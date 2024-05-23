Совершенно потрясающая экскурсия. Необыкновенной красоты местность с ее красивейшими городами. Так же
, не менее потрясающий гид Девран (от турагенства «Султан») читать дальше
сделал эту экскурсию вообще незабываемой. Что не могу сказать о турагенстве Кarela Tour, которое участвовало в подготовке тура и оповещении. Оповещение о подтверждении пришло за 5 часов до выезда и в нём содержалось только время выезда с просьбой проверить адрес отеля. Всё. В итоге оказалось что для полёта на шаре нужен паспорт. Хорошо что была фотка паспорта. И прочитав самостоятельно что нужно брать с собой в инете, а это в том числе и тёплые вещи, отправилась на экскурсию. Впечатлений от экскурсии масса. Хорошо и чётко всё организовано. Советую всем побывать в Каппадокии.
Советую 100 раз подумать прежде чем ехать… Время в автобусе не совпадает с заявленным 6-7 часов. В действительности из Анталии читать дальше
мы нашли 10 часов!! очень тяжело, очень устаёшь и потом наслаждаться тяжело красотами. Место уникальное и очень завораживает. Доп услуги в виде катания на лошадях и квадрациклах не стоило потраченного времени, лучше в составе группы походить по долинам и послушать гида. В гостиницу заселились около 8 вечера. А это 20 часов без сна получилось у нас. С детьми вообще крайне не рекомендую ездить! в итоге место однозначно стоит к посещению, но лучше лететь на самолёте, чем ехать на автобусе. Гиду Джему 1000 баллов в карму и здоровья!!!
Команда "Спутник" лучшая из лучших. Это не просто те, кто любят свою работу и выполняют её на ура, а ещё читать дальше
и люди добрейшие) хочется выразить огромную благодарность Сердару, отличный гид, интереснейшая экскурсия. Водители молодцы. Слаженная работа это про этих ребят. Я знаю точно, что я обязательно вернусь сюда, и если буду вопросы, ребята всегда помогут. Если вы решите ехать, вы не пожалеете, вас ждёт увлекательная история сказочной Каппадокии, теплый и радушный приём, веселая дорога. Спасибо команде "Спутник", я была рада приятному знакомству с вами и с Каппадокией. До новых встреч ❤️🇹🇷⛰️
Каппадокия - удивительное место, которое надо бы посетить, будучи в Турции. Просто увидеть этот другой мир, посетить подземные-города, полетать на читать дальше
воздушном шаре или посмотреть, как их готовят и они поднимаются и летают. Кроме того, здесь предлагают прогулки на лошадях, поездки на квадроциклах и "турецкую ночь". Турецкую ночь стоит посетить активным туристам, способным потанцевать пару часов с перерывами на просмотр анатолийских танцев. Нам очень повезло с гидом - Дэвран Дениз: прекрасно говорит по-русски, обладает отменным чувством юмора, очень хороший организатор. Очень грамотно и интересно преподносил информацию, вовлекал группу в беседу, а не просто произносил текст. Водитель Уур тоже профессионал своего дела. Отель, в котором мы останавливались, просто замечательный: аутентичный, на холме, с потрясающими видами на город. Кормили вкусно). Единственный минус поездки: ну очень мало времени на все это, надо бы несколько дней)).
Мы были на экскурсии с 29 по 30 января 2024 год, 2 дня. Очень и очень понравилось! Посетили места, как читать дальше
заявлено, наш гид Фархат все нам подробно рассказывал, отвечал на все вопросы, очень позитивный, отлично говорит на русском языке, очень старался, чтобы туристы были довольны! Удалось полетать на шарах, хотя боялись, что отменят из-за погоды, но все получилось! Кстати отель был тоже хороший, и вид из него безумной красоты! В общем, нам все понравилось, отличная поездка! И еще, читала отзывы, что некоторым не нравились обеды по 15 долларов. Так вот, хочу сказать, что обеды были очень вкусными, на обратном пути обедали в городе Кони, национальная кухня, просто объедение, особенно их пита 😋
Организатор Antalya Karela Tour. Выполняло агентство "Sultan Travel". Гид Гайрат показал себя, как отличный организатор, готовый оказать любую помощь. Время читать дальше
экскурсии насыщено прекрасными локациями и все отлично продумано. Группа 11 чел. на микроавтобусе. Выезд в 2 часа из Чамьюва (за Кемер), первая локация Невшехир - в 12 часов. Возвращение в 21 час. Обеды не стоят 15$, но лишними не были. Очень интересный отель - Duru Hotel Cappadocia. Соотношение цена / качество экскурсии - отличное.
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