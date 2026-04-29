Групповая
Кушадасы: морская прогулка на лодке
Проведите день на уютной лодке, наслаждаясь морскими пейзажами и купанием в Эгейском море. Включены обед и напитки. Присоединяйтесь к группе до 15 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
1 мая в 09:00
€30 за человека
-
10%
Индивидуальная
до 6 чел.
Эфес и его святыни - из Кушадасы
Отправиться в сердце античного мира и представить себе жизнь древнеримского мегаполиса
Начало: По договорённости
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
€495
€550 за всё до 6 чел.
Групповая
На корабле в Кушадасы (всё включено)
Поплавать в трёх самых красивых бухтах региона
Начало: У входа в отель
Расписание: ежедневно в 08:30
Завтра в 08:30
1 мая в 08:30
€38 за человека
Последние отзывы на экскурсии
Замечательная экскурсия. Познавательная, интересная были факты истории,которые прежде не знали. Фарида замечательный гид,чуткий,внимательный,знания прекрасные. Советуем. Нам очень понравилось.
Отличный вариант провести целый день на воде, увидев три замечательные бухты!
В предложение включен трансфер от/до отеля, очень приличный обед, приветливая и дружелюбная команда!!!
Отдельное спасибо за умопомрачительно подобранный трек лист🙏 местный диджей эстет и любитель европейских хитов🔥🔥🔥
Нам очень понравилось! Были с детьми и всем было понятно. На следующий день много обсуждений от них)) Спасибо!
Организаторы сработали прекрасно - вопросов нет. Трансфер к отелю вовремя, во время поездки все четко организовано. Бухты красивые. Не скажу, что данное мероприятие подойдет интровертам из-за других посетителей, которые никак не соблюдают личные границы и правила приличия. Но, возможно, просто нам «повезло». Повторюсь, что к организации поездки вопросов нет.
Экскурсия впечатлила. Экскурсовод Фарида рассказывала интересно.
В целом для морской прогулки всё было отлично, тем более организованной в другой стране. Забрали из отеля во время, вернули в лучшем виде) Сама прогулка не может оставить равнодушным, район Кушадасы и море великолепные, в октябре мы плавали и наслаждались водой. В саму поездку я бы включила какой нибудь интерактив, мне показалось немного скучновато.
Прокатились по бухтам от Кушадасы на кораблике с удовольствием!
Что понравилось:
1. Отличный трансфер на миниавтобусах до 15 пассажиров, водитель аккуратный
2. На пристани встретили и провели до нашего кораблика
3. Команда на кораблике
На корабле было не так много людей, было очень комфортно. Весёлая команда, были танцы, обед.
Отличная морская прогулка. Несколько остановок для купания. Удобные места для отдыха. Вкусный Обед Забрали от отеля и привезли назад. Все было отлично организовано. Спасибо.
