Эфес — один из античных городов Восточного Средиземноморья, который удивительно хорошо сохранился до наших дней.
Вы погуляете по мраморным мостовым, увидите выдающиеся памятники древности, погрузитесь в историю ушедшей цивилизации. Мы позаботимся, чтобы долгая поездка была увлекательной и комфортной.
Вы погуляете по мраморным мостовым, увидите выдающиеся памятники древности, погрузитесь в историю ушедшей цивилизации. Мы позаботимся, чтобы долгая поездка была увлекательной и комфортной.
Описание экскурсии
- Библиотека Цельса — символ древнего знания и один из самых узнаваемых памятников Эфеса
- Храм Адриана — образец римской архитектуры, посвящённый императору
- Великий театр — монументальное сооружение на 25 000 зрителей, где проходили выступления и собрания
- Храм Артемиды — одно из семи чудес света. Когда-то это был огромный храм, сегодня — руины. Однако их масштаб впечатляет и заставляет задуматься о мимолётности самых грандиозных творений человека
- Дом Девы Марии на вершине горы почитают христиане и мусульмане. Паломники со всего мира приезжают сюда, чтобы соприкоснуться с ранней историей христианства
Ориентировочный тайминг
5:00 — выезд из Мармариса
8:00 — остановка на завтрак
9:00 — посещение магазина керамики
10:00 — прибытие в Эфес, экскурсия
13:30 — обед
14:00 — посещение домика Девы Марии
15:30 — посещение магазина лукума
16:00 — выезд из Эфеса
20:00 — возвращение в Мармарис
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельных автобусах с кондиционерами Neoplan Tourliner
- Завтрак и обед включены в стоимость, напитки — за дополнительную плату
- Дополнительно оплачиваются входные билеты в Эфес — €40 за чел. и в домик Девы Марии — €15 за чел.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
в четверг и воскресенье в 05:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 12 лет
|€20
|Дети до 6 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг и воскресенье в 05:00
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья — Организатор в Мармарисе
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 785 туристов
Я представляю туристическую компанию, которая работает по всей Турции. Мы предлагаем разнообразные путешествия: от исторических и познавательных поездок до экстремальных туров для любителей активного отдыха. С многолетним опытом работы и
Отзывы и рейтинг
4.5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
В
Была в Эфесе 20.06.2025. Экскурсия очень понравиться любителям истории! Интересно, красиво, дух захватывает. Считаю раз в жизни стоит на это посмотреть. Домик Девы Марии вообще особая атмосфера. По организации: 1.
Наталья
Ответ организатора:
Благодарим вас за столь содержательный отзыв. Мы искренне признательны, что нашли время поделиться впечатлениями — такие сообщения особенно ценны для
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Н
Очень интересная и познавательная экскурсия. Руины впечатлили. Гид Анастасия интересно преподнесла историю этого города. Было, правда, очень жарко, но тут с природой не поспоришь. В автобусе ехали с англоязычной группой,
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A
Эфес - замечательный город, где можно почувствовать жизнь людей античной эпохи. Эти развалины сохранились очень неплохо, и их ещё копать и копать, чтобы обнажились многие участки, которые всё ещё зарыты
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И
Все понравилось, отличный экскурсовод, интересная экскурсия, хороший автобус.
Единственно, что надо учесть, это то, что очень раннее отправление и утром в автобусе холодно, и может быть надо взять с собой что-то теплое.
Единственно, что надо учесть, это то, что очень раннее отправление и утром в автобусе холодно, и может быть надо взять с собой что-то теплое.
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