Экскурсия в Фетхие из Мармариса — это уникальная возможность насладиться живописными уголками Турции, которые очаруют вас своей природной красотой.
Вы посетите знаменитый каньон Саклыкент, где сможете пройти по его узким тропам и насладиться великолепными видами.
Прогулка по белоснежным пляжам и купание в кристально чистых водах голубой лагуны Олюдениз подарят вам незабываемые впечатления от первозданной природы
Описание экскурсииПрограмма экскурсии в Фетхие из Мармариса Каньон Саклыкент Первым пунктом вашей экскурсии будет каньон Саклыкент — самый длинный в Турции, протяженностью 18 км. Здесь вас встретит свежий горный воздух, прохлада бурной реки и нетронутая природа. Величественные скалы высотой до 100 метров и река Ешен создают невероятную атмосферу, где можно прогуляться и насладиться видами. Обед в национальном парке После прогулки по каньону вы остановитесь в одном из уютных ресторанов, расположенных в национальном парке, чтобы насладиться вкусными блюдами турецкой кухни. Это идеальное место для отдыха среди зелени, гор и водопадов, где можно попробовать местные деликатесы и насладиться природой. Пляж Олюдениз Второй пункт экскурсии — знаменитый пляж Олюдениз, известный своей красотой по всему миру. Белоснежный песок, окруженный высокими горами, и кристально чистая голубая лагуна подарят вам уникальное ощущение покоя и уединения. Вы сможете искупаться в лазурных водах и насладиться этим райским местом. Организационные моменты: Экскурсия занимает целый день. После бронирования свяжитесь с нами, чтобы сообщить информацию о вашем отеле или местоположении. Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить дополнительный трансфер за 10$ с человека.
Вторник, Пятница
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Каньон Саклыкент
- Пляж Олюдениз
Что включено
- Трансфер от/до отеля.
- Гид - Историк
- Страховка
- Обед
- Входные билеты в каньон Саклыкент
- Входные билеты на пляж Олюдениз
Что не входит в цену
- Напитки
- Фото и видео
- Полёт на параплане
- Полёт на параплане 145 $
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Пятница
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Д
Дмитрий
1 окт 2025
А
Александра
13 сен 2025
Экскурсия очень хорошая, все организованно, экскурсия-впечатления, очаровательный пляж Олюдениз, ущелье. Нас сопровождала чудесный гид Анастасия.
А
Анжела
10 сен 2025
А
Алексей
30 авг 2025
Программа была такой: утром небольшой завтрак (довольно скудный, но сойдёт), потом пляж Олюдениз, затем обед, а после каньон Саклыкент.
Пока часть группы купается на пляжу можно полетать над пляжем и окружающими
Н
Наталья
20 авг 2025
Путешествие понравилось.
Были маленькие моменты с утра не ок, думала что будет всё плохо. Была небольшая заминка по сбору группы, большой автобус не набрал нужное количество пассажиров и нас пересадили в
А
Александр
7 авг 2025
А
Анастасия
7 июн 2025
Общее впечатление неплохое. Места красивые, море, горы. Каньон очень понравился. Завтрак и обед вкусный. Заявленную долину бабочек не посетили. На обратном пути была поломка автобуса.
Входит в следующие категории Мармариса
