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На один день в античный Эфес - из Мармариса

Прикоснуться к осколку древнеримской эпохи посреди современного мира
Эфес — один из античных городов Восточного Средиземноморья, который удивительно хорошо сохранился до наших дней.

Вы погуляете по мраморным мостовым, увидите выдающиеся памятники древности, погрузитесь в историю ушедшей цивилизации. Мы позаботимся, чтобы долгая поездка была увлекательной и комфортной.
4.5
4 отзыва
На один день в античный Эфес - из Мармариса
На один день в античный Эфес - из Мармариса
На один день в античный Эфес - из Мармариса

Описание экскурсии

  • Библиотека Цельса — символ древнего знания и один из самых узнаваемых памятников Эфеса
  • Храм Адриана — образец римской архитектуры, посвящённый императору
  • Великий театр — монументальное сооружение на 25 000 зрителей, где проходили выступления и собрания
  • Храм Артемиды — одно из семи чудес света. Когда-то это был огромный храм, сегодня — руины. Однако их масштаб впечатляет и заставляет задуматься о мимолётности самых грандиозных творений человека
  • Дом Девы Марии на вершине горы почитают христиане и мусульмане. Паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы соприкоснуться с ранней историей христианства

Ориентировочный тайминг

5:00 — выезд из Мармариса
8:00 — остановка на завтрак
9:00 — посещение магазина керамики
10:00 — прибытие в Эфес, экскурсия
13:30 — обед
14:00 — посещение домика Девы Марии
15:30 — посещение магазина лукума
16:00 — выезд из Эфеса
20:00 — возвращение в Мармарис

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельных автобусах с кондиционерами Neoplan Tourliner
  • Завтрак и обед включены в стоимость, напитки — за дополнительную плату
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в Эфес — €40 за чел. и в домик Девы Марии — €15 за чел.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

в четверг и воскресенье в 05:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 12 лет€20
Дети до 6 летБесплатно
Стандартный€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 785 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
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тысячами положительных отзывов от наших довольных клиентов, мы всегда стремимся предоставить вам только лучшее. Ваши комфорт и яркие впечатления для нас на первом месте, и мы с радостью сделаем ваш отдых насыщенным и незабываемым!

Отзывы и рейтинг

4.5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
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В
Была в Эфесе 20.06.2025. Экскурсия очень понравиться любителям истории! Интересно, красиво, дух захватывает. Считаю раз в жизни стоит на это посмотреть. Домик Девы Марии вообще особая атмосфера. По организации: 1.
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Автобус очень комфортный и чистый. 2. Завтрак скудный, но бублика на полдня вполне хватило. Добавьте хороший турецкий кофе, туристы будут благодарны (кофе брала за свои) 3. Обед вполне неплохой (будьте тоже готовы к платным напиткам). У кафе хорошая недорогая сувенирная лавка. 4. Организаторы, пожалуйста, уведомляйте гида о туристах с Трипстера. Пока не написала вам, Гид смотрела на меня с подозрением, вашу отбивку в чате об оплате никто не смотрит. 5. И последнее, уважайте, пожалуйста, туристов путешествующих одних. Гид откровенно позволяет себе хамить и пересаживать людей, как удобно ей, даже на наличие свободных мест в салоне. Мужчин она пересаживать не решается, а девушек за людей не считает. Мы все платим одинаково и хотим комфорта.

Была в Эфесе 20.06.2025. Экскурсия очень понравиться любителям истории! Интересно, красиво, дух захватывает. Считаю раз в
Была в Эфесе 20.06.2025. Экскурсия очень понравиться любителям истории! Интересно, красиво, дух захватывает. Считаю раз в
Была в Эфесе 20.06.2025. Экскурсия очень понравиться любителям истории! Интересно, красиво, дух захватывает. Считаю раз в
Была в Эфесе 20.06.2025. Экскурсия очень понравиться любителям истории! Интересно, красиво, дух захватывает. Считаю раз в
Была в Эфесе 20.06.2025. Экскурсия очень понравиться любителям истории! Интересно, красиво, дух захватывает. Считаю раз в
Была в Эфесе 20.06.2025. Экскурсия очень понравиться любителям истории! Интересно, красиво, дух захватывает. Считаю раз в
Наталья
Наталья
Ответ организатора:
Благодарим вас за столь содержательный отзыв. Мы искренне признательны, что нашли время поделиться впечатлениями — такие сообщения особенно ценны для
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нас, поскольку помогают улучшать качество сервиса и повышать уровень комфорта для наших гостей.

Рады, что сама экскурсия в Эфес оставила у вас яркие эмоции. Это действительно особое место, и очень приятно знать, что вы прочувствовали его атмосферу.

Благодарим и за конструктивные замечания.
Мы уже передали информацию нашим партнёрам по организации питания — постараемся сделать завтрак более сбалансированным и рассмотреть возможность включения кофе, чтобы соответствовать ожиданиям наших гостей.

Также мы приняли к сведению ваш комментарий по поводу оповещения гида о клиентах с платформы Tripster. Мы усилим внутренние процедуры, чтобы каждый участник тура с первых минут чувствовал уверенность и был принят должным образом.

Особенно хотим извиниться за ситуацию с пересадками в автобусе. Поведение гида, если оно действительно было некорректным, абсолютно недопустимо. Все наши гости имеют равные права на комфорт, независимо от пола или того, путешествуют ли они в одиночку или в группе. Мы уже инициировали внутреннюю проверку и примем необходимые меры, чтобы исключить повторение подобных ситуаций в будущем.

Надеемся, что несмотря на отдельные недочёты, поездка оставила у вас приятные воспоминания, и будем рады вновь приветствовать вас на наших экскурсиях.

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Н
Очень интересная и познавательная экскурсия. Руины впечатлили. Гид Анастасия интересно преподнесла историю этого города. Было, правда, очень жарко, но тут с природой не поспоришь. В автобусе ехали с англоязычной группой,
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у которой был свой гид. Поразила их несобранность и неуважение к окружающим, когда тебя ждёт весь автобус, а ты стоишь спокойно куришь. А в целом, организация была отличная, по времени все вовремя, завтрак был лёгкий, а вот обед понравился, очень вкусно и сытно (шведский стол). Напитки за свой счёт.

Очень интересная и познавательная экскурсия. Руины впечатлили. Гид Анастасия интересно преподнесла историю этого города. Было, правда,
Очень интересная и познавательная экскурсия. Руины впечатлили. Гид Анастасия интересно преподнесла историю этого города. Было, правда,
Очень интересная и познавательная экскурсия. Руины впечатлили. Гид Анастасия интересно преподнесла историю этого города. Было, правда,
Очень интересная и познавательная экскурсия. Руины впечатлили. Гид Анастасия интересно преподнесла историю этого города. Было, правда,
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A
Эфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохо, и их ещё копать и копать, чтобы обнажились многие участки, которые всё ещё зарыты
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в земле, что дает простор для фантазии. Главное его сооружение, большой амфитеатр, к сожалению, оказался на реконструкции и его не удалось посмотреть. Из всей экскурсии особенно понравился интерактивный музей, турки очень хорошо постарались для изумления публики. И он грамотно располагается в конце экспозиции, давая прохладу туристу. Если бы этой прохлады было бы больше, то всё было бы замечательно, гид рассказывала интересно и давала время на фотографии, но под палящим солнцем мы чуть не получили тепловой удар (Экскурсия по Эфесу началась примерно в 11:50). Поэтому не понимаю, почему нас сначала повезли в музей-магазин керамики, а потом только в Эфес, на мой взгляд, лучше его красоты смотреть либо вечером, либо ранним утром. Возможно имеет смысл начинать экскурсию на час раньше. А керамику можно и посмотреть после, на обратном пути.
Кстати, стоит отметить, что кроме самой стоимости поездки необходимо будет оплатить за вход в Эфес - 40 евро. По желанию, ещё можно посетить домик Богородицы - 15 евро. Кроме того, в самом Эфесе есть ещё музей с мозаиками - 15 евро.
Так же советую, запастись водой, без неё можно засохнуть. Завтрак и обед был без напитков:)
В целом, рекомендую, экскурсию, но следите за своим состоянием. Днём, в июне, солнце может быть коварное.

Эфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохо,
Эфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохо,
Эфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохо,
Эфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохо,
Эфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохо,
Эфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохо,
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И
Все понравилось, отличный экскурсовод, интересная экскурсия, хороший автобус.
Единственно, что надо учесть, это то, что очень раннее отправление и утром в автобусе холодно, и может быть надо взять с собой что-то теплое.
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