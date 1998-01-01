2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Кемера

Tunar T.
Tunar T. – Гид из Кемера
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Кемера
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Экскурсия

$35 за человека

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2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Кемера
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Кемера

Что вы увидите

  • ➜ Неповторимый красоты Тазы Каньон
  • ➜ Национальный Парк Кёпрюлю Каньон
  • ➜ Горную реку Кёпрючай, у берегов которой в 466 г. до н. э. произошла Битва при Эвримедонте
  • ➜ Римский каменный мост Олук высотой 27 м, которому 1800 лет
Природный парк 🌳 Кёпрюлю Каньон – красивейший природный заповедник Турции, который простирается вдоль горной реки Кёпрючай (183 км). Именно на этой горной реке для всех любителей активного образа жизни ожидает экскурсия ⛳ Рафтинг 🚣‍. Пороги имеют 1 и 2-ю категорию сложности, поэтому это развлечение подходит как для новичков, так и для опытных специалистов.
Также по соседству Кёпрюлю Каньон находится еще один неповторимой красоты - Тазы Каньон, или как его еще называют «Долина Мудрости» (Belgilik Vadisi).. Высота Каньона Тазы составляет от 200 до 400 метров.
Тазы Каньон - выглядит как огромное ущелье в горах ⛰️. Он образовано течением реки Кёпрючай и других каньонов, с которыми он соседствует, протекающих вдоль него и размывая почву. Это единственный Каньон в мире такого рода. Поскольку каньон состоит из труднодоступных горных и крутых скал, он сохранил свою естественную красоту до наших дней.
+Что входит
  • ✚ Трансфер от/до отеля
  • ✚ Услуги русскоговорящего/англоговорящего информатора
  • ✚ Снаряжение для рафтинга (шлем и спасательный жилет)
  • ✚ Общие надувные лодки и весла
  • ✚ Обед (жаренная курица, рис, салат)
  • ✚ Посещение Тазы Каньона ("Долина Мудрости").
Что не входит
  • Необязательные доплаты. Приобретаются только при желании:
  • ▬ Напитки
  • ▬ Обувь для рафтинга (аренда) – 6 USD
  • ▬ Гидрокостюм (аренда) – 6 USD
  • ▬ Байдарка на двоих – 10 USD
  • ▬ Фото (бумажное) – 1 шт. - 5 USD, 3 шт. - 12 USD
  • ▬ Видео (на флешке) – 30 USD (про-ть от 15 мин, зависит от кол-ва рафтов)
Начало и место завершения
🚩 Ваш отель
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Кемера
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Кемера
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Кемера
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Кемера
2 каньона: ТАЗЫ КАНЬОН на джипах + Рафтинг в Кёпрюлю Каньоне из Кемера

Экскурсия проводится 07:00 - 08:00 трансфер в регионе

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 80 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Tunar T.
Tunar T.
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