Посещение Эфеса и дегустация вина

Уникальное предложение! Не упустите возможность посетить величественный древний город Эфес и...

5
1 отзыв
Уникальное предложение! Не упустите возможность посетить величественный древний город Эфес и продегустировать великолепное вино в аутентичной деревушке Ширинже, расположенной высоко в горах.
Посещение Эфеса и дегустация вина
Посещение Эфеса и дегустация вина
Посещение Эфеса и дегустация вина
Посещение Эфеса и дегустация вина
Посещение Эфеса и дегустация вина
Посещение Эфеса и дегустация вина
Посещение Эфеса и дегустация вина

Что вы увидите 🤩

  • Древний город Эфес
  • Храм Артемиды
  • Деревня Ширинже
Уникальное предложение! Не упустите возможность посетить величественный древний город Эфес и продегустировать великолепное вино в аутентичной деревушке Ширинже, расположенной высоко в горах.
Эфес
Первое место посещения – Древний Эфес — археологическое сокровище, лучше всего сохранившийся античный город в Восточном Средиземноморье. Здесь также находится одно из Семи чудес Древнего мира – Храм Артемиды, который мы с вами непременно увидим!
Дегустация в Ширинже
После мы продолжим наш путь в деревню Ширинже — маленькую очаровательную деревушку, расположенную в горах в 15 км к северу от Эфеса, известного своим вином и оливковым маслом. Первоначально это была римская деревня, которая была упразднена после обмена населением с Грецией в 1922 году. Большинство домов восстановлено, некоторые превращены в гостевые дома.
Не упустите шанс посетить эти необычайные и живописные места за один день!
🚩 Начало и место завершения: Отели Кушадасы
 Что входит
  • Трансфер на комфортабельном автобусе
  • Профессиональный гид (русский язык)
  • Дегустация вина
  • Посещение Храма Артемиды
  • Парковка
 Что не входит
  • Входные билеты в древний город Эфес
  • Обед и напитки
  • Личные расходы
  • Чаевые
Важная информация
  • Трансфер и гид включены в стоимость.
  • Оплачивается дополнительно: входные билеты в Эфес - 120 tl (дети с 0 до 7 бесплатно) обед.
Время проведения: Ежедневно в 09:00
  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
TourAltinkum
TourAltinkum
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