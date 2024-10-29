В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) Кемера
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
22 мар в 02:00
24 мар в 02:00
$70 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
22 мар в 02:30
24 мар в 02:30
$110 за человека
Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Кемера
Начало: По договоренности
«Ночь в пещерном отеле Ваш ночлег будет проходить в традиционном пещерном отеле, где можно ощутить истинное величие и уют Каппадокии»
22 мар в 02:00
24 мар в 02:00
$119 за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕлена29 октября 2024Хотим выразить огромную благодарность за эту замечательную поездку. Нам с дочкой-подростком все очень понравилось. Мы полны впечатлений и хотим вернуться в чудесную Кападоккию ещё) Все было организовано четко и интересно. отдельная благодарность нашему гиду, Ильязу за познавательную экскурсию.
- ННаталья11 октября 2024Огромное спасибо за отличную организацию этой поездки! Все,что было заявлено в программе этой экскурсии,абсолютно все было выполнено!!! А может,даже немного
- ЕЕлена26 сентября 2024переживали, что столько времени в дороге будет тяжело перенести, но было много технических остановок, всегда была возможность посетить туалет/ размяться/
- ДДмитрий24 сентября 2024Отличная экскурсия! Отличный гид Султан! Все очень понравилось!
- ССветлана7 сентября 2024Очень понравилась экскурсия, несмотря на очень длительный переезд. Каппдокия-прекрана! Необычайные пейзажи, похожие на какую-то другую цивилизации. Это совсем другая Турция,
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Пещеры»
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