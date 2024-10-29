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купить что-то пожевать. виды по пути потрясающие! главное, нам очень повезло с гидом! вся программа сделана с душой, видно что человек горит своим делом и это чувствуется в каждой мелочи. первый день был очень насыщенный, мы посетили несколько живописных долин и заселились в отели. мы не докупали пещерный отель, жили в Аваносе, нам очень понравился этот уютный городок. второй день начался с самого главного - полета шаров, мы не летали, но смотрели панораму. очень впечатляющее событие, которое врядли когда-то забудется. утром было холодно, около +12. в легинсах и свитшотах было не очень, лучше брать курточки. второй день начался с самого главного - полета шаров, мы не летали, но смотрели панораму. очень впечатляет и врядли когда-то забудется. утром было холодно. мы были там 17 сентября, утром было около +12. в легинсах и свитшотах было холодно, лучше брать курточки. Султан, спасибо еще раз! (если у вас будет возможность, то старайтесь попасть к нему в группу, т. к. от второй группы про их гида мы слышали не самые положительные отзывы)