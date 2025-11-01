Путешествие в Каппадокию с выездом из Антальи
Побывать в живописных долинах, спуститься в подземный город и увидеть древний караван-сарай
«Затем совершим увлекательный променад среди причудливых пейзажей долины Любви и посетим несколько локаций долины Трубных фей»
Незабываемое путешествие на 2 дня в сказочную Каппадокию из Кемера
«Каппадокия — это волшебный край в сердце Турции, где природа и история сплелись в уникальный пейзаж»
Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Kемера
«Затем — посещение живописных долин: Долины Любви и Долины труб фей с фантастическими природными формами, словно созданными для фотосессий»
Хайкинг по Ликийской тропе (восток) без рюкзаков с отелями
Хайкинг-тур по живописной тропе вдоль Средиземного моря с весёлой компанией
«Познакомившись идём в небольшую трек-разминку к природным вечным огням Химеры»
