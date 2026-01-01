Хайкинг и яхтинг по Ликийской тропе (восток) без рюкзаков с проживанием в отелях
Наш хайкинг-тур - это шестидневное приключение по восточной части Ликийской тропы
«Трекинг по живописной тропе без лишнего груза»
26 сен в 10:00
от 71 822 ₽ за человека
Хайкинг по Ликийской тропе (восток) без рюкзаков с отелями
Хайкинг-тур по живописной тропе вдоль Средиземного моря с весёлой компанией
«Трекинг по живописной тропе без лишнего груза»
3 окт в 10:00
31 окт в 10:00
от 60 524 ₽ за человека
Поход по Турции: Южная Ликийская тропа налегке
В лагере всегда есть душ с тёплой водой, и все трекинги налегке, без тяжёлых рюкзаков
25 окт в 10:00
4 окт в 10:00
от 56 500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Кемеру в категории «Треккинг и походы»
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