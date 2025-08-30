Мои заказы

Сказочная Каппадокия на 2 дня с проживанием пещерном отеле из Кемера

Каппадокия — это волшебный край в сердце Турции, где природа и история сплелись в уникальный пейзаж.

В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и восторг!
5
7 отзывов
Ближайшие даты:
13
ноя15
ноя17
ноя20
ноя22
ноя24
ноя27
ноя
Время начала: 02:00

Описание тура

Потрясающая Каппадокия Добро пожаловать в сказочный мир Каппадокии! Тысячелетия назад извержения вулканов создали здесь мягкие туфовые породы, а ветер и дожди превратили их в фантастические скалы, напоминающие грибы, башни и замки. Этот регион известен своими «волшебными дымоходами» — высокими каменными столбами, внутри которых люди вырубали дома, храмы и даже целые подземные города. Один из самых известных — Деринкую —уходит под землю на восемь этажей.
  • Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре).
  • Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг.
  • В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы.
  • Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей.

Каждый день, кроме вторника, в 2:30

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Подземный город в Каппадокии
  • Национальный Парк Гёреме
  • Скальная Крепость Ортахисар
  • Скальная Крепость Учхисар
  • Скальный город Чавушин
  • Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
  • Долина Любви
  • Долина Воображений (Деврент)
  • Долина Голубей и каппадокийские голубятни
  • Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
  • Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
  • Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
  • Безлимитная вода в автобусе
  • Входной билет в подземный город
  • Посещение всех локаций и долин указаном в программе экскурсии
  • Проживание в отеле 1 ночь
  • Ужин и завтрак в отеле
  • Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
  • Завтрак в первый день экскурсии
  • Обед (1-й и 2-й день) - по 15$ за один прием пищи
  • Напитки, в том числе в отеле
  • Панорама воздушных шаров на рассвете - 30$
  • Сафари на Цветных джипах на рассвете - 50$
  • Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
  • Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
  • Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - 25$
  • Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
  • Прогулка на квадроциклах - 50$
  • Ночевка на одноместном номере - 15$
  • Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 160€.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
  • Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре)
  • Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг
  • В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы
  • Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
7
4
3
2
1
К
Кристина
30 авг 2025
Экскурсия в Каппадокию прошла согласно описанию, в комфортном и размеренном режиме, но при этом была познавательной и насыщенной.

Дорога совсем не утомила - были периодические остановки. Добираться на автобусе до Каппадокии
- лучший вариант, так как есть возможность наблюдать за изменяющимися пейзажами вдоль дороги.

Аутентичный отель погружает в местную атмосферу. Полет на шаре завораживающий. Все посещенные локации невероятные!

Отдельная благодарность нашему гиду - Султану. Подробно рассказывал все организационные моменты, показал Каппадокию, систематизировал информацию об этом месте и понятно предоставил слушателям.

Экскурсия была замечательной, осталась в восторге, получила только положительные эмоции.
Огромное спасибо организаторам за достойный уровень проведения экскурсии и незабываемые впечатления, которые превзошли все ожидания.

О
Олеся
9 июл 2025
Поездка очень понравилась, гид интересно рассказывал про исторические места и события. Номер в пещерном отеле был роскошным, превзошёл ожидания. Полет на шаре прошел отлично, с высоты открываются самые лучшие виды
на Каппадокию, посадка была мягкой. Единственный был момент на экскурсии "Красный закат", не предупредили, что там на столько сложная дорога будет и крутая лестница. В платье и в босоножках точно не стоит ходить, нужна спортивная одежда и обувь обязательно. А ещё, у кого больные колени точно туда ходить не стоит. Поэтому нужны фото дороги и лестницы, нужно об этом предупреждать. А в остальном всё было хорошо. Обеды вкусные и разнообразные. Благодарю за организацию!

А
Анна
1 июн 2025
Каппадокия - волшебное место! Воздушные шары, уникальные скалы и пещерные города оставили меня безмолвной. Это было незабываемое приключение!
М
Максим
27 мая 2025
Посещение Каппадокии стало для меня увлекательным путешествием в мир фантазий. Свечение красных скал, полет на воздушном шаре и обед в пещерном ресторане - все это было незабываемо.
А
Александр
11 мая 2025
Я побывал в Каппадокии и остался очарованным этим местом. Сказочные пейзажи, пещерные города и теплый прием местных жителей сделали мое путешествие незабываемым.
М
Марк
11 мая 2025
Моя поездка в Каппадокию была фантастической! Я влюбился в пейзажи, искусство и культуру этого удивительного места. Рекомендую всем!
Е
Елена
8 мая 2025
Каппадокия - это место, где природа создала настоящие чудеса. Скалы, пещерные церкви и подземные города оставили в моей душе ощущение восторга и благоговения.

Тур входит в следующие категории Кемера

