Выездные экскурсии из Кушадасы

Найдено 4 экскурсии в категории «Выездные» в Кушадасы, цены от €25. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кушадасы: морская прогулка на лодке
Групповая
7 часов
1 отзыв
Кушадасы: морская прогулка на лодке
Прокатиться на комфортной двухпалубной лодке, позагорать и поплавать в Эгейском море
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 за человека
Посещение Эфеса и дегустация вина
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Посещение Эфеса и дегустация вина
Начало: Отели Кушадасы
Расписание: Ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
270 за всё до 12 чел.
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
Начало: Вы можете указать любое место нахождения
Расписание: Каждый день, 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
410 за всё до 15 чел.
Джип-сафари в Кушадасы
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Групповая
5 часов
Джип-сафари в Кушадасы
Прокатиться на джипах по национальному парку и впечатлиться фантастическими пейзажами
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
25 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    13 апреля 2024
    Посещение Эфеса и дегустация вина
    Очень понравилась экскурсия и гид Камила! Лучшие места и в удобное время, без очередей и пробок, посетили Эфес и поменяли
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    локацию по нашей просьбе (вместо деревни поехали в дом Марии), за что большое спасибо. Мы посещали экскурсию во время праздника в Турции, необходимо было купить лекарство, но в Кушадасы работала только одна аптека, Камила вошла в наше положение и нам привезли прямо в морпорт лекарство, за что отдельное спасибо замечательной и внимательной Камиле. Всем советую посетить Эфес, очень комфортно доехали, мини группы или индивидуальные экскурсии- это совсем другое.

  • И
    Ирина
    26 октября 2023
    Кушадасы: морская прогулка на лодке
    Отличная морская прогулка. Несколько остановок для купания. Удобные места для отдыха. Вкусный Обед Забрали от отеля и привезли назад. Все было отлично организовано. Спасибо.
  • Д
    Дмитрий
    5 июля 2023
    Посещение Эфеса и дегустация вина
    Замечательно провели день, даже не смотря на жару. Нас всегда ждал прохладный микроавтобус))) Гид Джихан, отличное чувство юмора, хороший русский
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    язык, очень познавательный рассказ. Посмотрели Эфес со всех сторон, красивое, но очень туристическое место. Ну про дегустацию вина рассказывать - только портить. Это надо испытывать на личном опыте. Потрясающие вина, весёлый хозяин - отличное настроение. Плюс прогулка по атмосферной деревеньке. Отлично провели день! Очень рекомендуем!

  • Н
    Наталья
    5 июня 2021
    Индивидуальный тур в Памуккале из Кушадасы
    Краткое резюме и впечатления от экскурсии. Индивидуальный тур намного лучше групповой поездки: вы никого не собираете по отелям, не заезжаете в
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    ненужные места, гид общается только с вами и отвечает на все интересующие вопросы. В итоге остается больше свободного времени погулять и узнать что-то интересное. На 5 чел по деньгам выйдет столько же, сколько и групровая эксккрсия. Организация на высшем уровне: отличный транспорт, все вовремя. Спасибо Марии, которая была нашим русскоговорящим сопровождающим. Обаятельная и с прекрасным чувством юмора. Гид выше всяких похвал - человеку нравится его работа, и он сам получает удовольствие от процесса! Обязательно рекомендуем данный тур, особенно для тех,кто отдыхает недалеко. Спасибо организаторам! Красиво! Интересно! Нам очень понравилось. Если не хотите большого скопления людей и ненужных остановок - тогда это ваш вариант

Ответы на вопросы от путешественников по Кушадасы в категории «Выездные»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
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  4. Джип-сафари в Кушадасы
Сколько стоит экскурсия по Кушадасы в июне 2024
Сейчас в Кушадасы в категории "Выездные" можно забронировать 4 экскурсии от 25 до 410. Туристы уже оставили гидам 8 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.95 из 5
Экскурсии по окрестностям Кушадасы и местам Турции в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все экскурсии проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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