1 чел.
По популярности
Групповая
7 часов
Кушадасы: морская прогулка на лодке
Прокатиться на комфортной двухпалубной лодке, позагорать и поплавать в Эгейском море
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€25 за человека
Индивидуальная
5 часов
Посещение Эфеса и дегустация вина
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€270 за всё до 12 чел.
Индивидуальная
12 часов
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Начало: Вы можете указать любое место нахождения
Расписание: Каждый день, 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€410 за всё до 15 чел.
Групповая
5 часов
Джип-сафари в Кушадасы
Прокатиться на джипах по национальному парку и впечатлиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
€25 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна13 апреля 2024Очень понравилась экскурсия и гид Камила! Лучшие места и в удобное время, без очередей и пробок, посетили Эфес и поменяли
- ИИрина26 октября 2023Отличная морская прогулка. Несколько остановок для купания. Удобные места для отдыха. Вкусный Обед Забрали от отеля и привезли назад. Все было отлично организовано. Спасибо.
- ДДмитрий5 июля 2023Замечательно провели день, даже не смотря на жару. Нас всегда ждал прохладный микроавтобус))) Гид Джихан, отличное чувство юмора, хороший русский
- ННаталья5 июня 2021Краткое резюме и впечатления от экскурсии. Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в
Ответы на вопросы от путешественников по Кушадасы в категории «Выездные»
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Сколько стоит экскурсия по Кушадасы в июне 2024
Сейчас в Кушадасы в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 410. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.95 из 5
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