горами на параплане -это очень круто, оно стоит того (170 долларов за 30-40 минут полета + фото и видео входят в сумму). После полета можно купить дополнительно несколько фото и видео, снятых на 360 градусов. Мы брать не стали, но, в принципе, можно - прикольно получается. Дорога на вершину горы для парапланов и сам полет занимает довольно много времени, поэтому на купание в Олюдениз остаётся минут 20 (общее время пребывания группы на пляже 2-2,5 часа), но, в целом, мы довольны, вид сверху потрясающий и летать совсем не страшно. Полет не вызывает затруднения дыхания, он не такой быстрый, как прыжок с парашютом.

В каньоне в самом начале очень холодная вода, спуск по камням крутой и держаться не за что - многие возрастные люди этот спуск не преодолеют и останутся в самом начале в районе кафе.

Людей в каньоне огромное количество, но фоткаться можно с каждым камнем - там везде красиво.

Обувь лучше берите не скользящую, типа кораллок - обычные сланцы может унести быстрым течением.

В каньоне все ходят в кассах чтобы на голову ничего не упало, но перед фото каски можно снимать. В каньоне мы были чуть больше часа, но обошли только небольшую часть - на весь каньон и суток не хватит.

Берите с собой больше воды, напитки везде платные.

Всем советую съездить.