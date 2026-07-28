Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Один день — два мира в индивидуальном формате только для вашей компании: руины могущественного античного города и уютная горная деревушка, где время течёт по-другому. Подарите себе путешествие сквозь века, завершив его дегустацией местных вин с потрясающим видом. 4.9 17 отзывов

TourAltinkum Ваш гид в Кушадасы Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €270 за экскурсию Цена за 1-12 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 4.9 17 отзывов 🇬🇧 🇷🇺 5 часов 1-12 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Древний Эфес — архитектурная жемчужина Восточного Средиземноморья Вы окажетесь в одном из самых хорошо сохранившихся античных городов мира. Пройдёте по мраморной улице, где когда-то звучали шаги римских патрициев, увидите величественную Библиотеку Цельсия, вмещавшую тысячи свитков, и прикоснётесь к камням, помнящим апостола Павла. А ещё мы покажем вам место, где стоял Храм Артемиды — одно из Семи чудес Древнего мира, от которого сегодня остались лишь величественные руины, но дух величия витает здесь до сих пор. Наш профессиональный гид оживит каждую деталь: вы узнаете о жизни римских императоров, о первых христианских общинах и о том, как Эфес стал одним из важнейших городов Малой Азии. Ширинже — виноградная деревня в облаках Всего 15 километров в горы — и вы попадаете в совершенно другой мир. Деревушка Ширинже с её белыми домиками, узкими улочками и панорамой на зелёные долины покоряет с первого взгляда. Здесь, в бывшей римской деревне, после обмена населением с Грецией в 1920-х годах бережно сохранена аутентичная атмосфера. Вы продегустируете местные вина, изготовленные по старинным рецептам из винограда, выращенного на горных склонах. Попробуете оливковое масло, фрукты и другие дары этой благословенной земли, а также сможете приобрести сувениры ручной работы на память. один день!

Ежедневно в 09:00 Выбрать дату Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Древний город Эфес

Храм Артемиды

Деревня Ширинже Что включено Трансфер на комфортабельном автобусе

Профессиональный русскоязычный гид

Посещение Храма Артемиды

Дегустация вина

Парковка Что не входит в цену Входные билеты в древний город Эфес ~ 40 евро/чел.

Обед и напитки

Чаевые

Личные расходы Место начала и завершения? Ваш отель в Кушадасы Когда и сколько длится? Когда: Ежедневно в 09:00 Экскурсия длится около 5 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг 4.9 Основано на 17 отзывах Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие 5 15 4 2 3 – 2 – 1 – Сортировка: Рекомендуемые Сначала новые Сначала старые Сначала с высокой оценкой Сначала с низкой оценкой Ю Юлия Экскурсия очень понравилась. Даже с детьми не особо устали. Экскурсовод Руфи показал Эфес, рассказывал интересно на русском языке (в Кушадасах это редкость), потом поехали в Шириндже, накупили вкусного вина, милая деревенька. Спасибо за организацию! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Д Дмитрий Понравилось всё: эрудированный и приятный экскурсовод, сама экскурсия с историей, трансфер и дегустация в Шириндже. Очень рекомендуем! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Т Татьяна Спасибо, всё понравилось! Камилла остроумна и интересно преподносит тему экскурсии. Отлично провели время! Будем советовать ваши экскурсии друзьям. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет А Анна читать дальше уменьшить за что большое спасибо.

Мы посещали экскурсию во время праздника в Турции, необходимо было купить лекарство, но в Кушадасы работала только одна аптека, Камила вошла в наше положение и нам привезли прямо в морпорт лекарство, за что отдельное спасибо замечательной и внимательной Камиле.

Всем советую посетить Эфес, очень комфортно доехали, мини группы или индивидуальные экскурсии- это совсем другое. Очень понравилась экскурсия и гид Камила! Лучшие места и в удобное время, без очередей и пробок, посетили Эфес и поменяли локацию по нашей просьбе (вместо деревни поехали в дом Марии), Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Д Дмитрий читать дальше уменьшить но очень туристическое место.

Ну про дегустацию вина рассказывать - только портить. Это надо испытывать на личном опыте. Потрясающие вина, весёлый хозяин - отличное настроение. Плюс прогулка по атмосферной деревеньке. Отлично провели день! Очень рекомендуем! Замечательно провели день, даже не смотря на жару. Нас всегда ждал прохладный микроавтобус))) Гид Джихан, отличное чувство юмора, хороший русский язык, очень познавательный рассказ. Посмотрели Эфес со всех сторон, красивое, Вам был полезен этот отзыв? Да Нет П Павел угие экскурсии в Эфес сочетаются с посещением домика Девы Марии, и только здесь нашли вариант с живописной деревней Ширинже. Отличный гид с прекрасным именем Волга провела нас по достопримечательностям, рассказала, показала, ответила на вопросы. Дегустация всем понравилась, жалко, не удалось познакомиться с хозяином семейного бизнеса, которого так хвалили в отзывах.

Всё организовано чётко, от встречи до оплаты. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет Ещё 11 отзывов