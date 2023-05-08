Вас ждут незабываемые впечатления с полной, развлекательной, расслабляющей и динамичной экскурсионной программой. Тур организован в соответствии со всеми возможными потребностями и пожеланиями наших гостей. Готовы ли вы открыть для себя культуру, историю и природу Каппадокии с веселой поездкой за короткое время? Если ваш ответ «да», то мы начинаем наше приключение.

Что вас ждетКаппадокия может похвастаться уникальным историческим и культурным наследием. В ходе двухдневного тура мы осмотрим удивительные чудеса природы. Вас поразят пейзажи долины Деврент и Долины голубей, которые известны причудливыми каменными столбами. За время экскурсии вы увидите многочисленные каменные глыбы: от конусов и колонн до скал в форме шля.

Также нас ждет посещение подземного города, древних населенных пунктов и музея под открытом небом Гереме, в котором находится более 30 скальных церквей и часовен. Прогулка среди античных домов и церквей дополнит ощущение полного погружения в прошлое.

Воздушные шары на рассветеНа второй день стоит встать пораньше, чтобы встретить рассвет на смотровой площадке, откуда удобнее всего наблюдать за взлетающими в небо воздушными шарами, а по желанию можно и вовсе полетать на них. После наша экскурсия продолжится, и мы посетим такие же интересные локации, как и в первый день тура.