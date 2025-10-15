Забронируйте трансфер на минивене класса Комфорт до начала полета и насладитесь беззаботным путешествием. Вас встретят с табличкой, и вы сможете расслабиться, зная, что ваш рейс будет отслеживаться. Детское кресло предоставляется бесплатно, а также включена страховка. Минивен вмещает до 7 человек, что делает его идеальным выбором для семей и небольших групп
6 причин купить этот трансфер
- 🚌 Индивидуальный трансфер
- 👨👩👧👦 Вместимость до 7 человек
- 📋 Встреча с табличкой
- 🕒 Отслеживание рейса
- 👶 Детское кресло бесплатно
- 🛡️ Включена страховка
Время начала: 00:00, 01:00, 02:00, 03:00, 04:00, 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Описание трансфер
Вас ждет индивидуальный трансфер на минивенах класса Комфорт, вместимостью до 7 человек включительно. Мы:
- встретим вас с табличкой;
- будем отслеживать ваш рейс;
- предоставим вам детское кресло, при необходимости, бесплатно;
- предоставим страховку.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Анталии
Завершение: Отель в Кемере
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алексей
15 окт 2025
B
Bars2507
12 мая 2025
Ю
Юлия
12 мая 2025
