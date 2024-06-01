Индивидуальные экскурсии в Кемере с личным гидом

Найдено 30 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Кемере, цены от €170, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
18 отзывов
Путешествие по Старому городу Антальи и водопаду Дюден
Погрузитесь в историю Антальи, пройдите по старинным улочкам и насладитесь красотой водопада Дюден
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
277250 за всё до 4 чел.
Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
48 отзывов
Приключение в Таврских горах: эксклюзивный тур из Кемера
Вас ждет захватывающее путешествие по горным маршрутам, где история и природа переплетаются
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
230 за всё до 4 чел.
Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
20 отзывов
Из Кемера в Памуккале и Иераполис: погружение в историю и релакс
Познайте чарующий Памуккале и таинственный Иераполис в одной поездке. Идеальное сочетание отдыха и образования
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
533480 за всё до 4 чел.
Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Кемер: Йорук, Фазелис и панорама с горы Чалыш
Откройте для себя уникальное сочетание природы и истории Кемера, посетив этнопарк Йорук, древний Фазелис и насладившись видами с горы Чалыш
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:30
210 за всё до 4 чел.
«Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Хлопковый замок» Памуккале и Иераполис
Знакомство с величием Памуккале и древним Иераполисом - незабываемое путешествие в сердце Турции
Начало: у вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
449 за всё до 3 чел.
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Из Кемера - в Перге, Аспендос и Куршунлу: экскурсия по древним руинам и парку
Посетите древние города Перге и Аспендос, узнайте их историю и насладитесь красотой национального парка Куршунлу с живописным водопадом
10 июня в 08:00
17 июня в 08:00
340 за всё до 4 чел.
Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Античные города Перге и Аспендос плюс водопад Куршунлу: экскурсия из Кемера
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в однодневной экскурсии из Кемера. Уникальная возможность увидеть наследие древности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
Посетите сердце древней Ликии и узнайте тайны Николая Чудотворца на экскурсии, полной истории и красоты
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
388350 за всё до 4 чел.
Сиде и водопад Манавгат: поездка из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Сиде и Манавгат: Историческое приключение из Кемера
Погрузитесь в эпоху античности, посетив легендарные руины Сиде и восхитительный водопад Манавгат
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
422380 за всё до 4 чел.
Озеро Салда и древний город Сагалассос: путешествие из Кемера
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Озеро Салда и древний город Сагалассос: уникальное путешествие из Кемера
Погрузитесь в мир древности и природных чудес в одной поездке. Откройте для себя тайны Сагалассоса и красоту Озера Салда
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
461415 за всё до 4 чел.
Из Кемера к озеру Салда: побег от жары
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Экскурсия к озеру Салда из Кемера: бирюзовое чудо Турции
Проведите день на берегу турецких Мальдив - озера Салда с уникальным бирюзовым цветом воды и целебной грязью
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
333300 за всё до 4 чел.
Из Кемера - на гору Янарташ
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа
Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ
Сегодня в 12:00
Завтра в 08:00
320 за всё до 4 чел.
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере
Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане
Начало: У вашего отеля в Кемере
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
300 за всё до 4 чел.
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
240 за всё до 4 чел.
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом
Путешествие в Демре и Мире с профессиональным гидом. Узнайте о жизни Николая Чудотворца и исследуйте древние руины
Завтра в 09:30
10 июня в 08:30
300 за всё до 4 чел.
Морская прогулка на яхте
🛥 На яхте
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная морская прогулка на яхте в Кемере - уединение и красота
Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в круиз на белоснежной яхте по бухтам Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от $350 за всё до 6 чел.
Параглайдинг в Кемере из Адрасана
🪂 На параплане
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Экстремальный параглайдинг в Кемере: взлет с Тахталы
Хотите увидеть турецкое побережье с высоты птичьего полета? Параглайдинг в Кемере из Адрасана - это ваш шанс
Начало: Ваш отель
Расписание: Уточните сеанс – Каждый день
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$170 за человека
Из Кемера - в старинный Сиде
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Индивидуальная экскурсия из Кемера: древний Сиде и его сокровища
Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и архитектурой мечети Кулийе
Начало: Ваш отель
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
400 за всё до 4 чел.
Ваш идеальный день в Анталье
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до водопада Дюден
Ваш идеальный день в Анталье: узнайте историю Калеичи и восхититесь водопадом Дюден с горы Тюнектепе
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
325 за всё до 4 чел.
Прогулка на яхте по уединённым бухтам Анталии
🛥 На яхте
Индивидуальная
5 часов
Эксклюзивная яхтенная прогулка по бухтам Анталии из Кемера
Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в путешествие по бирюзовым водам Анталии на личной яхте
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля.
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
$600 за всё до 8 чел.
Трансфер-тур в Памуккале
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный трансфер-тур в Памуккале: удобство и красота
Подарите себе незабываемое путешествие в Памуккале с личным водителем и авто комфорт-класса
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 7:00/ по договоренности
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$400 за всё до 6 чел.
Трансфер-тур в Сагалассос и пещеру Инсую
Индивидуальная
8 часов
Индивидуальный трансфер-тур: Сагалассос и пещера Инсую из Кемера
Путешествие в прошлое и подземный мир ждут вас в туре из Кемера. Античные руины и загадочная пещера в одном путешествии
Начало: Ваш город
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$300 за всё до 6 чел.
Аренда яхты
🛥 На яхте
скидка
10%
Индивидуальная
4 часа
Приватная прогулка на яхте Briz в Кемере: уединение и красота
Мечтаете о частной морской прогулке? Арендуйте яхту в Кемере и насладитесь идиллией среди морских просторов
Начало: На ресепшн вашего отеля
Расписание: По договоренности
Сегодня в 11:00
Завтра в 09:00
650$585 за всё до 3 чел.
Фазелис и природный парк Улупинар
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Фазелис и природный парк Улупинар
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
$587 за всё до 10 чел.
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
$735 за всё до 10 чел.
Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
12 часов
Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00
Завтра в 05:00
10 июня в 05:00
$750 за всё до 10 чел.
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$437 за всё до 5 чел.
Природные Чудеса Антальи
🚶 Пешая
Индивидуальная
6 часов
Природные Чудеса Антальи
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера
Начало: Место, где вы живёте
Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$427 за всё до 5 чел.
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Каньон Тазы и античный Аспендос в путешествии из Кемера
2 в 1: исследовать древние руины и полюбоваться пейзажами нацпарка Кёпрюлю
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
350 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Антон
    1 июня 2024
    Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
    Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У нас двое детей (5
    читать дальше

    и 9 лет). Экскурсия длилась с 8-00 до 20-00. То что было классно и круто, это не сказать ничего!!! Угур очень интересный, тактичный и грамотный гид, любящий и знающий свою профессию! Он учёл абсолютно всё, что мы хотели, вся экскурсия была просто супер! Кроме того, он прекрасный человек, с которым просто интересно поговорить. К тому-же очень честный и работает сразу чувствуется для гостей Турции, а не просто номер отбывает! Мы с ним добавили к экскурсии, которую оформляли тут, античный Фазелис и подъём на гору Тахталы на фуникулёре, а также обед в именно местном турецком ресторане домашней кухни (не передать, как вкусно!!!). Всё вовремя, всё круто и классно! Но и он без работы не сидит, на гида обучался, имеет лицензию, хорошие авто. В общем, несмотря на опыт наш большой в разных странах, это один из самых-самых лучших гидов, что нам встречались! Угур, спасибо Вам! На следующий год приедем, обязательно с Вами поедем куда-то ещё! Крепко жму Вашу руку! Всё было супер!!! P.s: коллеги-туристы, сомневаться не о чем, точно-точно лучший гид и просто очень хороший человек! Teşekkürler Uğur!

    Всем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. УВсем интересующим прекрасными экскурсиями посвящается…. Договорились на проведение нестандартныой экскурсии с Угуром ещё из Москвы. У
  • М
    Михаил
    11 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Ездили семьей на машине Кирилла по горам над Анталией и Кемером. Очень понравилось. Много интересных локаций. Кирилл очень интересно рассказывает, получили удовольствие от поездки! Рекомендуем.
  • Т
    Татьяна
    9 мая 2024
    Античные города и водопад Куршунлу: путешествие из Кемера
    Были на экскурсии 7 мая 2024 года. Угур помог организовать поездку для 10 человек. Комфортные переезды, впечатляющие места интересный рассказ.
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    Угур образованный эрудированный рассказчик с прекрасным русским языком. Мы остались очень довольны и готовы рекомендовать эту экскурсию. Эти места стоит посмотреть! Поели в местном ресторанчике, очень вкусно. Важно, что эта поездка была без заезда в торговые точки, все в комфортном темпе, без беготни.

    Были на экскурсии 7 мая 2024 года. Угур помог организовать поездку для 10 человек. Комфортные переезды
  • Н
    Надежда
    8 мая 2024
    Античный город Мира и храм Святого Николая: путешествие из Кемера
    Было здорово! Прекрасно отдохнули с семьей. Угур прекрасный рассказчик и организатор.
  • А
    Артем
    8 мая 2024
    Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
    Очень понравилась экскурсия. Гид, Туран очень приятный и интересный рассказчик.
  • А
    Анна
    7 мая 2024
    Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
    Это была просто фантастическая экскурсия. Туран не только показал красивые и интересные места Кемера и окрестностей, но также отвечал на все
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    дурацкие вопросы, возникавшие по ходу. Предоставил возможность погулять самостоятельно и сделать фотографии. Фазелис - просто неожиданная любовь. Но!! Если бы не наш гид мы бы ничего не поняли. Развалины и развалины. Туран все детально рассказал настолько интересно и подробно, что в красках представилась жизнь этого древнего города. После экскурсии у нас была возможность окунуться в море в бухте Фазелиса. Это было неожиданно здорово. В бухте очень мелкий песчаный пляж с очень комфортным заходом в море. Удержаться от купания было невозможно. Настоятельно рекомендую данную экскурсию, чтобы по-новому взглянуть на побережье. Ездили с ребенком 7 лет, было совершенно не утомительно.

    Это была просто фантастическая экскурсияЭто была просто фантастическая экскурсияЭто была просто фантастическая экскурсия
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    В целом, все понравилось. Это скорее не экскурсия, а просто прогулка. Прекрасные виды, отличные фото получились. Особенно ощутим контраст между
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    жизнью в отеле и реальной Турцией. Не могу сказать, что мы особенно обогатили свои знания, но впечатления остались позитивные. Дети, к сожалению, не особенно желали вовлекаться, а я прекрасно провела время. Не утомительно, по времени как раз уложились в 4 часа. На 3-4 человек цена получается оптимальная, на мой взгляд.

  • E
    Ekaterina
    30 апреля 2024
    Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада
    Гид Ислам - очень тактичный, вежливый, приятный в общении. Свободно владеет русским языком. Родился, вырос и живёт в Турции, и
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    знает об этой стране всё. Подробно обо всём рассказывал на протяжении всего дня. Мы были с двумя детьми, а с ними бывает, что случаются форс-мажоры, Ислам во всём нам помогал и очень спокойно реагировал на капризы и различные ситуации с детьми. За что ему огромное СПАСИБО! 🙏 Экскурсия была насыщенная и прошла комфортно для нас с детьми. Мы увидели много красивых мест. От экскурсии и гида у нас остались только положительные эмоции и впечатления. Рекомендуем 👍

  • А
    Алексей
    12 марта 2024
    Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе - в мини-группе
    Организация тура на высоте, все строго по времени и согласно описанной программе и стоимости. Никаких неприятных неожиданностей в этом плане. Добрались
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    на вершину горы и оттуда спускались вниз по тропе. Уровень довольно сложный, надо быть готовым физически и желательно иметь специальную обувь. Мы были в кроссовках, поэтому было немного сложно. Виды шикарные, горы, ливанские кедры, очень атмосферно. Идеально для тех, кто не готов тратить на поход по Ликийской тропе несколько дней, но интересно пройти хотя бы небольшой участок, чтобы понять что это такое.

  • И
    Ирина
    26 февраля 2024
    Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
    Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось посмотреть что то не
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    избитое. Да и зять рвался в горы. Нашли то, что нам подошло. Прекрасная природа Турции! Мы в Турции в отпуске бывали на разных экскурсиях, но на индивидуальной в горах впервые. Кирилл интересно рассказывает, и интересные факты из истории и старинные легенды и показывает современный уклад жизни- слушать не утомительно и в то же время безумно интересно. Очень много выходили из машины, прогуливались, любовались красотой гор, горных рек, испытали турецкие качели над пропастью -экскурсия для тех, кто не любит гонки в больших автобусных группах с посещением множества достопримечательностей. Путешествовали на машине Кирилла. Было комфортно и безопасно. Попробовали домашние турецкие лепешки в горах и конечно, турецкий чай. В следующий раз, когда будем в Антальи или Кемере- обязательно будем заказывать экскурсии у Кирилла -тактичный, умный, разносторонний человек, приятный в общении и умеющий интересно рассказывать по любым темам экскурсовод. Будем рекомендовать его как гида друзьям и знакомым!

    Путешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. ХотелосьПутешествовали двумя семьями- дочь с мужем и двое родителей! Погода в феврале была почти летняя. Хотелось

Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Кемере
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30
  1. Старый город Антальи и водопад Дюден: путешествие из Кемера
  2. Приключения в горах Турции: поездка из Кемера
  3. Из Кемера - в Памуккале и античный Иераполис
  4. Кемер, этнопарк Йорук и античный Фазелис
  5. «Хлопковый замок» Памуккале и античный Иераполис из Кемера
Какие места ещё посмотреть в Кемере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Памуккале
  2. Каньоны Кепрюлю
  3. Старый город
  4. Олимпос
  5. Демре
  6. Мира
  7. Лавандовые поля
  8. Иераполис
  9. Калеичи
  10. The land of legends
Сколько стоит экскурсия по Кемеру в июне 2024
Сейчас в Кемере в категории "Индивидуальные" можно забронировать 30 экскурсий и билетов от 170 до 750 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 150 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
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