и классно! Но и он без работы не сидит, на гида обучался, имеет лицензию, хорошие авто. В общем, несмотря на опыт наш большой в разных странах, это один из самых-самых лучших гидов, что нам встречались! Угур, спасибо Вам! На следующий год приедем, обязательно с Вами поедем куда-то ещё! Крепко жму Вашу руку! Всё было супер!!! P.s: коллеги-туристы, сомневаться не о чем, точно-точно лучший гид и просто очень хороший человек! Teşekkürler Uğur!

    Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У
  • Х
    Хомякова
    29 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Прекрасная видовая поездка по невероятно красивым местам. Единственная претензия - к обеду на базе, уж слишком он был скудным. Два
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    вида салата (один из них - капуста), два гарнира и один крохотный куриный шашлычок на шпажке. Второй шашлычок никому не дали. А саму поездку рекомендую, очень поравилось

  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Сафари на кабриобусах в каньоны Кёпрюлю и Тазы (в группе)
    Красивая природа! Крутой водитель, сопровождающий на каньонах. Респект! Жаль,что не хватило времени на короткую пешую прогулку вдоль реки.
  • Е
    Екатерина
    22 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Благодарю всю команду за профессионализм и прекрасную организацию. Анну за подробные и оперативные ответы на все мои вопросы, а также
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    перенос экскурсии из-за моего плохого самочувствия. Гида, Сердара, за организацию и прекрасную подачу материала, а также позитив и радушное отношение. Водителя (к сожалению, не помню имени, полный с усами), за профессионализм, позитив, и терпение к туристам. Экскурсия великолепная, очень насыщенная, прекрасно организована, однозначно рекомендую!!

  • А
    Александра
    15 мая 2024
    Калейдоскоп Каппадокии - на 2 дня из Кемера
    Восторг! Слегка переживала, что бронирую через интернет заранее (раньше только на месте покупали экскурсии), но все прошло просто супер. Уважаемая
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    команда Sultan travel, вы большие молодцы, спасибо вам за работу! Забирают на программу ночью, дорога долгая. Берите теплую одежку!!! во всяком случае, в мае. Я была в джинсах, футболке, толстовке и куртке - ни разу не спарилась, когда выходили на точках. В Каппадокию прибыли около 12-13 часов, как было и указано в программе. Автобус был хорош, кондер над сидениями можно было выключать и включать без проблем (так как большой опыт поездок в автобусах на экскурсиях в разных странах, этот момент вызывал большую тревогу в такой дальней дороге). Вода в автобусе была всегда. Микрофон у гида работал превосходно, слушать было очень комфортно. Водитель вел аккуратно, без шумахерства. Водителю вообще отдельные благодарности! Потрясающе сложная дорога, горные перевалы, узкие места да еще и недосып постоянный, при этом он оставался доброжелательным к туристам (к сожалению, не запомнила имя). Дорогие путешественники, уважайте труд водителей на таких жутко сложных экскурсиях, убирайте мусор за собой, за своими детьми (если хватает смелости брать малышей в такие поездки), человек почти двое суток вас катает! Ну или хотя бы чаевые оставьте, что ли… Отдельно хотела бы оставить отзыв о сопровождающем гиде, Султане. Сама работала гидом, огромное количество гидов перевидала, часть из и них была в Турции, поэтому есть с чем сравнивать. Во-первых, прекрасное владение русским (с поправкой на то, что не родной язык), порой с гидом можно 10 минут ехать и кровь из ушей, а здесь вообще без напрягов. Во-вторых, такое глубокое и всестороннее знание предмета, о котором он говорит, просто поражает. Это большая редкость для тур гидов. Большинство откровенно халтурят, чтобы не перенапрягаться. А здесь, очень чувствуется, что Султан углубляет знания не только по истории и культуре Турции, но и знает контекст общемировой. Это круто. Мы с мужем обычно сами читаем про места, куда едем, очень любим историю сами и знаем, что большей части людей это не интересно, гиды на этом упора не делают во время экскурсий. Поэтому для нас стало приятной неожиданностью достаточно обширная информация именно по истории региона! При этом подавалась она легко и понятно. Супер. Сама Каппадокия не нуждается в комментариях. Это восторг. Многие расстроились, что шары отменили из-за погоды, мы итак не планировали летать или смотреть их. Но, учитывая, красотищу и огромное количество других активностей, грустить из-за отмены шаров было странно. Обижаться можно в этой ситуации только на природу, а это бессмысленно. Шары не взлетают с вероятностью 50%, обязательно учитывайте это, когда собираетесь в Каппадокию только ради них:) Обед был вкусный: зелень, суп, мясо с рисом, вода, ризогало (десерт такой). Сытно, вкусно, без перееданий. Про отель пару слов. Нам очень повезло, отель оказался в центре города Угрюп, там полно достопримечательностей, есть где походить и полазить после заселения! Мы были довольные, как слоны! Сам отель тоже достаточно комфортабельный, без изысков, душ работал, вай фай тоже был (слабоват, чтобы фотки отправить), еда приемлемая. А что еще надо в такой поездке уставшим путникам?? В целом, экскурсия за такую цену - просто супер класс. Рекомендую!!!

  • Е
    Елена
    13 мая 2024
    Из Кемера - по местам античной Ликии. Демре-Мира-Кекова
    Хорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долго Экскурсоводы все прекрасно организовали, времени на осмотр и на еду и на
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    покупку сувениров было достаточно Мне понравилось, было комфортно, интересно, подойдет всем: любителям древней архитектуры, и морских прогулок, но, маленьким детям будет длительно и не интересно Красивые виды, хороший обед, веселые организаторы и приятная атмосфера.

    Хорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долгоХорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долгоХорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долгоХорошая экскурсия, - прекрасное наполнение и не утомительно долго
  • Д
    Давид
    12 мая 2024
    Сафари на багги или квадроцикле + рафтинг (из Кемера)
    Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу! Много неразберихи и много ожидания в пунктах пересадки, баги и квадроциклы нам
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    вообще не понравились, вы едете на специальную площадку и там с супер-медленной скоростью около 10 км/ч в группе катаетесь по кругу, багги вообще никакие подвеска двигатель тормоза отстой, то есть удовольствия от багги мы не получили, но зато рафтинг это было бомба! Несколько отрезков с выходом для покушать И пофотографироваться, и на тросе покататься над пропастью, далее командные сражения по обливанию водой, это было эпично, мы с немцами обрызгивали друг друга, Это было 9 мая, победоносные кличи и всё такое прочее, было круто!

    Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!Впечатления от экскурсии положительные! В частности благодаря супер рафтингу!
  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Ездили семьей на машине Кирилла по горам над Анталией и Кемером. Очень понравилось. Много интересных локаций. Кирилл очень интересно рассказывает, получили удовольствие от поездки! Рекомендуем.

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Можно с детьми»

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