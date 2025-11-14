Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно

Описание тура

Наш хайкинг-тур это 5-ти дневное приключение по Восточной части Ликийской тропы, входящую в топ-10 самых живописных троп мира. Мы будем проходить по 20 км в течение 3 дней. Суммарно мы пройдём 50 км от деревни Текирова до Маяка Гелидония.

По пути зайдём на вечные огни Химера, искупаемся на пляже, а также посетим руины древнеримского города Олимпос, в котором был Юлий Цезарь.

Уровень сложности средний, тем не менее к нам присоединяется много новичков без опыта долгих походов. Мы идём в комфортном темпе, делая много остановок. Группу сопровождает 2 гида, чтобы никто не потерялся.

Ночевать будем в отелях, а чемоданы будет перевозить трансфер.

Будем дышать сосново-морским воздухом, любоваться скалистыми бухтами, проходить через пляжи с лазурной водой.