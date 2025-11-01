Мои заказы

Пешие туры-прогулки в Кемере с экскурсоводом

Найдено 3 тура в категории «Пешеходные» в Кемере, цены от $39, скидки до 55%. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2025 году
Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Kемера
Пешая
На автобусе
2 дня
-
55%
2 отзыва
Сказочная Каппадокия с проживанием в туфовом отеле из Kемера
Начало: Ваш отель
Завтра в 01:30
3 ноя в 01:30
$39.60$88 за человека
Сказочная Каппадокия на 2 дня с проживанием пещерном отеле из Кемера
Пешая
На автобусе
1 день 20 часов
-
25%
7 отзывов
Сказочная Каппадокия на 2 дня с проживанием пещерном отеле из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Каждый день, кроме вторника, в 2:30
Завтра в 02:00
3 ноя в 02:00
$75$100 за человека
Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Кемера
Пешая
На автобусе
Полеты на самолетах
1.5 день
-
5%
Сказочная Каппадокия на 2 дня в самолете из Кемера
Начало: Ваш отель
Расписание: Вторник, пятница в 3:00
3 мар в 03:00
6 мар в 03:00
$380$400 за человека

