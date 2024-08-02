Туры от вашего отеля в Кемере

Найдено 3 тура в категории «От вашего отеля» в Кемере, цены от $50, скидки до 10%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
На автобусе
1 отзыв
2 дня
Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
Побывать в живописных долинах, спуститься в подземный город и увидеть древний караван-сарай
Начало: Время встречи зависит от города вашего проживания:...
Сегодня в 04:00
24 авг в 04:00
$50 за человека
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
На автобусе
58 отзывов
1 день 14 часов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Сегодня в 02:00
Завтра в 02:00
$65 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
На автобусе
скидка
10%
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
Сегодня в 02:30
24 авг в 02:30
100$90 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    2 августа 2024
    Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
    Спасибо за замечательные 2 дня! Отдельная благодарность гиду Ольге - очень приятная девушка, создавшая атмосферу нашего путешествия в Каппадокию! Если
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    сомневаетесь ехать или нет, то ответ- ЕХАТЬ!!! - богатое историческое, культурное и визуальное наполнение тура. Из Гёйнюка нас забрали в 2-45, привезли в 20-30 следующего дня. Дорога не простая и долгая 600-700 км в каждый день - серпантины, перевалы, холмы и равнины, все увидите. Карела Тур - внимательнее относитесь к организации туристов - накануне нам сообщили имя и телефон другого гида, водитель приехал ночью без списка, просто спросив "Каппадокия?", забрал нас и час до встречи в Анталии с гидом мы были в неведении туда ли мы едем! (по русски/английски он не говорит, но как водитель - молодец - водит быстро, но аккуратно). Трансфер минибас мерседес хороший, но 10-12 часов в дороге попу и спины мы отсидели. Завтрак в горах никакой - очень скудный(!), завтрак и ужин в отеле - простой, без разнообразия, но качественно и достаточно. Доп. обеды (по 15 S) в пути обильно и вкусно - туда в аутентичном скальном кафе (нац. блюдо в горящем горшочке), обратно в г. Конья (салаты, 2 вида пиде, рис со вкусным люля). Отель был в г. Угрюп в здании бывшего храма, номера очень простые, но на 6 часов "вырубиться" достаточно. Брали закат (по 15 S) и рассвет на джипах (по 40 S) - все рекомендую. Посетили много мест, несколько скальных городов, любовались полетами шаров. С собой: паспорт, деньги, теплые и красивые вещи, кроссовки, воду. Фото -супер!

  • А
    Анастасия
    30 июля 2024
    Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
    Отличный гид Ильяс! Экскурсия отличная, очень много локаций, ну нужно быть готовым к длительному переезду. Шары огонь-рекомендую кататься на них. Не страшно, даже, если боитесь высоты. Рекомендую!!
  • И
    Инна
    5 мая 2024
    Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
    Советую 100 раз подумать прежде чем ехать… Время в автобусе не совпадает с заявленным 6-7 часов. В действительности из Анталии
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    мы нашли 10 часов!! очень тяжело, очень устаёшь и потом наслаждаться тяжело красотами. Место уникальное и очень завораживает. Доп услуги в виде катания на лошадях и квадрациклах не стоило потраченного времени, лучше в составе группы походить по долинам и послушать гида. В гостиницу заселились около 8 вечера. А это 20 часов без сна получилось у нас. С детьми вообще крайне не рекомендую ездить! в итоге место однозначно стоит к посещению, но лучше лететь на самолёте, чем ехать на автобусе. Гиду Джему 1000 баллов в карму и здоровья!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «От вашего отеля»

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  1. Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
  2. Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
  3. Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Сколько стоит тур в Кемере в августе 2024
Сейчас в Кемере в категории "От вашего отеля" можно забронировать 3 тура от 50 до 90 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 59 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.62 из 5
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