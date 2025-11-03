Трансфер в океанариум Антальи и обратно - из Кемера (билеты включены)

Вы окажетесь в самом центре подводного мира и увидите морских обитателей со всех уголков планеты.
Пройдёте через экосистемы океанов, морей, рек и джунглей, где каждый аквариум и тематическая зона приоткрывают тайны жизни под водой.
Это отличное приключение для семей с детьми, пар и всех, кто хочет на один день сменить отельный отдых на увлекательное путешествие.
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Выезд из Кемера. Вас заберут прямо от дверей отеля.
Переезд в Анталию. Дорога занимает от часа до полутора — в зависимости от дорожной ситуации.
Прибытие в Анталийский аквариум. Вы получите входные билеты и короткий вводный инструктаж по территории.
Свободное время для осмотра. У вас будет два часа, чтобы самостоятельно исследовать аквариум. Вы сможете посетить:
- туннельный аквариум длиной 131 метр
- тематические залы с морскими и пресноводными обитателями
- снежную комнату и террариум
- фотозоны и кафе, где можно перекусить
Сбор группы и обратная дорога — вас доставят к отелю в Кемере.
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном автобусе или минивэне с кондиционером
- Трансфер и входные билеты входят в стоимость поездки
- Отдельно оплачиваются личные расходы — сувениры, еда, некоторые дополнительные зоны по желанию
- Вас будет сопровождать русскоязычный координатор нашей команды
ежедневно в 09:00 и 13:30
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€65
|Дети (4-11 лет)
|€55
|Дети (0-3,99 лет)
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Айнур
3 ноя 2025
К самому аквариуму вопросов нет, все понравилось, но 2 часа времени маловато, хотелось бы часа 3.
В зал face2face (фигуры знаменитостей) много времени можно не закладывать, полчаса достаточно.
Вот трансфер немного расстроил,
Входит в следующие категории Кемера
