1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1 час
Трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис
Комфортный и надежный трансфер из аэропорта Даламан в Мармарис. Водитель встретит вас с табличкой, поможет с багажом и доставит в отель
Начало: В аэропорту Даламан
Завтра в 00:30
10 июня в 00:30
€90 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Из Мармариса - в древний Эфес: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Эфеса, прогуляйтесь по его древним улицам и оцените культурное наследие. Погружение в древний мир и посещение христианских святынь
10 июня в 15:00
11 июня в 05:00
€450 за всё до 2 чел.
Групповая
6 часов
Аквапарк Атлантис в Мармарисе: незабываемые водные приключения
Посещение аквапарка Атлантис в Мармарисе подарит вам и вашим близким незабываемые впечатления от экстремальных горок и разнообразных аттракционов
Начало: Вваш отель
Расписание: Ежедневно в 10:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
$20 за человека
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия на озеро Сальда и Памуккале в Мармарисе
Погрузитесь в мир природных чудес Турции! Посетите озеро Сальда и Памуккале, наслаждайтесь целебными термальными источниками и лечебной грязью
Расписание: Вторник, Четверг, Воскресенье в null
$52 за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Эфес из Мармариса: погружение в историю
Эфес покорит вас своей историей. Наследие византийцев, римлян, греков и сельджуков ждет вас. Комфортный трансфер от вашего отеля
Расписание: Четверг, Воскресенье в null
$39 за человека
Групповая
9 часов
Дальян и Кейджегиз из Мармариса - групповая экскурсия
Погрузитесь в атмосферу древних легенд и природной красоты. Дальян и Кейджегиз ждут вас с их уникальными достопримечательностями и чистейшим воздухом
Расписание: Вторник, Пятница, Воскресенье в null
$33 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Дальян на яхте: морские черепахи и ликийские гробницы
Дальян - это курортный городок с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Пляж Изтузу и ликийские гробницы ждут вас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$39 за человека
Групповая
6 часов
Прогулка на яхте к острову Клеопатры в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте к острову Клеопатры. Чистейшее море, живописные пейзажи и уникальный песок ждут вас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Групповая
6 часов
Морская прогулка к Эгейским островам в Мармарисе
Насладитесь морской прогулкой на яхте вдоль турецкой Ривьеры. Посетите знаменитые Эгейские острова, включая остров кроликов. Трансфер включен, бронируйте сейчас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 08:30
$33 за человека
Групповая
6 часов
Слияние двух морей (прогулка на яхте)
Насладитесь уникальным природным явлением - слиянием двух морей. Купание в Эгейском и Средиземном морях одновременно! Удивительные виды и приятный морской бриз
Расписание: Ежедневно. в 09:00
$26 за человека
Групповая
7 часов
Увлекательное морское приключение на пиратском корабле
Почувствуйте себя героем пиратского приключения на морской прогулке в Мармарисе. Вас ждут острова Камелия и Зубчатый с их уникальными ландшафтами
Расписание: Ежедневно в 09:00
$33 за человека
Групповая
6 часов
Групповая экскурсия в аквапарк Aquadream в Мармарисе
Ищете идею для семейного отдыха? Аквапарк Aquadream в Мармарисе предлагает водные горки, бассейны с волнами и анимацию для детей. Веселье гарантировано
Расписание: Ежедневно в 10:00
$29 за человека
Билеты
1 час
Посещение дельфинария в Мармарисе: незабываемые впечатления для всей семьи
Посетите Дельфинарий в Мармарисе и насладитесь шоу с дельфинами. Это уникальная возможность для всей семьи увидеть невероятные трюки морских млекопитающих
Расписание: Ежедневно в 08:30, 10:30, 12:30, 14:30
$33 за билет
Групповая
4 часа
Морская рыбалка в Мармарисе для туристов из отелей Мармариса и Ичмелера
Отправляйтесь на морскую рыбалку с борта комфортабельной яхты. Вас ждут косяки рыб, живописные виды и незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 09:30, 14:30
$33 за человека
Групповая
2 часа
Конная прогулка в Мармарисе: живописные виды и свежий воздух
Как насчет увлекательной конной прогулки вдоль живописного побережья Мармариса? Добродушные животные и свежий горный воздух подарят вам незабываемые эмоции
Расписание: Ежедневно в 09:00, 11:00
$39 за человека
Групповая
5 часов
Турецкая ночь в Мармарисе: традиции и танцы на групповом туре
Почувствуйте себя султаном на Турецкой ночи в Мармарисе! Восточные танцы, национальные костюмы и вкуснейшие блюда ждут вас
Расписание: Ежедневно в 19:00
$46 за человека
Групповая
17 часов
Экскурсия Памуккале из Мармариса: автобусный тур к белоснежным травертинам
Памуккале - уникальное место, где природа и история сливаются воедино. Белоснежные травертины, древний Иераполис и бассейн Клеопатры ждут вас на этой экскурсии
Расписание: Понедельник, Среда, Суббота в 06:00
$39 за человека
Индивидуальная
8 часов
Хаммам в Мармарисе: Пилинг, мыльный и масляный массаж, сауна и джакузи
Погрузитесь в атмосферу восточного релакса! Вас ждут пилинг рукавицей кесе, мыльный и масляный массажи, сауна и джакузи. Отдохните душой и телом
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
€31 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- MMila23 сентября 2023Эгейские острова из МармарисаДобавьте, пожалуйста, в описание экскурсии необходимость брать купальник/плавки
- ДДарья29 августа 2023Все вовремя. Прекрасная машина. И прекрасная дорога. Спасибо
- ССергей10 августа 2023Эгейские острова из МармарисаПрекрасная экскурсия! Отличные места для купания! Удобно прыгать в воду с яхты))) Вкусно покормили обедом на яхте. Напитки безалкогольные и обед входят в стоимость. Есть сопровождение на русском, английском, турецком.
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «Можно с детьми»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мармарисе
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 18
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "Можно с детьми" можно забронировать 18 экскурсий и билетов от 20 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 3.56 из 5
Купите самую интересную из 18 экскурсий в Мармарисе на 2024 год по теме «Можно с детьми», 1 ⭐ отзыв, цены от €20. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август