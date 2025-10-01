Мои заказы

Экскурсия в Фетхие из Мармариса

Экскурсия в Фетхие из Мармариса — это уникальная возможность насладиться живописными уголками Турции, которые очаруют вас своей природной красотой.

Вы посетите знаменитый каньон Саклыкент, где сможете пройти по его узким тропам и насладиться великолепными видами.

Прогулка по белоснежным пляжам и купание в кристально чистых водах голубой лагуны Олюдениз подарят вам незабываемые впечатления от первозданной природы
4.3
7 отзывов
Описание экскурсии

Программа экскурсии в Фетхие из Мармариса Каньон Саклыкент Первым пунктом вашей экскурсии будет каньон Саклыкент — самый длинный в Турции, протяженностью 18 км. Здесь вас встретит свежий горный воздух, прохлада бурной реки и нетронутая природа. Величественные скалы высотой до 100 метров и река Ешен создают невероятную атмосферу, где можно прогуляться и насладиться видами. Обед в национальном парке После прогулки по каньону вы остановитесь в одном из уютных ресторанов, расположенных в национальном парке, чтобы насладиться вкусными блюдами турецкой кухни. Это идеальное место для отдыха среди зелени, гор и водопадов, где можно попробовать местные деликатесы и насладиться природой. Пляж Олюдениз Второй пункт экскурсии — знаменитый пляж Олюдениз, известный своей красотой по всему миру. Белоснежный песок, окруженный высокими горами, и кристально чистая голубая лагуна подарят вам уникальное ощущение покоя и уединения. Вы сможете искупаться в лазурных водах и насладиться этим райским местом. Организационные моменты: Экскурсия занимает целый день. После бронирования свяжитесь с нами, чтобы сообщить информацию о вашем отеле или местоположении. Если ваш отель находится далеко от центра Мармариса, мы можем предложить дополнительный трансфер за 10$ с человека.

Вторник, Пятница

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Каньон Саклыкент
  • Пляж Олюдениз
Что включено
  • Трансфер от/до отеля.
  • Гид - Историк
  • Страховка
  • Обед
  • Входные билеты в каньон Саклыкент
  • Входные билеты на пляж Олюдениз
Что не входит в цену
  • Напитки
  • Фото и видео
  • Полёт на параплане
  • Полёт на параплане 145 $
Место начала и завершения?
Ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, Пятница
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.3
Основано на 7 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
2
1
Д
Дмитрий
1 окт 2025
А
Александра
13 сен 2025
Экскурсия очень хорошая, все организованно, экскурсия-впечатления, очаровательный пляж Олюдениз, ущелье. Нас сопровождала чудесный гид Анастасия.
А
Анжела
10 сен 2025
А
Алексей
30 авг 2025
Программа была такой: утром небольшой завтрак (довольно скудный, но сойдёт), потом пляж Олюдениз, затем обед, а после каньон Саклыкент.
Пока часть группы купается на пляжу можно полетать над пляжем и окружающими
читать дальше

горами на параплане -это очень круто, оно стоит того (170 долларов за 30-40 минут полета + фото и видео входят в сумму). После полета можно купить дополнительно несколько фото и видео, снятых на 360 градусов. Мы брать не стали, но, в принципе, можно - прикольно получается. Дорога на вершину горы для парапланов и сам полет занимает довольно много времени, поэтому на купание в Олюдениз остаётся минут 20 (общее время пребывания группы на пляже 2-2,5 часа), но, в целом, мы довольны, вид сверху потрясающий и летать совсем не страшно. Полет не вызывает затруднения дыхания, он не такой быстрый, как прыжок с парашютом.
В каньоне в самом начале очень холодная вода, спуск по камням крутой и держаться не за что - многие возрастные люди этот спуск не преодолеют и останутся в самом начале в районе кафе.
Людей в каньоне огромное количество, но фоткаться можно с каждым камнем - там везде красиво.
Обувь лучше берите не скользящую, типа кораллок - обычные сланцы может унести быстрым течением.
В каньоне все ходят в кассах чтобы на голову ничего не упало, но перед фото каски можно снимать. В каньоне мы были чуть больше часа, но обошли только небольшую часть - на весь каньон и суток не хватит.
Берите с собой больше воды, напитки везде платные.
Всем советую съездить.

Н
Наталья
20 авг 2025
Путешествие понравилось.
Были маленькие моменты с утра не ок, думала что будет всё плохо. Была небольшая заминка по сбору группы, большой автобус не набрал нужное количество пассажиров и нас пересадили в
читать дальше

маленький, плюс отделили отдельно русскоязычную группу, на это ушёл час времени. Дальше было всё прекрасно, гид была замечательная женщина, охотно отвечала на вопросы и рассказывала много интересного.
Остановка в придорожном кафе, еду закупили в ланч-боксах с собой, семиты и наборы варенья, масло. Скромно, но не голодно, напитки в кафе за свой счёт.
Дальше была дорога с пробками, особенность места, но мы проскочили быстро.
Я честно говоря брала тур посмотреть Олюдениз свысока и полетать. По приезду группа отправилась купаться в заводи, а я и ещё одна девушка пошли на полёт, назначили на 12 и было полчаса на погулять, сходили на пляж, помочили ноги, прогулялись. Если сразу одеть купальник, то минут 20 можно выделить на поплавать, и быстрый сбор. Группа кто не летает купаются часа полтора на пляже.
Потом нас сразу отвезли в микроавтобусе на гору-подъём серпантином полчаса примерно и оттуда отличный полёт примерно 20-25 мин с прекрасными видами, оно того стоило, очень ярко и красиво.
Ну и напоследок каньон и уютное кафе с гусями очень атмосферно. В каньон проводят и будет свободное время час примерно без гида, советую сразу идти прямо сколько сможете посмотреть всю красоту, она бесконечная.
Дальше дорога домой, всё комфортно, кондиционер.
Большое спасибо за впечатления🌹

А
Александр
7 авг 2025
А
Анастасия
7 июн 2025
Общее впечатление неплохое. Места красивые, море, горы. Каньон очень понравился. Завтрак и обед вкусный. Заявленную долину бабочек не посетили. На обратном пути была поломка автобуса.

