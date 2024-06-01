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🚗 На машине Индивидуальная 4.5 часа 1 отзыв Путешествие из Кемера: Олимпос, Фаселис и огни Янарташа Присоединяйтесь к незабываемому путешествию в прошлое, наслаждаясь красотами древних городов и тайнами горы Янарташ € 320 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 10 часов 2 отзыва Гора Тахталы и треккинг по Ликийской тропе: приключение в Кемере Поднимитесь на гору Тахталы на фуникулёре, исследуйте Ликийскую тропу и насладитесь обедом в деревенском ресторане Начало: У вашего отеля в Кемере € 300 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 5 часов 1 отзыв Из Кемера в Анталию: Старый город и два водопада Посетите исторический центр Антальи и два живописных водопада. Узнайте о древних цивилизациях и насладитесь красотой природы. Трансфер включён Начало: У вашего отеля € 240 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 1 отзыв Церковь Святого Николая и античный город Мира с профессиональным гидом Путешествие в Демре и Мире с профессиональным гидом. Узнайте о жизни Николая Чудотворца и исследуйте древние руины € 300 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Индивидуальная морская прогулка на яхте в Кемере - уединение и красота Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в круиз на белоснежной яхте по бухтам Кемера Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день. от $ 350 за всё до 6 чел.

🪂 На параплане Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Экстремальный параглайдинг в Кемере: взлет с Тахталы Хотите увидеть турецкое побережье с высоты птичьего полета? Параглайдинг в Кемере из Адрасана - это ваш шанс Начало: Ваш отель Расписание: Уточните сеанс – Каждый день $ 170 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 6 часов Индивидуальная экскурсия из Кемера: древний Сиде и его сокровища Погрузитесь в историю Сиде, насладитесь красотой водопада Манавгат и архитектурой мечети Кулийе Начало: Ваш отель € 400 за всё до 4 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 4 часа Ваш идеальный день в Анталье: от Калеичи до водопада Дюден Ваш идеальный день в Анталье: узнайте историю Калеичи и восхититесь водопадом Дюден с горы Тюнектепе € 325 за всё до 4 чел.

🛥 На яхте Индивидуальная 5 часов Эксклюзивная яхтенная прогулка по бухтам Анталии из Кемера Подарите себе незабываемые впечатления, отправившись в путешествие по бирюзовым водам Анталии на личной яхте Начало: Ваш отель Расписание: Каждый день. Время встречи может варьироваться в зависимости от отеля. $ 600 за всё до 8 чел.

Индивидуальная 12 часов Индивидуальный трансфер-тур в Памуккале: удобство и красота Подарите себе незабываемое путешествие в Памуккале с личным водителем и авто комфорт-класса Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 7:00/ по договоренности $ 400 за всё до 6 чел.

Индивидуальная 8 часов Индивидуальный трансфер-тур: Сагалассос и пещера Инсую из Кемера Путешествие в прошлое и подземный мир ждут вас в туре из Кемера. Античные руины и загадочная пещера в одном путешествии Начало: Ваш город Расписание: Ежедневно в 9:00 $ 300 за всё до 6 чел.

🛥 На яхте 10% скидка Индивидуальная 4 часа Приватная прогулка на яхте Briz в Кемере: уединение и красота Мечтаете о частной морской прогулке? Арендуйте яхту в Кемере и насладитесь идиллией среди морских просторов Начало: На ресепшн вашего отеля Расписание: По договоренности 650 $ 585 за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 8 часов Фазелис и природный парк Улупинар Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 09:00, 10:00, 11:00 $ 587 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 12 часов Демре - Мира - Кекова: индивидуальная экскурсия из Кемера Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 07:00, 07:30 $ 735 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 12 часов Памуккале: индивидуальная экскурсия из Кемера Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 05:00, 06:00 $ 750 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 7 часов Перге - античный город, водопад Куршунлу и Деппо Аутлет Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 $ 437 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 6 часов Природные Чудеса Антальи Начало: Ваш отель Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 $ 427 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 🚐 На микроавтобусе Индивидуальная 6 часов Экскурсия в аквариум Антальи из Кемера Начало: Место, где вы живёте Расписание: Ежедневно в 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00 $ 427 за всё до 5 чел.