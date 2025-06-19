Приглашаем вас в удивительное путешествие в Каппадокию — край каменных долин, подземных городов и волшебных пейзажей! За два дня вы увидите легендарные скалы и крепости, прогуляетесь по древним монастырям и сделаете невероятные фото на фоне природных чудес.
У вас будет возможность полетать на воздушном шаре на рассвете и почувствовать себя частью этой сказочной страны.
Описание тураНезабываемое приключение Погрузитесь в сказочный мир Каппадокии — с её древними подземными городами, романтичными долинами и невероятными пейзажами. За два дня вы увидите уникальные достопримечательности, прикоснётесь к истории и почувствуете атмосферу древности и тишины, скрытую в камне. Маршрут первого дня Выезд из Анталии — рано утром, около 03:00. По пути — завтрак в уютном кафе с традиционной турецкой кухней. Первой достопримечательностью станет крепость Учхисар — самая высокая точка Каппадокии. С вершины открываются панорамные виды на долины и вулканические скалы. Далее — музей под открытым небом в Гёреме, где сохранились монастыри и фрески раннехристианской эпохи. После прогулки — обед в местном ресторане. Затем — посещение живописных долин: Долины Любви и Долины труб фей с фантастическими природными формами, словно созданными для фотосессий. Небольшая остановка у Красной реки (Кызылырмак) — самой длинной в Турции, с её характерным красноватым оттенком. Один из амых ярких моментов — спуск в подземный город. Узкие тоннели, жилые помещения и древние убежища поражают своей продуманностью. Завершает день визит в гончарную мастерскую и заселение в отель. Второй день в Каппадокии На рассвете второго дня по желанию возможен полёт на воздушном шаре — или посещение обзорной площадки. Далее — прогулка по Долине Верблюдов и остановка у караван-сарая в Аксарае — древнего приюта на Великом шёлковом пути. На обратном пути — обед в Конье, духовном центре Турции и родине Мевляны. Вечером — возвращение с багажом ярких впечатлений и вдохновения. Важная информация:
- Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре).
- Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг.
- В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы.
- Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей.
Понедельник четверг суббота днём раннее мы с вами свяжемся через WhatsApp Telegram напишем точное время выезда зависит от вашего отеля
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин
- Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Долина Воображений (Деврент)
- Долина Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от/до отеля
- Услуги гида-историка
- Проживание в двухместном номере
- Входные билеты по маршруту
- Завтрак и ужин в отеле
- Вода в автобусе
- Страховка
Что не входит в цену
- Напитки
- Одноместный номер - доплата 15$
- Посещение заката в Красной долине - 15$
- Панорама воздушных шаров на джипе 50$
- Обед 1-й день 15$/nOбед 2-й день 15 $ (город Конья)
- Панорама воздушных шаров на рассвете 1.5 часа на автобусе 30$
- Полёт на воздушном шаре от 150 € до 250 € (по желанию)
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
19 июн 2025
Вчера ездили с женой на экскурсию и остались очень довольны. У жены было день рождения, наш гид поздравил нас и организовал в отеле сюрприз. Мы остались очень довольны, спасибо нашему гиду султану ты лучший гид которого мы встречали.
И
Игорь
29 апр 2025
"Меня давно тянуло в Каппадокию, и вот наконец решился поехать. Был в полном восторге от видов и атмосферы. Особенно впечатлили древние церкви в скалах и подземный город. Гид рассказал столько всего интересного, что захотелось прочитать историю региона после возвращения.
"
"
