Описание тура
Наш хайкинг-тур это 5-ти дневное приключение по Восточной части Ликийской тропы, входящую в топ-10 самых живописных троп мира. Мы будем проходить по 20 км в течение 3 дней. Суммарно мы пройдём 50 км от деревни Текирова до Маяка Гелидония.
По пути зайдём на вечные огни Химера, искупаемся на пляже, а также посетим руины древнеримского города Олимпос, в котором был Юлий Цезарь.
Уровень сложности средний, тем не менее к нам присоединяется много новичков без опыта долгих походов. Мы идём в комфортном темпе, делая много остановок. Группу сопровождает 2 гида, чтобы никто не потерялся.
Ночевать будем в отелях, а чемоданы будет перевозить трансфер.
Будем дышать сосново-морским воздухом, любоваться скалистыми бухтами, проходить через пляжи с лазурной водой.
Программа тура по дням
Прилёт и переезд в Чиралы
Выезжаем из аэропорта Анталии в 14:00 в деревню Чиралы. Если вы уже будете в Анталии, то по пути заберём вас в центре города у обозначенной точки. Дорога займёт 1ч 30 мин.
По приезду заселяемся в отель и ужинаем.
После ужина турлидеры расскажут о правилах безопасности на тропе, а также ответят на самые частые вопросы.
Знакомство участников началось ещё за неделю до поездки в Телеграм-чате. А теперь самое время сыграть в игру, чтобы окончательно растопить лёд между участниками и создать дружелюбную и безопасную атмосферу в группе.
Познакомившись идём в небольшую трек-разминку к природным вечным огням Химеры.
Трекинг от Чиралы до пляжа Текирова
Завтракаем вкусным турецким завтраком и выходим на трек в 10:00.
Пройдём 11 км за 7 часов. Общий подъём 523м. Общий спуск 526м. Макс. высота 125м.
Неспешно идём по тропе, наслаждаясь сосново-морским воздухом, солнышком и горными пейзажами. Второй гид всегда идёт со скоростью самого медленного участника, поэтому никто точно не потеряется.
На одном из пляжей делаем долгую остановку на обед. Разработке обеденного меню мы уделили особое внимание, ведь нужно сытно подкрепиться, при этом без тяжести.
Поэтому обед будет состоять из заготовок, приготовленных гидами в отелях и сезонными овощами и фруктами с фермерских лавок. А после чай с шоколадкой.
Кстати, у желающих будет возможность искупаться.
Подкрепившись, возвращаемся в отель. Затем приняв горячий душ, собираемся за ужином. А после отдыхаем и играем.
Трекинг от Чиралы до Адрасана
Пройдём 19 км за 8 часов. Общий подъём 774 м. Общий спуск 723 м. Макс. высота 725 м.
Загружаем вещи в машину. Их бережно довезут до следующего отеля, пока мы будем весь день идти.
После сытного завтрака мы отправляемся в путь по треку. Наш первый остановочный пункт - руины древнего города Олимпос, посещенного самим Юлием Цезарем.
Разглядев древнеримские реликвии, мы направляемся дальше. Сегодня наш маршрут ведет в горы, через густой лес. На смотровой площадке мы делаем долгую остановку, где наслаждаемся великолепным видом на Адрасан во время обеда.
Попив чай, продолжаем движение, теперь только на спуск.
Наконец, мы достигаем нашего райского отеля, где нас ожидает ужин с мясом и овощами на гриле, а также разнообразными авторскими закусками, приготовленными хозяевами.
После ужина мы собираемся у камина, где проводим время в беседах и играх, окунувшись в уютную атмосферу нашего временного пристанища.
Трекинг до маяка Гелидония
Пройдём 18 км за 8 часов. Общий подъём 936 м. Общий спуск 845 м. Макс. высота 416 м.
Сегодня последний ходовой день. Всю дорогу будет открываться много видов на море, отвесные скалы и сосновый лес.
Финальной точкой похода будет Маяк Гелидония. Тот самый, который изображен на обложке книги про Ликийскую тропу, написанную открывателем всей тропы.
Встретив закат здесь, доходим до основной дороги, где нас встретит трансфер и довезет до отеля.
Переодевшись встречаемся за последним ужином, а после играем в квиз.
Возвращение в Анталью
Поспав подольше, завтракаем. В 11:00 садимся в трансфер, который отвезет нас обратно в Анталию. По пути в аэропорт будет возможность выйти в центре города.
Ну что ж, наполненные новыми эмоциями от природы и удивительных людей прощаемся и разъезжаемся по разным уголкам планеты.
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер из/в аэропорт Анталии
- Проживание в отелях (4 ночи)
- Входной билет к огням Химера
- Входной билет в древнеримский город Олимпос
- Все завтраки
- Обеды во время трекинга
- Сопровождение 2-ух турлидеров
- Перевозка вещей от жилья к жилью
Что не входит в цену
- Авиабилеты от/до Антальи из вашего города
- Страховка
- Ужины
О чём нужно знать до поездки
Физической подготовка
Перед началом тура рекомендуем включить тренировки для укрепления ног и сердечно-сосудистой системы, а также прогулки на длинные расстояния.
Экипировка
Вам понадобятся трекиговые палки, пенка-сидушка и трекинговая обувь. Также можно идти в спортивных кроссовках, главное с жёсткой подошвой и хорошей фиксацией голеностопа. Трекиговые палки и пенку-сидушку можно взять в аренду.
Пожелания к путешественнику
Мы организуем хайкинг-туры для любителей активного отдыха и новых приключений. Ждём энергичных и любознательных людей, готовых исследовать новые маршруты и наслаждаться природой.