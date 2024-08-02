2 дня
Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
Побывать в живописных долинах, спуститься в подземный город и увидеть древний караван-сарай
Начало: Время встречи зависит от города вашего проживания:...
Сегодня в 04:00
24 авг в 04:00
$50 за человека
1 день 14 часов
Погрузись в волшебный мир Каппадокии в туфовом отеле
Начало: Ваш отель
Сегодня в 02:00
Завтра в 02:00
$65 за человека
скидка
10%
1.5 день
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
Сегодня в 02:30
24 авг в 02:30
100$90 за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна2 августа 2024Спасибо за замечательные 2 дня! Отдельная благодарность гиду Ольге - очень приятная девушка, создавшая атмосферу нашего путешествия в Каппадокию! Если
- ААнастасия30 июля 2024Отличный гид Ильяс! Экскурсия отличная, очень много локаций, ну нужно быть готовым к длительному переезду. Шары огонь-рекомендую кататься на них. Не страшно, даже, если боитесь высоты. Рекомендую!!
- ИИнна5 мая 2024Советую 100 раз подумать прежде чем ехать… Время в автобусе не совпадает с заявленным 6-7 часов. В действительности из Анталии
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «От вашего отеля»
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