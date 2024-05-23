Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 3 экскурсии в категории «История и культура» в Мармарисе, цены от $35. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
11 отзывов
Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
Посетите Памуккале из Мармариса и откройте для себя белоснежные травертины, древний Иераполис и мифический бассейн Клеопатры. Незабываемое путешествие
Начало: Ваш отель
Расписание: понедельник, среда, пятница
10 июня в 06:30
12 июня в 06:30
$35 за человека
Эфес из Мармариса
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Эфес из Мармариса: погружение в историю
Эфес покорит вас своей историей. Наследие византийцев, римлян, греков и сельджуков ждет вас. Комфортный трансфер от вашего отеля
Расписание: Четверг, Воскресенье в null
$39 за человека
Экскурсия в Дальян на яхте
🛥 На яхте
Групповая
10 часов
Экскурсия в Дальян на яхте: морские черепахи и ликийские гробницы
Дальян - это курортный городок с богатой историей и уникальными достопримечательностями. Пляж Изтузу и ликийские гробницы ждут вас
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 07:30
$39 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Ксения
    23 мая 2024
    Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
    Прекрасная экскурсия, очень насыщенная и информативная! Побывали в античном Иераполисе, увидели воочию одно из чудес света - хлопковый замок Памуккале,
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    а также искупались в бассейне Клеопатры, дегустировали турецкие вина и сладости. Спасибо большое за прекрасного экскурсовода и вообще за отличный день!!!

  • A
    Alexandr
    5 мая 2024
    Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
    Брали экскурсию в Памуккале из Мармарис. Все прошло замечательно. Возникшее небольшое недоразумение оператор Спутник 8 решил с блеском. Нравится ездить в экскурсии от этой компании.
  • и
    ирина
    28 мая 2023
    Остров Клеопатры из Мармариса
    Кто любит прыгать и нырять - вам сюда, обалденные бухточки и вода!!

Ответы на вопросы от путешественников по Мармарису в категории «История и культура»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Памуккале из Мармариса. Бассейн Клеопатры
  2. Эфес из Мармариса
  3. Экскурсия в Дальян на яхте
Сколько стоит экскурсия по Мармарису в июне 2024
Сейчас в Мармарисе в категории "История и культура" можно забронировать 3 экскурсии от 35 до 39. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 3.56 из 5
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