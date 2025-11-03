Трансфер в океанариум Антальи и обратно - из Кемера (билеты включены)

Вы окажетесь в самом центре подводного мира и увидите морских обитателей со всех уголков планеты. Пройдёте через экосистемы океанов, морей, рек и джунглей, где каждый аквариум и тематическая зона приоткрывают тайны жизни под водой. Это отличное приключение для семей с детьми, пар и всех, кто хочет на один день сменить отельный отдых на увлекательное путешествие.

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Выезд из Кемера. Вас заберут прямо от дверей отеля.

Переезд в Анталию. Дорога занимает от часа до полутора — в зависимости от дорожной ситуации.

Прибытие в Анталийский аквариум. Вы получите входные билеты и короткий вводный инструктаж по территории.

Свободное время для осмотра. У вас будет два часа, чтобы самостоятельно исследовать аквариум. Вы сможете посетить:

туннельный аквариум длиной 131 метр

тематические залы с морскими и пресноводными обитателями

снежную комнату и террариум

фотозоны и кафе, где можно перекусить

Сбор группы и обратная дорога — вас доставят к отелю в Кемере.

