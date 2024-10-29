Туры по пещерам Кемера

Найдено 3 тура в категории «Пещеры» в Кемере, цены от $70. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) Кемера
На автобусе
1 день 20 часов
77 отзывов
В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) Кемера
Начало: Заберем от места проживания или места встречи
22 мар в 02:00
24 мар в 02:00
$70 за человека
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
На автобусе
1.5 день
2 отзыва
Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
Начало: Ваш отель
Расписание: Понедельник, Четаерг, Суббота
22 мар в 02:30
24 мар в 02:30
$110 за человека
Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Кемера
На автобусе
1 день 20 часов
Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Кемера
Начало: По договоренности
«Ночь в пещерном отеле Ваш ночлег будет проходить в традиционном пещерном отеле, где можно ощутить истинное величие и уют Каппадокии»
22 мар в 02:00
24 мар в 02:00
$119 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Елена
    29 октября 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Хотим выразить огромную благодарность за эту замечательную поездку. Нам с дочкой-подростком все очень понравилось. Мы полны впечатлений и хотим вернуться в чудесную Кападоккию ещё) Все было организовано четко и интересно. отдельная благодарность нашему гиду, Ильязу за познавательную экскурсию.
  • Н
    Наталья
    11 октября 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) Кемера
    Огромное спасибо за отличную организацию этой поездки! Все,что было заявлено в программе этой экскурсии,абсолютно все было выполнено!!! А может,даже немного
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    больше,благодаря нашему прекрасному гиду! Гид Султан-это просто редкая удача,что мы к нему попали!!! Рассказывал очень интересно,было очень познавательно! Уникальные знания истории,видно,что человек любит и горит своим делом! Однозначно,буду использовать ваш сервис для заказа других экскурсий и рекомендовать друзьям! Это был первый опыт заказа тура у вас! 👍🔥 Спасибо еще раз! Рекомендую этот тур на все 💯!

  • Е
    Елена
    26 сентября 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) Кемера
    переживали, что столько времени в дороге будет тяжело перенести, но было много технических остановок, всегда была возможность посетить туалет/ размяться/
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    купить что-то пожевать. виды по пути потрясающие! главное, нам очень повезло с гидом! вся программа сделана с душой, видно что человек горит своим делом и это чувствуется в каждой мелочи. первый день был очень насыщенный, мы посетили несколько живописных долин и заселились в отели. мы не докупали пещерный отель, жили в Аваносе, нам очень понравился этот уютный городок. второй день начался с самого главного - полета шаров, мы не летали, но смотрели панораму. очень впечатляющее событие, которое врядли когда-то забудется. утром было холодно, около +12. в легинсах и свитшотах было не очень, лучше брать курточки. второй день начался с самого главного - полета шаров, мы не летали, но смотрели панораму. очень впечатляет и врядли когда-то забудется. утром было холодно. мы были там 17 сентября, утром было около +12. в легинсах и свитшотах было холодно, лучше брать курточки. Султан, спасибо еще раз! (если у вас будет возможность, то старайтесь попасть к нему в группу, т. к. от второй группы про их гида мы слышали не самые положительные отзывы)

  • Д
    Дмитрий
    24 сентября 2024
    В Сказочную Каппадокию на 2 дня (с возм-тью пещерного отеля) Кемера
    Отличная экскурсия! Отличный гид Султан! Все очень понравилось!
  • С
    Светлана
    7 сентября 2024
    Каппадокия DELUXE на 2 дня (проживание в пещерном отеле)
    Очень понравилась экскурсия, несмотря на очень длительный переезд. Каппдокия-прекрана! Необычайные пейзажи, похожие на какую-то другую цивилизации. Это совсем другая Турция,
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    которую я ещё не видела. У нашей группы гидом был Султан. Человек очень хорошо знающий историю своей страны и очень её любящий. Он с прекрасным чувством юмора, не давал скучать ни при переезда, ни на экскурсия. Всегда был на связи и готов помочь. Единственное, что у меня оставило сомнительное впечатление-это пещерный отель. С одной стороны-довольно интересно, но сами номера убитые, интернет не ловит,техника вся разбитая, это даже не три звезды. А в целом отличная экскурсия с прекрасным гидом

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Пещеры»

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  3. Каппадокия мечты: ночь в пещере, подземелье и сказочные долины из Кемера
Сколько стоит тур в Кемере в марте 2025
Сейчас в Кемере в категории "Пещеры" можно забронировать 3 тура от 70 до 119. Туристы уже оставили гидам 79 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.68 из 5
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