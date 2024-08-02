читать дальше

сомневаетесь ехать или нет, то ответ- ЕХАТЬ!!! - богатое историческое, культурное и визуальное наполнение тура. Из Гёйнюка нас забрали в 2-45, привезли в 20-30 следующего дня. Дорога не простая и долгая 600-700 км в каждый день - серпантины, перевалы, холмы и равнины, все увидите. Карела Тур - внимательнее относитесь к организации туристов - накануне нам сообщили имя и телефон другого гида, водитель приехал ночью без списка, просто спросив "Каппадокия?", забрал нас и час до встречи в Анталии с гидом мы были в неведении туда ли мы едем! (по русски/английски он не говорит, но как водитель - молодец - водит быстро, но аккуратно). Трансфер минибас мерседес хороший, но 10-12 часов в дороге попу и спины мы отсидели. Завтрак в горах никакой - очень скудный(!), завтрак и ужин в отеле - простой, без разнообразия, но качественно и достаточно. Доп. обеды (по 15 S) в пути обильно и вкусно - туда в аутентичном скальном кафе (нац. блюдо в горящем горшочке), обратно в г. Конья (салаты, 2 вида пиде, рис со вкусным люля). Отель был в г. Угрюп в здании бывшего храма, номера очень простые, но на 6 часов "вырубиться" достаточно. Брали закат (по 15 S) и рассвет на джипах (по 40 S) - все рекомендую. Посетили много мест, несколько скальных городов, любовались полетами шаров. С собой: паспорт, деньги, теплые и красивые вещи, кроссовки, воду. Фото -супер!