Уникальное предложение! Не упустите возможность посетить величественный древний город Эфес и продегустировать великолепное вино в аутентичной деревушке Ширинже, расположенной высоко в горах.

Эфес

Первое место посещения – Древний Эфес — археологическое сокровище, лучше всего сохранившийся античный город в Восточном Средиземноморье. Здесь также находится одно из Семи чудес Древнего мира – Храм Артемиды, который мы с вами непременно увидим!

Дегустация в Ширинже

После мы продолжим наш путь в деревню Ширинже — маленькую очаровательную деревушку, расположенную в горах в 15 км к северу от Эфеса, известного своим вином и оливковым маслом. Первоначально это была римская деревня, которая была упразднена после обмена населением с Грецией в 1922 году. Большинство домов восстановлено, некоторые превращены в гостевые дома.

Не упустите шанс посетить эти необычайные и живописные места за один день!