Каппадокия — это волшебный край в сердце Турции, где природа и история сплелись в уникальный пейзаж.
В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и восторг!
Описание тураПотрясающая Каппадокия Добро пожаловать в сказочный мир Каппадокии! Тысячелетия назад извержения вулканов создали здесь мягкие туфовые породы, а ветер и дожди превратили их в фантастические скалы, напоминающие грибы, башни и замки. Этот регион известен своими «волшебными дымоходами» — высокими каменными столбами, внутри которых люди вырубали дома, храмы и даже целые подземные города. Один из самых известных — Деринкую —уходит под землю на восемь этажей. Вас ожидает: В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды. Это экскурсия оставит незабываемые впечатления! Каппадокия — место, где сказка становится реальностью, а каждый уголок хранит следы древних цивилизаций. Важная информация:
- Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре).
- Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг.
- В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы.
- Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей.
Время отправления может меняться. В этом случае вы будете уведомлены сообщением.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин
- Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Долина Воображений (Деврент)
- Долина Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
- Безлимитная вода в автобусе
- Входной билет в подземный город
- Посещение всех локаций и долин указаном в программе экскурсии
- Проживание в отеле 1 ночь
- Ужин и завтрак в отеле
- Услуги гида историка (русский, английский)
- Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день экскурсии
- Обед (1-й и 2-й день) - по 15$ за один прием пищи
- Напитки, в том числе в отеле
- Панорама воздушных шаров на рассвете - 30$
- Сафари на Цветных джипах на рассвете - 50$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
- Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - 25$
- Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
- Прогулка на квадроциклах - 50$
- Ночевка на одноместном номере - 15$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 160€.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Из вашего отелья
Завершение: Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Время отправления может меняться. В этом случае вы будете уведомлены сообщением.
Экскурсия длится около 1 дня 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Е
Екатерина
25 окт 2025
Кападокия, очень колоритно, классный гид Ольга
И
Ирина
18 окт 2025
А
Александра
13 сен 2025
Поездка оставила самые лучшие воспоминания и прекрасные эмоции. Организовано все было очень хорошо, великолепный гид Султан сделал все возможное, чтобы учесть все пожелания каждого гостя. Понравилось что не было даже
Е
Евгений
31 авг 2025
Все отлично организовано, четко, понятно и радушно, спасибо
Ю
Юлия
25 авг 2025
Ездили на 2-х дневный тур в Каппадокию с гидом Султаном, очень умный человек, с прекрасным чувством юмора. сделал наш отдых незабываемый 😃Рассказал много фактов исторических про те места которые мы
С
Светлана
16 авг 2025
Очень хорошая организация экскурсии:вовремя забрали из отеля, все заявленное в программе выполнено на 5+. Гид Султан просто великолепный, эрудированный, профессионал своего дела. Шары-это просто не передать словами, это просто надо увидеть. Спасибо организаторам и гиду за незабываемую поездку. Экскурсия на 10+ из 5.
Е
Екатерина
14 июл 2025
Отличная организация, цены ниже чем на "улице", передвигались на комфортном автобусе с кондиционером, дорога была лёгкой, хотя ехали из Кемера, технические остановки были примерно через каждые 1,5/2 часа. Гид замечательный,
Н
Наталья
27 мая 2025
Потрясающее путешествие в великолепную Кападдокию.
Понравилось всё. Комфортный микроавтобус. Красивые пейзажи при остановке на завтрак. За два дня были охвачены все локации Кападдокии. Огромная благодарность экскурсоводу Ольге, которая преподнесла всё бесподобно,
А
Анна
2 мая 2025
Посещение Каппадокии оставило в моей душе незабываемые впечатления. Полет на воздушном шаре над величественными скалами и посещение местных деревень позволило погрузиться в атмосферу этого удивительного места.
С
Сергей
26 апр 2025
Каппадокия - это сказочный уголок природы. Я наслаждался пешими прогулках по ущельям, посещением пещерных монастырей и катанием на велосипеде среди уникальных скал.
В
Викторія
21 апр 2025
И вправду Каппадокия была незабываемой, огромное спасибо организаторам за правдивую информацию которой соответствовало все путешествие ☺️
Ну и конечно же эта поездка не была бы такой интересной и увлекательной без гида
А
Антонина
18 апр 2025
Я ощутила волшебство Каппадокии. Полет на воздушном шаре позволил увидеть панораму сказочных скал и долин, а прогулка по пещерным городам открыла взгляд на древнюю историю этого удивительного места.
И
Иван
7 апр 2025
Посещение Каппадокии стало для меня удивительным приключением. Это место полно тайн и загадок, а пещерные церкви и уникальные ландшафты создают неповторимую атмосферу.
О
Ольга
6 апр 2025
Каппадокия - это место, которое не похоже ни на что другое. Скалы в форме грибов, подземные города и виноградники создают удивительные пейзажи, которые заставляют задуматься о величии природы.
М
Мария
2 апр 2025
Я влюбилась в Каппадокию с первого взгляда. Свечение скал, пещерные города и удивительные рассветы создают магическую атмосферу, которая останется в моем сердце навсегда.
