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в земле, что дает простор для фантазии. Главное его сооружение, большой амфитеатр, к сожалению, оказался на реконструкции и его не удалось посмотреть. Из всей экскурсии особенно понравился интерактивный музей, турки очень хорошо постарались для изумления публики. И он грамотно располагается в конце экспозиции, давая прохладу туристу. Если бы этой прохлады было бы больше, то всё было бы замечательно, гид рассказывала интересно и давала время на фотографии, но под палящим солнцем мы чуть не получили тепловой удар (Экскурсия по Эфесу началась примерно в 11:50). Поэтому не понимаю, почему нас сначала повезли в музей-магазин керамики, а потом только в Эфес, на мой взгляд, лучше его красоты смотреть либо вечером, либо ранним утром. Возможно имеет смысл начинать экскурсию на час раньше. А керамику можно и посмотреть после, на обратном пути.

Кстати, стоит отметить, что кроме самой стоимости поездки необходимо будет оплатить за вход в Эфес - 40 евро. По желанию, ещё можно посетить домик Богородицы - 15 евро. Кроме того, в самом Эфесе есть ещё музей с мозаиками - 15 евро.

Так же советую, запастись водой, без неё можно засохнуть. Завтрак и обед был без напитков:)

В целом, рекомендую, экскурсию, но следите за своим состоянием. Днём, в июне, солнце может быть коварное.