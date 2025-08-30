Каппадокия — это волшебный край в сердце Турции, где природа и история сплелись в уникальный пейзаж.
В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и восторг!
Описание тураПотрясающая Каппадокия Добро пожаловать в сказочный мир Каппадокии! Тысячелетия назад извержения вулканов создали здесь мягкие туфовые породы, а ветер и дожди превратили их в фантастические скалы, напоминающие грибы, башни и замки. Этот регион известен своими «волшебными дымоходами» — высокими каменными столбами, внутри которых люди вырубали дома, храмы и даже целые подземные города. Один из самых известных — Деринкую —уходит под землю на восемь этажей. Вас ожидает: В этой поездке вас ждёт крепость Учхисар, долины с «трубными феями», Долина Любви, подземный город и легендарный караван-сарай. Утренний полет на воздушном шаре или панорамная площадка подарят вам невероятные эмоции и волшебные виды. Это экскурсия оставит незабываемые впечатления! Каппадокия — место, где сказка становится реальностью, а каждый уголок хранит следы древних цивилизаций. Важная информация:
- Во время экскурсии необходимо иметь при себе: паспорт, удобную одежду и обувь, головной убор, солнцезащитные очки и крем, сменную одежду, кофту, куртку (для турецкой ночи и полета на воздушном шаре).
- Берите наличные деньги для оплаты дополнительных услуг.
- В зависимости от погоды порядок осмотра достопримечательностей, полеты на воздушных шарах и другие мероприятия могут быть отменены. В таких случаях гид имеет право изменить порядок программы.
- Вы не можете запросить место для детей, зарегистрированных бесплатно (если в автобусе есть свободное место, то его можно использовать). Дети, забронированные бесплатно, сидят на коленях у родителей.
Каждый день, кроме вторника, в 2:30
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Подземный город в Каппадокии
- Национальный Парк Гёреме
- Скальная Крепость Ортахисар
- Скальная Крепость Учхисар
- Скальный город Чавушин
- Церковь 6-го века Иоанна Крестителя
- Долина Любви
- Долина Воображений (Деврент)
- Долина Голубей и каппадокийские голубятни
- Полет воздушных шаров (если позволят погодные условия)
- Красивейший закат в Красной Долине (Кызыл Чукур)
Что включено
- Трансфер от и до вашего отеля (комфортный транспорт с кондиционером)
- Безлимитная вода в автобусе
- Входной билет в подземный город
- Посещение всех локаций и долин указаном в программе экскурсии
- Проживание в отеле 1 ночь
- Ужин и завтрак в отеле
- Страховка во время экскурсии
Что не входит в цену
- Завтрак в первый день экскурсии
- Обед (1-й и 2-й день) - по 15$ за один прием пищи
- Напитки, в том числе в отеле
- Панорама воздушных шаров на рассвете - 30$
- Сафари на Цветных джипах на рассвете - 50$
- Молитвы Дервишей (Небесные танцы, Сема) - 20$
- Шоу программа «Турецкая Ночь в Каппадокии» - 40$
- Ночное лазерное шоу в музее Зельве «История Каппадокии» - 25$
- Конная прогулка по долинам Каппадокии (на рассвете или на закате) - 50$
- Прогулка на квадроциклах - 50$
- Ночевка на одноместном номере - 15$
- Полет на воздушном шаре в долине Гёреме - 160€.
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день, кроме вторника, в 2:30
Экскурсия длится около 1 дня 20 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
К
Кристина
30 авг 2025
Экскурсия в Каппадокию прошла согласно описанию, в комфортном и размеренном режиме, но при этом была познавательной и насыщенной.
Дорога совсем не утомила - были периодические остановки. Добираться на автобусе до Каппадокии
О
Олеся
9 июл 2025
Поездка очень понравилась, гид интересно рассказывал про исторические места и события. Номер в пещерном отеле был роскошным, превзошёл ожидания. Полет на шаре прошел отлично, с высоты открываются самые лучшие виды
А
Анна
1 июн 2025
Каппадокия - волшебное место! Воздушные шары, уникальные скалы и пещерные города оставили меня безмолвной. Это было незабываемое приключение!
М
Максим
27 мая 2025
Посещение Каппадокии стало для меня увлекательным путешествием в мир фантазий. Свечение красных скал, полет на воздушном шаре и обед в пещерном ресторане - все это было незабываемо.
А
Александр
11 мая 2025
Я побывал в Каппадокии и остался очарованным этим местом. Сказочные пейзажи, пещерные города и теплый прием местных жителей сделали мое путешествие незабываемым.
М
Марк
11 мая 2025
Моя поездка в Каппадокию была фантастической! Я влюбился в пейзажи, искусство и культуру этого удивительного места. Рекомендую всем!
Е
Елена
8 мая 2025
Каппадокия - это место, где природа создала настоящие чудеса. Скалы, пещерные церкви и подземные города оставили в моей душе ощущение восторга и благоговения.
Тур входит в следующие категории Кемера
