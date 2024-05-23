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Групповая
12 часов
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Посетите Памуккале из Мармариса и откройте для себя белоснежные травертины, древний Иераполис и мифический бассейн Клеопатры. Незабываемое путешествие
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$35 за человека
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Эфес из Мармариса: погружение в историю
Эфес покорит вас своей историей. Наследие византийцев, римлян, греков и сельджуков ждет вас. Комфортный трансфер от вашего отеля
Расписание: Четверг, Воскресенье в null
$39 за человека
Групповая
10 часов
Экскурсия в Дальян на яхте: морские черепахи и ликийские гробницы
Дальян - это курортный городок с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Пляж Изтузу и ликийские гробницы ждут вас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$39 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККсения23 мая 2024Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и информативная! Побывали в античном Иераполисе, увидели воочию одно из чудес света - хлопковый замок Памуккале,
- AAlexandr5 мая 2024Брали экскурсию в Памуккале из Мармарис. Все прошло замечательно. Возникшее небольшое недоразумение оператор Спутник 8 решил с блеском. Нравится ездить в экскурсии от этой компании.
- иирина28 мая 2023Остров Клеопатры из МармарисаКто любит прыгать и нырять - вам сюда, обалденные бухточки и вода!!
Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «История и культура»
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Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2024
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