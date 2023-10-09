Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер на минивене из аэропорта в отель Кемера
Начало: Аэропорт Анталии
«Вас ждет индивидуальный трансфер на минивенах класса Комфорт, вместимостью до 7 человек включительно»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 10:00
Завтра в 00:00
$60 за всё до 7 чел.
Групповая
Полет на воздушном шаре в Памуккале из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: За расписанием можно следить в календаре.
30 мая в 01:30
31 мая в 01:30
$199 за человека
Групповая
Путешествие на остров Сулуада из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день в 8:00
Завтра в 08:00
30 мая в 08:00
$30 за человека
Групповая
Сафари на багги в Кемере
Начало: Ваш отель
Расписание: Расписание по согласованию с гидом
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
от $48 за человека
Групповая
Экстрим тур 3 в 1: рафтинг, багги, зиплайн из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, суббота 7:30
Завтра в 07:30
31 мая в 07:30
$37 за человека
Групповая
Приключение 3 в 1: рафтинг, квадроциклы и зиплайн из Кемера
Начало: Ваш отель
Завтра в 07:30
1 июн в 07:30
$37 за человека
Групповая
Горный экстрим: рафтинг, джип-сафари, багги и зиплайн из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, четверг, воскресенье в 7:30
Завтра в 07:30
1 июн в 07:30
$47 за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие на пиратской яхте из Кемера
Начало: Ваш отель
Завтра в 09:00
30 мая в 09:00
$45 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ММихаил9 октября 2023Тур-трансфер Анталия за 1 деньЗамечательные видовые места. Лучше дополнительно взять гида, который подробно расскажет как о городе, так и о стране в целом.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Трансфер»
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Сейчас в Кемере в категории "Трансфер" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 30 до 199. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.57 из 5
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