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На квадроцикле - по сосновому лесу в Кемере
Любите экстрим и природу? Сафари на квадроциклах по сосновому лесу Чамьюва подарит вам незабываемые эмоции и заряд адреналина. Присоединяйтесь
Начало: В вашем отеле
«В стоимость включено: трансфер из отеля и обратно на микроавтобусе, 1,5 часа сафари на квадроциклах (включая время тест-драйва), страховка, услуги инструктора (на русском, английском, немецком и турецком языках)»
Расписание: ежедневно в 10:00 и 15:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
€35 за человека
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$735 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААртем10 мая 2024Прикольный опыт вождения квадроцикла. Сами квадроциклы с автоматической КПП, нужно жать только газ и тормоз. Не очень мощные, где-то 250 кубов. Ехали в среднем со скоростью 20 км/ч, иногда разгонялись до 40 км/ч. Места красивые. Как новый опыт - рекомендую.
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «На микроавтобусе»
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Сейчас в Кемере в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 4 экскурсии от 35 до 750. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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