Эфес из Мармариса

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Автобусная.

Время трансфера зависит от региона, в котором находится ваш отель и сообщается после оформления заказа.

Трансфер на экскурсию следует ожидать, на улице, перед входом (въездом) в отель, за шлагбаумом, не на территории отеля!
Эфес из Мармариса
Эфес из Мармариса
Эфес из Мармариса
Эфес из Мармариса
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Эфес покорит вас своей историей: вы своими глазами увидите наследие византийцев, римлян, греков и сельджуков. Этот старый античный город хорошо сохранил множество сооружений до наших дней. Он также входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Программа

  • Сбор туристов из всех отелей с 07:30.
  • Остановка для завтрака в городе Мугла.
  • Прибытие в Эфес (экскурсия по античному городу 2 часа).
  • Обед.
  • Дом Девы Марии, либо музей, либо свободное время в городе Сельчук.
  • Далее возвращение в отели.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Обед Услуги русскоговорящего гида
Что не входит
  • Напитки Входные билеты
Когда и сколько длится?
Когда: Четверг, Воскресенье в null
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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Можно с детьми
На весь день
История и культура

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