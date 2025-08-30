читать дальше

на Каппадокию, посадка была мягкой. Единственный был момент на экскурсии "Красный закат", не предупредили, что там на столько сложная дорога будет и крутая лестница. В платье и в босоножках точно не стоит ходить, нужна спортивная одежда и обувь обязательно. А ещё, у кого больные колени точно туда ходить не стоит. Поэтому нужны фото дороги и лестницы, нужно об этом предупреждать. А в остальном всё было хорошо. Обеды вкусные и разнообразные. Благодарю за организацию!