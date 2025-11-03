Мои заказы

Трансфер в океанариум Антальи и обратно - из Кемера (билеты включены)

Посетить крупный аквариумный комплекс и познакомиться с морскими жителями
Вы окажетесь в самом центре подводного мира и увидите морских обитателей со всех уголков планеты.

Пройдёте через экосистемы океанов, морей, рек и джунглей, где каждый аквариум и тематическая зона приоткрывают тайны жизни под водой.

Это отличное приключение для семей с детьми, пар и всех, кто хочет на один день сменить отельный отдых на увлекательное путешествие.
4
1 отзыв
Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Выезд из Кемера. Вас заберут прямо от дверей отеля.

Переезд в Анталию. Дорога занимает от часа до полутора — в зависимости от дорожной ситуации.

Прибытие в Анталийский аквариум. Вы получите входные билеты и короткий вводный инструктаж по территории.

Свободное время для осмотра. У вас будет два часа, чтобы самостоятельно исследовать аквариум. Вы сможете посетить:

  • туннельный аквариум длиной 131 метр
  • тематические залы с морскими и пресноводными обитателями
  • снежную комнату и террариум
  • фотозоны и кафе, где можно перекусить

Сбор группы и обратная дорога — вас доставят к отелю в Кемере.

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автобусе или минивэне с кондиционером
  • Трансфер и входные билеты входят в стоимость поездки
  • Отдельно оплачиваются личные расходы — сувениры, еда, некоторые дополнительные зоны по желанию
  • Вас будет сопровождать русскоязычный координатор нашей команды

ежедневно в 09:00 и 13:30

Стоимость трансфер

Тип билетаСтоимость
Стандартный€65
Дети (4-11 лет)€55
Дети (0-3,99 лет)Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 13:30
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ильгар
Ильгар — Организатор в Кемере
Провёл экскурсии для 139 туристов
Меня зовут Ильгар, и я — человек, который превратил любовь к путешествиям в дело жизни. Уже много лет я живу в Турции и знаю эту страну не как турист, а
читать дальше

изнутри. Я лично подбираю лучшие экскурсии, живописные маршруты, проверенных гидов, надёжные трансферы и капитанов. Моя цель — чтобы каждый гость почувствовал: отдых может быть не просто интересным, но и по-настоящему комфортным. Без суеты, без обмана, с заботой и вниманием к деталям. Я сам встречаюсь с клиентами, всегда на связи и лично отвечаю за качество услуг. Здесь вы не будете говорить с ботом или ждать ответа неделями — у нас всё по-человечески. Если вы цените настоящий сервис, индивидуальный подход и хотите увидеть Турцию с красивой стороны — добро пожаловать, буду рад познакомиться!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
А
Айнур
3 ноя 2025
К самому аквариуму вопросов нет, все понравилось, но 2 часа времени маловато, хотелось бы часа 3.
В зал face2face (фигуры знаменитостей) много времени можно не закладывать, полчаса достаточно.
Вот трансфер немного расстроил,
читать дальше

ехали на mersedes sprinter, спинки кресел много где не фиксируются, болтаются вперед назад, когда ехали обратно было максимально душно, хотя погода была нежаркая.
Кстати сравнил стоимость билетов в самой кассе и сколько отдали за экскурсию, вышло 28 долларов отдали за трансфер на 4х - очень очень неплохо! Кстати, применял промокод на скидку 15% при заказе, потратьте 5 минут на поиск)

К самому аквариуму вопросов нет, все понравилось, но 2 часа времени маловато, хотелось бы часа 3.

